Résumé des principales informations économiques du jeudi 17 septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations de la Suisse ont progressé en août pour le troisième mois consécutif, confirmant leur redressement progressif après l'effondrement provoqué par la pandémie de coronavirus. Les ventes vers l'Amérique du Nord et l'Asie ont particulièrement rebondi. Pendant la période sous revue, les exportations ont progressé de 3,7% par rapport au mois précédent et en valeur nominale (non corrigé de l'inflation) à 18,3 milliards de francs suisses, a annoncé l'Administration fédérale des Douanes (AFD).

CONSTRUCTION: Le secteur de la construction devrait être nettement affecté cette année et la suivante par les répercussions économiques de la pandémie de coronavirus, surtout dans la construction de nouveaux logements. Une reprise, notamment dans le bassin lémanique, se dessine pour la suite. Les spécialistes de l'institut d'études conjoncturelles BAK Economics tablent sur un repli de 3,1% de l'activité dans la construction cette année en Suisse, suivi d'une baisse de 1,8% en 2021.

LUXE: Les exportations horlogères suisses ont poursuivi leur repli en août, mais à une vitesse moins marquée par rapport aux mois précédents, grâce notamment au solide redressement de la Chine. Elles se sont inscrites à 1,3 milliard de francs suisses, en baisse de 11,9% sur un an, imputable à la pandémie de coronavirus. En juillet la diminution était de 17%, en juin de 35% et en mai de 67,9%.

BANQUES: Le groupe bancaire UBS a conclu avec le colombien Inverlink un accord de collaboration dans la banque d'investissement. Selon les termes du contrat, les deux partenaires offriront leurs services dans ce segment en Colombie et "dans certaines transactions en Amérique centrale et aux Caraïbes", selon un communiqué. L'accord devrait faire des deux entreprises le numéro un du secteur dans le pays sud-américain. Aucun détail financier de la collaboration n'a été divulgué.

CHIMIE: Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a annoncé la conclusion d'un partenariat avec le groupe biotechnologique schwytzois LamKap Bio dans le développement et la production d'anticorps destinés à lutter contre le cancer. Selon les termes de l'accord, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, la firme rhénane reprendra le développement des lignées et processus cellulaires, ainsi que la production de substances médicamenteuses et les services pour deux anticorps bispécifiques 100% humains de LamKap.

INTERNET ET LOGICIELS: Le développeur de logiciels bancaires Temenos va utiliser le puissant nuage informatique d'Alibaba pour mettre à disposition son produit Temenos Transact, répondant à une demande croissante en services numériques bancaires. Les contours financiers de ce nouveau partenariat n'ont pas été dévoilés. Temenos Transact, le produit numérique phare du groupe genevois, est désormais disponible sur le nuage informatique du géant chinois.

BOURSE: SIX a soumis une offre de rachat non contraignante pour la Bourse italienne, a indiqué à AWP un porte-parole de l'exploitant de la Bourse suisse, confirmant des informations du journal transalpin Corriere della Sera. Le quotidien italien publie une interview du directeur général de SIX, Jos Dijsselhof, dans laquelle ce dernier indique être disposé à démarcher un partenaire italien pour assurer le succès de cette opération.

BANQUES: La Banque cantonale de St-Gall (SGKB) a nommé Christian Schmid au poste de directeur général à partir de mai 2021. Le nouveau patron de l'établissement cantonal prendra la succession de Roland Ledergerber. M. Schmid, âgé de 51 ans, siège depuis 2008 à la direction générale de la SGKB et gère l'unité Corporate Center, a indiqué la banque dans un communiqué. Il avait auparavant dirigé, de 1999 à 2003, l'activité avec les clients privés et d'entreprises.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque d'Angleterre a annoncé le maintien de son taux d'intérêt directeur et de son programme de rachat d'actifs massif, tout en évoquant la possibilité d'instaurer un taux négatif si la situation économique se dégrade compte tenu de la pandémie et du Brexit. Actuellement, le taux d'intérêt est à 0,1%, un plus bas historique fixé en mars, en pleine pandémie de Covid-19.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque du Japon (BoJ) a sans surprise gardé sa politique monétaire ultra-accommodante inchangée. Elle a maintenu son taux d'intérêt négatif de 0,1% sur les dépôts des banques auprès d'elle. La BoJ a également reconfirmé sa politique d'achats illimités d'obligations publiques japonaises pour faire en sorte que leurs rendements à dix ans demeurent autour de 0%.

AUTOMOBILES: Le marché automobile européen, laminé au printemps par la crise sanitaire, a encore chuté de 18,9% sur un an en août, signe de sa lente et difficile convalescence. Les groupes français ont fait un peu moins bien que la moyenne le mois dernier. Le groupe Renault (avec Dacia, Lada et Alpine) a subi un recul de 24,7% de ses immatriculations par rapport à août 2019, tandis que PSA (Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, DS) a enregistré une baisse de 20,8%, a annoncé l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) dans un communiqué.

CONSOMMATION: Les paiements par carte bancaire, stimulés par la pandémie de Covid-19, vont dépasser en 2020 les transaction en liquide en Allemagne, une première dans un pays historiquement attaché à l'argent liquide, selon une étude. "Davantage de paiements vont être réalisés par carte qu'en liquide en Allemagne en 2020", une "première dans l'histoire" de ce pays, montre cette étude du cabinet britannique Euromonitor International, qui note que le Covid-19 a entraîné un "changement brutal du comportement" des Allemands, "pour des raisons d'hygiène".

BANQUES: La Banque centrale européenne (BCE) a annoncé un assouplissement règlementaire pouvant atteindre 73 milliards d'euros (78,4 milliards de francs suisses) pour les grandes banques concernant un ratio clé pour leur santé financière, invoquant des "circonstances exceptionnelles" liées à la pandémie de Covid-19. Le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé d'exclure temporairement certaines expositions envers la Banque centrale dans le calcul du ratio de levier des banques, qui mesure leur exposition aux risques, arguant que "la situation provoquée par la pandémie de coronavirus a touché toutes les économies de la zone euro d'une manière profonde et sans précédent".

TÉLÉCOMS: Arianespace et le géant américain Intelsat ont conclu un contrat pour deux lancements de trois satellites destinés à accélérer le déploiement de la 5G aux États-Unis, a annoncé la société chargée de l'exploitation et de la commercialisation des lanceurs européens. Les satellites Galaxy 35 et Galaxy 36, d'une masse totale de 6,2 tonnes, seront lancés sur une orbite géostationnaire en septembre 2022 à bord d'une fusée Ariane 5 tandis que le Galaxy 37, de 5,3 tonnes, sera embarqué à bord d'une fusée Ariane 6 tirée en mars 2023.

MÉDIAS: Le directeur général de Libération, Denis Olivennes, ambitionne de tripler le nombre d'abonnés du quotidien français en misant sur le "numérique" et "l'investigation", promettant que le titre restera "de gauche", dans une interview publiée sur le site du Point. "Nous voulons atteindre 110'000 abonnés en 2023, contre 40'000 aujourd'hui", a annoncé à l'hebdomadaire M. Olivennes, au lendemain de la nomination du journaliste franco-israélien Dov Alfon à la direction de la rédaction, succédant à Laurent Joffrin.

awp