Résumé des principales informations économiques du jeudi 17 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Sans retoquer d'un iota sa politique monétaire, la Banque nationale suisse (BNS) a relevé sa projection de croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2021 à environ 3,5%, contre 2,5% à 3,0% au dernier pointage en mars. La seconde vague pandémique a certes contrarié la reprise économique en Suisse comme dans de nombreux pays sur les trois premiers mois de l'année, mais ce repli est demeuré nettement moins marqué que durant la première vague au printemps 2020. "Les indicateurs conjoncturels se sont sensiblement améliorés ces derniers temps. Pour le deuxième trimestre, on peut donc s'attendre en Suisse à une croissance du PIB soutenue et reposant sur une large assise", assure le président de la direction générale Thomas Jordan selon la transcription de son discours prononcé à Berne.

BANQUES: Résistantes face à la détérioration des conditions économiques liée à la pandémie de coronavirus, les banques suisses ont pu renforcer leurs fonds propres, estime la Banque nationale suisse (BNS). Tant UBS et Credit Suisse que les établissements à vocation nationale ont accru leurs bases de capital. UBS et Credit Suisse affichent désormais des taux de fonds propres réglementaires correspondants aux niveaux d'avant la pandémie et respectent pleinement les exigences légales de transparence de la réglementation "too big to fail", des banques trop grandes pour faire faillite, constate la BNS dans son rapport 2021 sur la stabilité financière.

BANQUES: Dans une année marquée par l'éclatement de la pandémie de Covid-19, le secteur bancaire suisse s'est montré bien plus que résilient. Les 243 établissements présents sur le territoire helvétique ont dégagé un résultat net cumulé de 13,65 milliards de francs suisses, multiplié par 22 par rapport aux 614 millions de 2019, selon les statistiques publiées par la Banque nationale suisse (BNS). La forte hausse est cependant à relativiser, la base de comparaison étant particulièrement favorable. En termes de résultats, 2019 s'était démarqué comme l'un des pires exercices de la dernière décennie pour les banques suisses, à l'exception de 2012, où le résultat net cumulé avait dégringolé à 186 millions.

BALANCE COMMERCIALE: Le commerce extérieur helvétique continue d'évoluer en zigzag depuis le début d'année, chaque mois inversant la tendance du précédent. En mai, les exportations suisses désaisonnalisées ont rebondi sur un mois de 3,5% en termes nominaux à 20,81 milliards de francs suisses. Les importations s'inscrivant à la baisse, la Suisse a enregistré un excédent commercial historiquement élevé. Corrigées de l'inflation (réel), les livraisons à l'étranger ont affiché une progression de 2,6%, indique l'Administration fédérale des douanes (AFD), qui souligne que le niveau mensuel des exportations constitue également un "nouveau pic historique".

LUXE: Les exportations horlogères ont chuté en mai par rapport à deux ans auparavant, d'après la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH), qui explique ce phénomène par un "effet de base défavorable". Elle table néanmoins sur une normalisation de la situation cette année. Le mois dernier, les exportations de montres ont plongé de 11,9% en comparaison avec le mois de mai 2019, soit avant la crise pandémique, bien qu'elles se soient envolées de 174,2% sur un an, à 1,8 milliard de francs suisses.

ENVIRONNEMENT: Le constructeur d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques Schindler s'est engagé à devenir plus écologique ces prochaines années, notamment en matière de production d'électricité et de gestion des déchets. A partir de 2025, le groupe lucernois veut ainsi sourcer la totalité de son électricité à partir d'énergies renouvelables. Il veut également renoncer dès 2023, sur tous ses sites au niveau mondial, à déposer ses déchets en décharge, a-t-il indiqué dans un communiqué, sans pour autant préciser par quels moyens il comptait réaliser ces objectifs.

ASSURANCE: L'assureur Helvetia a décidé de faire appel devant le tribunal fédéral d'une décision du tribunal de commerce d'Argovie, concernant un litige sur une assurance épidémie d'un restaurant, a indiqué à AWP un porte-parole de la société. Le litige porte sur l'obligation de dédommagement des coûts provoqués par une pandémie d'une entreprise ayant souscrit une couverture d'assurance contre les épidémies.

ENERGIE: L'énergéticien argovien Axpo a conclu un accord d'approvisionnement en énergie solaire au Royaume-Uni. Le contrat, conclu entre sa filiale britannique Axpo UK avec le français Voltalia, prévoit la fourniture d'électricité à prix fixe auprès des installations photovoltaïques à Tonge dans le sud du pays. Le contrat d'une durée de dix ans comprend également les certificats d'obligations renouvelables (ROC) et les garanties d'origine d'énergie renouvelable (Rego).

CONJONCTURE: L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a encore ralenti en juin, affectée notamment par les difficultés d'approvisionnement pour certains composants, mais la tendance générale reste bonne avec des attentes pour les six mois à venir au plus haut en près de 30 ans, selon un indice de la Banque centrale américaine (Fed). L'indice publié par l'antenne locale de la Fed dans la région de Philadelphie a perdu 1 point, s'établissant à 30,7 points en juin. C'est quasi conforme aux attentes des analystes (30 points). Le mois dernier, l'activité avait fortement ralenti mais après avoir atteint un pic en avril (50,2 points).

AUTOMOBILE: Le marché automobile européen a enregistré une hausse au mois de mai avec près de 892'000 immatriculations, mais reste très en deçà des niveaux d'avant la crise sanitaire, a indiqué l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Le marché a été en hausse de 53,4% par rapport au mois de mai 2020, marqué par le Covid-19, mais reste aux deux tiers de sa performance de mai 2019 (1,2 million de véhicules vendus).

CONJONCTURE: L'excédent commercial de l'Italie s'est inscrit en forte hausse en avril sur un an, à 5,87 milliards d'euros, grâce à un bond des exportations, a indiqué l'Institut national des statistiques (Istat). En avril 2020, la troisième économie de la zone euro avait enregistré un lourd déficit commercial de 1,11 milliard d'euros, dû à l'effondrement de ses exportations sous l'effet de la pandémie de coronavirus qui a paralysé l'activité économique.

HYDROCARBURES: La compagnie pétrolière Saudi Aramco a annoncé avoir levé 6 milliards de dollars (près de 5,5 milliards de francs suisses) via une première émission d'obligations islamiques, afin d'assurer le versement d'importants dividendes. Ces obligations, appelés sukuk et dont l'émission se fait en suivant des règles religieuses précises, ont été émises en trois tranches, à échéance de trois, cinq et dix ans, a précisé le groupe dans un communiqué.

awp