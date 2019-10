Résumé des principales informations économiques du jeudi 17 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BALANCE COMMERCIALE: Les exportations suisses ont renoué avec la croissance en septembre, après s'être repliées lors des deux mois précédents. Elles ont progressé principalement à la faveur de l'essor des activités chimiques et pharmaceutiques, grâce à quoi le troisième trimestre dans son ensemble inscrit une hausse des exportations. Les ventes à l'étranger ont bondi de 8,2% en septembre, à 20,28 milliards de francs suisses (valeur nominale et désaisonnalisée). De leur côté, les importations ont reculé de 1,4% à 17,40 milliards.

LUXE: Les exportations horlogères suisses ont connu une nette hausse au mois de septembre. Les Etats-Unis et la Chine ont notamment contribué à cette performance, contrebalançant le déclin de Hong Kong, premier marché d'exportation. Elles ont bondi de 10,2% sur un an à 1,82 milliard de francs suisses, selon les chiffres publiés par l'Administration fédérale des douanes (AFD).

ALIMENTATION: Nestlé a enregistré une croissance modérée de ses ventes sur les neuf premiers mois de l'année et va réorganiser son secteur de l'eau en bouteille. La multinationale s'apprête par ailleurs à gâter ses actionnaires avec un programme de redistribution de 20 milliards de francs suisses, principalement sous forme de rachats d'actions. Le géant veveysan de l'alimentaire a annoncé une hausse de 2,9% de son chiffre d'affaires à 68,37 milliards de francs suisses de janvier à septembre. La croissance organique a atteint 3,7%, un taux conforme aux prévisions, une évolution portée notamment par les Etats-Unis, le Brésil et les produits pour animaux de compagnie d'une façon plus large.

GESTION D'ACTIFS: En crise depuis plus d'une année, GAM n'a pas pu juguler la sortie de capitaux au troisième trimestre. Le gestionnaire d'actifs zurichois a subi de nouvelles sorties nettes d'argent dans ses stratégies maison, autrefois principale activité du groupe. Depuis l'éclatement de l'affaire Tim Haywood en juillet 2018, la masse sous gestion de GAM s'apparente au tonneau des Danaïdes. Les volumes d'affaires ont suivi une lente décrue malgré les apports de Private Labelling, activité regroupant les produits en marque blanche.

COMMERCE DE GROS: DSKH a signé un partenariat avec l'américain Mondelez pour distribuer ses gommes à mâcher et bonbons au Cambodge. La multinationale agroalimentaire dispose de fabricants en Thaïlande. Les détails financiers du contrat n'ont pas été divulgués. Le spécialiste zurichois des services de marketing et de distribution se charge des marques Halls et Dentyne. Il revendique 60 ans d'expérience dans la logistique au Cambodge.

COMMERCE: Le spécialiste de l'ameublement Ikea continue de croître en Suisse, grâce notamment à ses ventes en ligne, qui représentent un peu moins de 10% de son chiffre d'affaires. L'enseigne va déployer un nouveau service à la fin du mois, des boîtes de retrait payantes mais accessibles en dehors des heures d'ouverture. Ikea a enregistré en Suisse un chiffre d'affaires de 1,14 milliard de francs suisses lors de son exercice décalé 2018/2019 achevé fin août, soit une hausse de 3,7% par rapport au précédent.

TRANSPORT: Swiss a repris le rythme habituel de ses activités, après deux journées marquées par des perturbations sur ses vols. La compagnie avait cloué dès mardi ses avions A220 pour inspection. Un incident technique sur un vol reliant Londres à Genève en avait été l'élément déclencheur. Les affaires ont repris leur cours habituel, a indiqué un porte-parole à AWP. Swiss a remis en service sa flotte de 29 avions après une inspection menée sur tous les appareils.

BOISSONS: Le numéro deux mondial des spiritueux Pernod Ricard a vu son chiffre d'affaires croître de 4% au premier trimestre de son exercice décalé 2019/20, à 2,48 milliards d'euros (2,42 milliards de francs suisses), progression qui a bénéficié d'effets de change positifs. La croissance interne de Pernod Ricard reste quant à elle "modérée" à +1,3%, souligne l'entreprise dans un communiqué. L'effet devises positif a permis au groupe d'engranger 57 millions d'euros sur le trimestre, principalement grâce au dollar américain.

BIENS DE CONSOMMATION: Le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a fait état d'une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, en raison notamment d'effets de change favorables et de nouvelles acquisitions. Le chiffre d'affaires d'Unilever, qui ne publie pas de bénéfice net sur la période, s'est établi à 13,3 milliards d'euros (14,6 milliards de francs suisses), en hausse de 5,8% en glissement annuel, a indiqué dans un communiqué le groupe, qui confirme ses prévisions pour l'année.

TÉLÉCOMS: L'équipementier suédois en télécoms Ericsson a enregistré une activité en croissance au troisième trimestre, mais son résultat net est passé dans le rouge, plombé par une provision d'un 1,1 milliard d'euros (1,2 milliard de francs suisses) pour couvrir le montant attendu d'une amende aux Etats-Unis dans le cadre d'une enquête pour corruption. Les ventes ont progressé de 6% sur un an à 57,1 milliards de couronnes (5,3 milliards d'euros), et la marge brute s'est quant à elle hissée à 37,7%, contre 36,5% un an plus tôt.

INFORMATIQUE: Le géant de la vidéo en ligne Netflix a redoré son blason avec une bonne croissance de sa base d'abonnés ces derniers mois, et espère se poser en vétéran qui ne craint pas l'arrivée de nouvelles plateformes rivales, même quand elles peuvent faire valoir des catalogues denses ou des prix cassés. Netflix a dépassé les 158 millions d'abonnés dans le monde, et engrangé plus de 5 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) de chiffre d'affaires au troisième trimestre 2019, des résultats salués en Bourse à leur publication.

awp