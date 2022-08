Résumé des principales informations économiques du jeudi 18 août 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations suisses ont enregistré en juillet leur premier repli en trois mois, plombées par les secteurs de la pharma et de la chimie ainsi que par une demande toujours faible en Europe. Les importations, notamment de produits énergétiques, se sont inscrites également à la baisse. Les exportations désaisonnalisées ont atteint 21,57 milliards de francs suisses en juillet, en repli de 4,3% sur un mois, selon les indications de l'Administration fédérale de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations horlogères suisses ont accéléré en juillet, atteignant 2,2 milliards de francs suisses, soit le plus haut niveau mensuel depuis le record d'octobre 2014. Les envois de montres suisses à l'étranger ont crû le mois dernier de 8,3% par rapport à juillet 2021, précise la Fédération de l'industrie horlogère (FH). De janvier à juillet, les envois ont totalisé 14,1 milliards de francs suisses, soit une progression de 11,4% sur un an et de deux tiers par rapport à 2020.

EMPLOI: Le nombre de personnes actives occupées a progressé au deuxième trimestre de 1,6% sur un an, alors que le volume d'heures de travail hebdomadaires a augmenté de 3%, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). Entre avril et fin juin, la Suisse comptait 5,115 millions de personnes actives occupées, avec une progression de 1,5% chez les hommes et de 1,7% chez les femmes, ont détaillé les statisticiens fédéraux dans un communiqué.

SANCTIONS INTERNATIONALES: En juillet, la Suisse a accueilli dans ses coffres 261 kilogrammes d'or d'origine russe d'une valeur de 14 millions de francs suisses. Le métal jaune a une nouvelle fois transité par le Royaume-Uni avant d'arriver sur territoire helvétique, précédant la mise en oeuvre de nouvelles sanctions. "Ces envois respectent les mesures qui étaient en vigueur au moment de leur importation en Suisse", indique l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

TOURISME: Les vents contraires n'ont pas fini de souffler pour le tourisme helvétique. Certes, le bilan de la saison estivale est positif, mais la fréquentation des hôtes étrangers reste loin de ses niveaux d'avant-crise. La prudence est de mise pour l'automne à venir, indique l'organisme de promotion de la Suisse comme destination touristique. "Dans le tourisme, les crises arrivent soudainement, mais les reprises prennent beaucoup plus de temps", a expliqué Martin Nydegger, directeur général de Suisse Tourisme.

HÔTELLERIE & RESTAURATION: Les acteurs de la branche touristique au Tessin ont rapporté une baisse sensible d'activité au cours du deuxième trimestre, un repli attendu, après un millésime 2021 exceptionnel en raison des restrictions sanitaires qui avaient dopé l'intérêt des voyageurs suisses pour le canton italophone. Contrairement au reste du pays, les chiffres d'affaires du secteur se sont contractés en rythme annuel au sud des Alpes, en particulier dans le secteur hôtelier, où plus de deux entreprises sur trois ont signalé des nuitées en baisse, indique le bureau cantonal de la statistique dans son relevé trimestriel.

COMMERCE ÉLECTRONIQUE: Les dépenses des consommateurs suisses pour des achats en ligne, dans leur pays et à l'étranger, ont totalisé 32,5 milliards de francs suisses l'année dernière. C'est 13% de plus qu'en 2020. Plusieurs branches sont parvenues à étoffer encore considérablement leurs ventes en ligne ou à les maintenir à un niveau élevé, alors qu'une minorité ont enregistré une contraction suite à la normalisation de la situation générale.

SANITAIRE: L'équipementier des salles de bain Geberit a commencé à sentir les effets de l'inflation qui a impacté sa rentabilité sur les six premiers mois de l'année, malgré les hausses de prix. De nouvelles augmentations de tarifs sont à l'ordre du jour pour faire face à l'envolée des coûts des matières premières et de l'énergie. Entre janvier et fin juin, le groupe saint-gallois a vu son chiffre d'affaires net prospérer de 5,5% sur un an, ou de 11,3% hors effets de changes, à 1,93 milliard de francs suisses.

ALIMENTATION: Le transformateur de produits laitiers Emmi a enregistré des recettes en hausse sur les six premiers de l'année. Le groupe lucernois a mis ses objectifs de rentabilité au régime pour l'ensemble de l'exercice. Les revenus ont franchi les 2 milliards de francs suisses, signale Emmi dans un communiqué. En termes organiques, la croissance a atteint 5,4% après 3,7% un an plus tôt. En revanche, en prenant en compte les effets de change, elle est restée dans le négatif, à -0,6% contre -0,7%.

BANQUES: La Banque cantonale vaudoise (BCV) a dévoilé des résultats en hausse sur le premier semestre. Le bénéfice net a notamment progressé de 14% à 197 millions de francs suisses. L'établissement s'attend cependant à un second semestre moins performant. De janvier à juin, les revenus se sont enrobés de 6% à 524 millions. Le résultat brut des opérations d'intérêts est resté stable à 236 millions et le résultat opérationnel a atteint 227 millions, soit une hausse de 12%, détaille un communiqué.

