Résumé des principales informations économiques du jeudi 18 mars 2021

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations ont reculé de 1% en février, alors qu'elles avaient démarré sur une note positive en 2021, note l'Administration fédérale des douanes (AFD). Dans le détail, elles se sont contractées de 197 millions de francs suisses et elles ont même accusé une chute de 1,4% en termes réels. Ce sont essentiellement les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques, avec un repli de 13,2% pour les médicaments par comparaison avec janvier, et dans la bijouterie et joaillerie, avec une dégringolade de 26,5%, qui ont souffert.

CONJONCTURE: L'indice des prix à la production et à l'importation est resté stable en février, à 100,3 points, par rapport à janvier. Les prix ont augmenté pour les produits pétroliers et les métaux, quand ils ont baissé pour les produits pharmaceutiques. En un an, l'indice a reculé de 1,1%, selon les chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

LUXE: Les exportations horlogères suisses sont restées quasi-stables en février à 1,6 milliard de francs suisses, soit une baisse de 0,3% sur un an, annonce l'Administration fédérale des douanes (AFD). Un effet de base favorable et le redressement des Etats-Unis expliquent cette tendance favorable. Sur les deux premiers mois de 2021, la baisse des envois de l'industrie des montres est de 5,9% à 3,19 milliards de francs suisses. Les exportations n'ont toutefois pas encore retrouvé le chemin de la croissance, en raison de différences marquées entre les marchés, fait remarquer la Fédération de l'industrie horlogère (FH).

ALIMENTATION: Le producteur de café en capsules Nespresso a annoncé son intention d'investir 117 million de francs suisses dans l'extension des capacités de production de son site d'Avenches, afin de répondre à la demande croissante et soutenir le développement des activités à l'international. La maison-mère Nestlé indique que l'opération devrait se traduire par la création d'une cinquantaine d'emplois d'ici fin 2022.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les grands magasins Globus fermeront leur boutique de Locarno en décembre 2022, lors de l'expiration du bail qui ne sera pas renouvelé. Cette fermeture liée à la réorientation stratégique du groupe et à l'impact du coronavirus sur la marche des affaires entraînera la suppression de 50 emplois. Globus Locarno sera transformé en un outlet à partir de Pâques.

BANQUES: Credit Suisse, emmêlée dans l'affaire Greensill, doit renforcer ses fonds propres sur demande de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), a indiqué la banque dans son rapport annuel. Un porte-parole du régulateur helvétique a confirmé ces informations à AWP, précisant avoir demandé à la banque de constituer un "deuxième pilier".

CS ET LA GESTION D'ACTIFS: Pris dans la tourmente de l'affaire Greensill, Credit Suisse a décidé de changer la direction de sa division gestion d'actifs. La banque zurichoise a nommé Ulrich Körner aux commandes de cette unité, à partir du 1er avril. Ce dernier intègre également la direction du groupe. Son prédécesseur Eric Varvel reste au sein de l'établissement. La division gestion d'actifs sera par ailleurs autonomisée de l'unité International Wealth Management pour devenir une division à part entière.

BANQUES: Thomas Gottstein, le patron de Credit Suisse, a reçu 8,5 millions de francs suisses en 2020, pour sa première année à la tête de la grande banque. C'est 20% de moins que son prédécesseur Tidjane Thiam, qui avait perçu 10,7 millions en 2019. L'ancien directeur général Tidjane Thiam fait partie des trois personnes ayant obtenu au total 11,9 millions de francs suisses en 2020, dont 5,45 millions en parts fixes, en qualité de partants ou d'arrivants dans la banque, a précisé une porte-parole de Credit Suisse à AWP.

LUXE: Le groupe horloger Swatch observe un certain rétablissement dans les pays où les mesures de restrictions liées à la pandémie de coronavirus ont été en partie levées mais l'absence de touristes, un secteur clé pour l'industrie horlogère suisse, continue à peser sur la marche des affaires, a indiqué le directeur général Nick Hayek, lors de la téléconférence de bilan. "La marque Swatch est celle qui est le plus affectée par l'absence de touristes", a précisé le patron tout en ajoutant que notamment la Suisse et l'Europe en souffrent aussi. "Les premiers mois de 2021 ont cependant mieux évolué que les exportations horlogères" suisses, a-t-il complété.

UHREN: Le directeur général du groupe Swatch Nick Hayek a vu sa rémunération baisser à 4,58 millions de francs suisses en 2020, exercice marqué par la pandémie de coronavirus. En 2019, ce montant s'était établi à 6,25 millions de francs suisses, annonce le rapport annuel. Les membres de la direction générale dans leur ensemble ont reçu 23,3 millions de francs suisses, après 28,4 millions l'année d'avant. La rémunération du conseil d'administration a également diminué à 3,76 millions contre 4,81 millions. La présidente de l'organe de surveillance Nayla Hayek a pour sa part perçu 3,04 millions tandis qu'en 2019, elle avait pu empocher 3,97 millions.

AÉRONAUTIQUE: Airbus et plusieurs partenaires ont lancé une étude sur les émissions en vol d'un avion de ligne utilisant 100% de carburant d'aviation durable (SAF), une étape essentielle vers la réduction de l'impact environnemental de l'aviation. L'objectif est "d'étudier les effets d'un carburant 100% durable sur les émissions et les performantes des avions", affirment Airbus, le motoriste Rolls Royce, le centre de recherche aérospatiale allemand DLR et le producteur de SAF Neste dans un communiqué commun.

RÉASSURANCE: Directeur général de Swiss Re, Christian Mumenthaler a vu sa rémunération s'étoffer l'an dernier de 200'000 francs suisses par rapport à 2019 à un total de 6,1 millions de francs suisses. Alors que le réassureur zurichois a sombré dans le rouge, sa direction générale, qui comptait 15 membres y compris le patron, s'est partagée une enveloppe salariale totale de 45 millions, en baisse de 2 millions. En 2019, la direction générale de Swiss Re recensait cependant un membre de plus, ressort-il du rapport annuel de la compagnie zurichoise. Quant au président sortant du conseil d'administration, Walter Kielholz, il perçu au total 3,8 millions de francs suisses, une somme stable par rapport à celle versée en 2019.

EMPLOI: Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a augmenté aux Etats-Unis, contredisant les estimations des analystes qui s'attendaient à une baisse alors que les mesures de restrictions d'activité ont été assouplies dans le pays en raison d'une baisse des infections par le Covid-19. Entre le 7 et le 13 mars, 770.000 demandes ont été enregistrées (+45.000), selon les données publiées jeudi par le département du Travail. C'est bien plus que les 710.000 inscriptions attendues par les analystes.

MACROÉCONOMIE: La Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu son taux directeur à un plus bas historique de 0,1% mais a jugé les perspectives pour le deuxième trimestre "légèrement meilleures" qu'en février, alors que le Royaume-Uni entame un déconfinement. L'institution a souligné dans un communiqué que l'inflation "remonterait rapidement autour de son objectif de 2% au printemps". Le programme de rachats d'actifs reste inchangé à 895 milliards de livres.

ENERGIE: Le groupe de téléphonie Vodafone a officiellement introduit à la bourse de Francfort sa filiale d'antennes relais Vantage Towers, valorisée en tout 12,1 milliards d'euros (13,4 milliards de francs suisses). C'est la plus grande entrée sur le marché en Europe depuis le début de l'année.

CINÉMA: Le géant américain du streaming Amazon Prime Video va co-produire son premier film à Bollywood cette année, misant même sur Akshay Kumar, acteur le mieux payé de l'Inde, comme tête d'affiche, dans l'espoir de gagner l'audience du vaste marché indien très convoité. "Ram Setu", film d'action et d'aventure en hindi, sortira dans les salles de cinéma avant son lancement en streaming, a indiqué Amazon, sans préciser sa date de sortie.

INVESTISSEMENTS: Le géant américain Google va investir sept milliards de dollars (6,5 milliards de francs suisses) dans des bureaux et des centres de données aux Etats-Unis, et y créer 10'000 emplois cette année, a annoncé son PDG Sundar Pichai. "Google veut faire partie intégrante" de la reprise économique, a-t-il affirmé, avant d'ajouter: "cela inclut investir dans des endroits qui sont nouveaux pour Google et s'étendre dans d'autres, à travers 19 Etats" américains.

