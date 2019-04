Résumé des principales informations économiques du jeudi 18 avril 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE EXTÉRIEUR: Marquant une pause en mars, les exportations suisses sont demeurées à un haut niveau au premier trimestre, affichant cependant un ralentissement au regard du dernier partiel de l'an passé. Les importations ont quant à elles atteint un niveau record de 51,2 milliards de francs suisses. Au final, la balance commerciale trimestrielle boucle sur un excédent de 6,2 milliards de francs suisses, précise l'Administration fédérale des douanes (AFD). Après l'envol affiché entre octobre et fin décembre 2018, les exportations helvétiques se sont repliées au 1er trimestre de 0,5%.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les livraisons de montres à l'étranger ont connu une nouvelle poussée en mars. Les exportations horlogères ont gonflé de 4,4% sur un an à 1,74 milliard de francs suisses, selon les chiffres publiés par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Plus inquiétant, la contraction des volumes est continue depuis le début de l'année. En février, la hausse des exportations horlogères avait atteint 3,4%, dopée par la constitution de stocks au Royaume-Uni. La forte tendance britannique s'est poursuivie en mars avec une envolée de 76% à 134,7 millions de francs suisses. Le Royaume-Uni, cinquième débouché, reste derrière le trio Hong Kong (+2,5%), Etats-Unis (+5,9%) et Chine.

ALIMENTATION: La dynamique positive se poursuit pour le géant de l'agroalimentaire Nestlé. La multinationale veveysane a largement dépassé les attentes avec ses chiffres de croissance et de recettes au premier trimestre. Le marché brésilien a largement contribué à cette performance, indique Nestlé. Au premier partiel, le chiffre d'affaires s'est établi à 22,2 milliards de francs suisses, en croissance 4,3% par rapport à la même période de 2018, précise le communiqué.

CHIMIE: Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a fait état d'un départ "solide" cette année, grâce notamment à une "dynamique positive" dans ses coeurs de métiers. Le groupe bâlois a dans la foulée confirmé ses objectifs. Sans dévoiler de chiffres pour le premier trimestre, le directeur général de Lonza, Marc Funk, a précisé que les deux nouveaux segments d'activité - Pharma Biotech & Nutrition et Lonza Specialty Ingredients - opèrent dans des marchés distincts et n'affichent pas la même croissance.

BANQUES: Les clients de Credit Suisse pourront utiliser l'application Apple Pay dès le 30 avril avec les cartes de crédit émises par Swisscard. La banque aux deux voiles élargit ainsi son offre de paiements mobiles, qui comprendra, également dès la fin du mois, Samsung Pay, en plus des possibilités offertes précédemment avec Twint et Swatchpay. Credit Suisse, en annonçant en début de semaine son accord avec Samsung Pay, avait précisé que d'autres partenariats suivraient. Cela n'a pas tardé, avec l'annonce de l'accord avec Apple. La part des paiements par carte est en nette augmentation en Suisse, relève le numéro deux bancaire helvétique, tandis que les retraits d'espèces aux distributeurs automatiques reculent.

SERVICES FINANCIERS: L'opérateur de la Bourse suisse SIX a dû se retrousser les manches l'année dernière pour traiter toutes les données transmises par les sociétés cotées. L'Instance pour la publicité des publications a reçu 1906 annonces, en hausse de 2,7% sur un an, indique un communiqué. Aucune information n'est toutefois fournie sur le nombre de violations du devoir d'annonce auquel sont soumises les entreprises cotées à la Bourse suisse. Dans son communiqué, l'Instance pour la publicité des publications rappelle qu'elle n'a aucune compétence d'enquête et doit signaler les cas suspects au gendarme financier Finma.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Stadler Rail continue à emmagasiner les grosses commandes. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a signé un contrat pour la livraison de 60 locomotives diesel à l'entreprise finlandaise VR Group. L'accord prévoit aussi une option pour la livraison de 100 locomotives supplémentaires (au maximum), ainsi que pour des services d'entretien. Sa valeur totale atteint 200 millions d'euros (226 millions de francs suisses). Les locomotives permettront à VR Group d'améliorer l'exploitation de ses gares de triage et de ses terminaux de fret ainsi que la circulation sur les lignes non électrifiées, qui représentent 45% du réseau finnois. Le locomotives sont conçues pour résister à des températures jusqu'à -40 degrés. La livraison est prévue entre 2022 et 2025, annonce Stadler.

CIMENT: Dans la perspective de la prochaine assemblée générale du 15 mai, Lafargeholcim propose aux actionnaires de nommer trois nouveaux administrateurs. Il s'agit de Colin Hall, Naina Lal Kidwai et Claudia Sender Ramirez. Membres de l'organe de surveillance du numéro un mondial du ciment, Nassef Sawiris et Gérard Lamarche renoncent à solliciter un nouveau mandat. Directeur des investissements du Groupe Bruxelles Lambert, un important actionnaire du cimentier franco-suisse établi à Zurich, apportera au conseil d'administration sa vaste expérience des marchés financiers internationaux, écrit Lafargeholcim. Naina Lal Kidwai appartient quant à elle au cercle des dirigeantes d'entreprises à succès en Inde et a exercé diverses responsabilités dans le secteur bancaire, notamment pour ANZ Grindleys Bank et HSBC dans le sous-continent ainsi que dans la région Asie-Pacifique.

COTATIONS: Les introductions en Bourse (IPO) ont connu "une chute brutale" au premier trimestre 2019, souffrant notamment des incertitudes politiques, malgré la bonne tenue des marchés financiers, selon une étude du cabinet PwC. Le nombre d'entrées en Bourse a ainsi baissé de 41 % par rapport au premier trimestre 2018 et les fonds levés ont reculé de 64%, a détaillé PwC dans un communiqué.

CONJONCTURE: La croissance de l'activité privée dans la zone euro a de nouveau reculé en avril, au plus bas depuis trois mois, en raison notamment de la contraction du secteur manufacturier, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet IHS Markit. L'indice mensuel s'affiche à 51,3 points an avril contre 51,6 en mars, a indiqué Markit dans un communiqué. Il était de 51,9 en février.

BIENS DE CONSOMMATION: Le géant anglo-néerlandais de l'agroalimentaire et des cosmétiques Unilever a fait état d'une légère baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, affecté par la finalisation de la cession des margarines, division historique du groupe. Le chiffre d'affaires d'Unilever, qui ne publie pas de bénéfice net sur la période, s'est établi à 12,4 milliards d'euros (14,1 milliards de francs suisses), en baisse de 1,6% en glissement annuel, a indiqué dans un communiqué le groupe, qui maintient ses objectifs.

CONJONCTURE: L'activité du secteur privé en France s'est légèrement redressée en avril, malgré une baisse de la production manufacturière due au manque de dynamisme des nouvelles commandes, selon un indice provisoire publié par le cabinet IHS Markit. L'indice flash de l'activité globale, qui avait reculé en mars, a atteint 50 points, contre 48,9 points le mois précédent. Ce niveau "signale une stabilisation de l'activité du secteur privé français", rappelle Markit.

AUTOMOBILE: Dernier constructeur automobile à s'installer en Chine, Renault veut plus que doubler son activité en quatre ans sur le premier marché mondial, malgré l'essoufflement des ventes. Pour ce faire, le groupe français entend s'appuyer sur le boom des véhicules électriques et son savoir-faire dans les utilitaires. Non loin des grandes tours d'habitation de Wuhan (centre) qui s'étirent à perte de vue, des SUV (4x4 de loisir) Kadjar et Koleos s'alignent devant l'usine flambant neuve construite avec le partenaire local Dongfeng.

BOISSONS ALCOOLISÉES: Le numéro deux mondial des spiritueux Pernod Ricard a relevé son objectif de rentabilité pour son exercice décalé 2018/19 après une hausse de 4,5% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Le géant français a notamment tiré profit de bonnes ventes sur les marchés émergents. De janvier à mars, le groupe a engrangé 2 milliards d'euros. Sur neuf mois, la croissance du chiffre d'affaires est en hausse de 5% à 7,2 milliards d'euros, tiré par les marchés émergents en croissance de 15%. "Nous prévoyons une croissance organique du résultat opérationnel courant (ROC) d'environ 8%", indique le groupe dans un communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les ventes au détail ont bondi en mars au Royaume-Uni et résisté au climat de déprime politique autour du mélodrame du Brexit. Le bond pourrait permettre à l'économie britannique d'afficher une bonne croissance au premier trimestre 2019. Des données publiées par l'Office des statistiques nationales (ONS) ont complété le podium d'une série de trois publications économiques de cet institut officiel égrenées cette semaine, et qui ont rassuré sur les fronts de l'emploi, de l'inflation et des ventes dans les commerces.

awp