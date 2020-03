Résumé des principales informations économiques du jeudi 19 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: Les plateformes en ligne suisses s'adaptent pour faire face à une hausse des commandes en raison du confinement de la population en période de coronavirus. Certaines recrutent, d'autres misent sur la flexibilité de leur logistique. Brack.ch, qui appartient au groupe Competec, "recrute actuellement une trentaine d'employés temporaires dans la logistique", a indiqué son porte-parole Daniel Rei à AWP. Le site connaît un "volume élevé des commandes, qui est sensiblement plus élevé que pour la période de Noël". Les articles les plus demandés sont les produits désinfectants, le papier toilette, les couches, les jouets et les accessoires de bureau.

BANQUES: L'action de la Banque nationale suisse (BNS) durant la crise sanitaire provoquée par le coronavirus va se concentrer sur un aspect: éviter à l'économie réelle une pénurie de liquidités. Refusant de céder à la surenchère en matière de taux négatifs, l'institut d'émission a préféré soulager les banques. Ceux qui s'attendaient à des annonces fracassantes ont été pour leurs frais. Même dans la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus, la BNS est restée fidèle à elle-même et a privilégié la politique monétaire des petits pas en reconduisant son taux directeur à -0,75% et en poursuivant ses interventions sur le marché des devises.

CONJONCTURE: Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) rabote ses prévisions de croissance en raison de l'impact du coronavirus sur l'économie suisse. Les experts tablent sur un recul du PIB, corrigé des événements sportifs, de 1,5%, contre +1,3% en décembre dernier. En tenant compte des manifestations sportives encore prévues, le recul du PIB est attendu à 1,3%. Le chômage est attendu en hausse à 2,8% en moyenne nationale, contre 2,4% pronostiqué en décembre. En raison des incertitudes et de la baisse de l'utilisation des capacités, les entreprises vont réduire fortement leurs investissements.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Le commerce extérieur suisse a marqué le pas en février, après une progression en début d'année. Les ventes vers l'Europe ont particulièrement marqué le pas pendant le mois sous revue. Les exportations helvétiques ont baissé de 5,0% en valeur nominale (non corrigé des variations de prix) et comparé au mois précédent à 18,6 milliards de francs suisses, tandis que les importations se sont contractées de 1,4% à 16,6 milliards, a indiqué l'Administration fédérale des Douanes (AFD) dans un communiqué.

LUXE: Les exportations horlogères suisses se sont repliées en février de 9,2% à 1,6 milliard de francs suisses, en raison notamment de la contre-performance de la Chine, où la pandémie de coronavirus a débuté, et de Hong Kong. La baisse des volumes s'est également poursuivie. "Les conséquences de l'épidémie de coronavirus ont commencé de se faire sentir. Cette évolution ne reflète toutefois pas encore complètement la situation effective sur certains marchés", avertit la Fédération de l'industrie horlogère (FH).

CORONAVIRUS: De très mauvais souvenirs refont surface pour Swiss qui se retrouve terrassée, à l'instar de tout le secteur aérien, par la pandémie de coronavirus. Si la direction exclut tout rapprochement avec le "grounding" de l'ex-Swissair, la compagnie aérienne n'exclut plus une suspension temporaire complète de ses opérations. "Il s'agit de l'une de mes conférence de presse les plus difficiles", a confié d'emblée le patron de Swiss, Thomas Klür, lors d'une vidéo-conférence. La pandémie de Covid-19 a touché l'aviation civile de plein fouet et la compagnie aérienne helvétique n'y a pas échappé.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss, qui a fortement réduit son plan de vol en raison de la pandémie de coronavirus, veut maintenir un plan de vol minimum, mais sa direction a déclaré ne pas exclure une interruption temporaire de ses opérations. Le plan minimum de vols, qui sera introduit à partir de lundi et sera en vigueur jusqu'au 19 avril, prévoit un vol long-courrier depuis Zurich vers l'aéroport américain de Newark, notamment pour rapatrier des passagers suisses dans leur pays, a indiqué le directeur général Thomas Klür lors d'une vidéo-conférence.

LUXE: L'évolution des affaires en Chine, où la pandémie de coronavirus a débuté, commence à s'améliorer lentement pour le groupe horloger Swatch qui observe actuellement une baisse du chiffre d'affaires généralisée dans la plupart de ses marchés. L'entreprise anticipe cependant un effet rebond une fois que la situation sera revenue à la normale. "On commence à voir le bout du tunnel en Chine", a déclaré le directeur général Nick Hayek, lors de conférence de presse de bilan, organisée sous forme de vidéoconférence en raison du Covid-19.

PHARMA: Roche se lance à son tour dans une étude clinique avancée sur l'Actemra (tocilizumab), sur des patients sévèrement touchés par la pneumonie induite par le covid-19. Jusqu'à présent, le laboratoire rhénan se contentait de fournir gratuitement ce médicament, homologué depuis une dizaine d'années contre la polyarthrite rhumatoïde à des structures de recherche indépendantes. La multinationale rhénane évaluera l'efficacité et la sécurité de l'administration du tocilizumab, en supplément des standards thérapeutiques actuels, sur quelque 330 patients à travers le monde.

BANQUES: L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a décidé d'assouplir les règles pour les salles de marché, conséquence de la crise liée au coronavirus. Le gendarme des marchés financiers, qui observe aussi un risque accru d'attaques informatiques, constate que les banques sont opérationnellement et financièrement bien armées. Les règles des salles de marché seront aménagées par la Finma "de manière à permettre un plus large recours au télétravail". Les mesures de surveillance nécessaires ont pu largement être mises en place électroniquement. L'autorité octroie aussi aux établissements des délais plus longs pour les recensements concernant le négoce en valeurs mobilières. Elle renonce à obtenir les données sous forme d'un journal sous trois jours de travail.

BANQUES: Raiffeisen veut aider les PME et les entrepreneurs en ces temps difficiles. Par le biais du Centre des Entrepreneurs Raiffeisen (CER), il proposera une assistance personnelle rapide et non bureaucratique pour la planification des liquidités, la demande d'indemnités de chômage partiel et toutes les autres questions, a annoncé jeudi le groupe bancaire saint-gallois. Dès le 25 mars, les experts du CER soutiendront également les entrepreneurs locaux par le biais de vidéoconférences spécifiques à chaque secteur industriel, a précisé le groupe.

LUXE: Le directeur général du groupe Swatch, Nick Hayek, a moins gagné en 2019 par rapport à l'année précédente. Sa rémunération totale a atteint 6,25 millions de francs suisses contre 7,26 millions un an plus tôt (-14%), selon le rapport annuel. L'ensemble de la direction, soit 19 personnes, a perçu l'an dernier 28,4 millions de francs suisses. C'est près d'un quart de moins qu'en 2018 (37,2 millions).

BANQUES CENTRALES: Les trois membres du directoire de la Banque nationale suisse (BNS) ont vu leur salaire augmenter l'année dernière. Le président Thomas Jordan ainsi que Fritz Zurbrügg et Andréa Maechler ont chacun touché 933'333 francs suisses, selon les indications du rapport annuel de la BNS. En 2018, le salaire du trio s'était élevé à 920'000 francs suisses par dirigeant. En incluant les cotisations sociales de l'employeur, en particulier celle liée à la prévoyance, la rémunération diffère. MM. Jordan et Zurbrügg ont touché 1,24 million de francs suisses, contre 1,20 million pour Mme Maechler.

BANQUES CENTRALES: La Banque nationale suisse (BNS) est contrainte à intervenir massivement sur le marché des changes pour limiter la hausse du franc, qui plafonne en raison de l'épidémie de coronavirus. L'institut d'émission a plus ou moins atteint le niveau de 2019 sur les seules quatre dernières semaines. L'année écoulée, la BNS a acheté pour 13,2 milliards de francs suisses de devises étrangères, un niveau bien plus élevé que celui de l'année précédente, selon les indications du rapport de gestion. L'exercice 2018 s'était révélé assez calme sur ce front avec 2,3 milliards.

BANQUES: Credit Suisse a visiblement connu une entame d'année prometteuse. Après deux mois, le bénéfice avant impôts de la grande banque dépasse les 1,06 milliard de francs suisses dégagés au premier partiel 2019. Le rendement des fonds propres tangibles (RoTE), indicateur de rentabilité, est supérieur aux 10% de la période janvier-mars de l'année dernière, affirme le numéro deux bancaire helvétique, qui participe à une conférence financière organisée par Morgan Stanley à Londres.

PHARMA: Novartis a obtenu du ministère japonais la santé (MHLW) une autorisation de commercialisation pour la thérapie génique Zolgensma (onasemnogene abeparvovec) contre l'amyotrophie spinale chez les enfants de moins de deux ans, y compris ceux ne présentant pas encore de symptômes au moment du diagnostic. Ce traitement curatif - développé par le laboratoire chicagolais Avexis racheté en 2018 pour près de 9 milliards de dollars - est déjà disponible aux Etats-Unis, au tarif de 2,215 millions de dollars.

COMMERCE DE DÉTAIL: Compte tenu des mesures prises par le Conseil fédéral en vue de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, Valora annule son assemblée générale du 24 mars. Le groupe bâlois de commerce de détail précise subir les effets de la pandémie, en particulier au niveau de la fréquentation de ses points de vente, mais ne peut pour l'heure en chiffrer l'impact. Le conseil d'administration fixera une nouvelle date pour l'assemblée générale en temps opportun, précise Valora dans son communiqué.

PHARMA: Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Zur Rose a publié une performance 2019 en deçà des attentes. Par rapport au coronavirus, il estime que la crise va accélérer la vente par correspondance des médicaments et des services de santé numérique. Zur Rose a enregistré un résultat brut d'exploitation (Ebitda) de -13,8 millions de francs suisses, stable par rapport à 2018, selon le communiqué. La marge afférente se situe à moins de 1,0% comme attendu en janvier dernier.

ASSURANCES: Swiss Re a proposé la candidature du patron d'UBS, Sergio Ermotti, au conseil d'administration, officialisant ainsi l'arrivée prochaine du banquier tessinois dans les arcanes du réassureur. Joachim Oechslin et Deanna Ong ont également été proposés au poste d'administrateur. Les trois candidats devront être élus par les actionnaires lors de l'assemblée générale du 17 avril. Le président Walter Kielholz doit être reconduit pour un mandat d'un an.

CORONAVIRUS: L'Europe se referme sur elle-même pour lutter contre le coronavirus, devenu plus meurtrier qu'en Asie. Cela a provoqué une réaction au bazooka de la BCE avec un plan d'aide de 750 milliards d'euros et un appel à la "solidarité financière" par le président français. C'est l'Italie qui paie le plus lourd tribut sur le Vieux Continent en approchant le seuil des 3000 morts, alors que le "pic" de l'épidémie ne semble pas encore atteint.

TRANSPORT: Des aides publiques pourraient devenir nécessaires pour garantir la survie du secteur aérien si la crise du coronavirus dure, a prévenu le patron de Lufthansa, dont plus de 90% des avions sont désormais cloués au sol. "Plus la crise dure, moins il est probable que l'avenir de l'aviation puisse être garanti sans aides publiques", a déclaré Carsten Spohr, cité dans un communiqué détaillant les résultats annuels 2019 déjà publiés la semaine passée.

CONJONCTURE: Le moral des entrepreneurs allemands a enregistré en mars sa plus lourde chute depuis 1991, perdant 8,3 points, dans un contexte de fort ralentissement de l'économie européenne liée à l'épidémie de coronavirus, selon le baromètre IFO. L'indicateur, basé sur un sondage mensuel effectué auprès de 9000 entreprises allemandes, et qui donne un avant-goût de l'activité économique, ressort à 87,7 points, son plus bas niveau depuis 2009. Le sondage a été effectué du 2 au 18 mars par l'IFO, qui a publié d'une façon anticipée ces résultats, le baromètre étant d'habitude dévoilé à la fin du mois.

awp