Résumé des principales informations économiques du jeudi 19 novembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations suisses ont pâti en octobre d'une baisse de la chimie et de la pharma, ce qui a pesé lourd sur ces statistiques. Dans un contexte de crise qui a passablement affecté l'industrie, les livraisons à l'étranger des machines, des métaux de l'électronique mais surtout du secteur horloger ont relevé la tête. Corrigées des variations saisonnières (CVS), les exportations ont ainsi reculé de 0,4% sur un mois à 17,80 milliards de francs suisses, en termes nominaux. Sans tenir compte de l'inflation (réel), la baisse mensuelle a atteint 0,5%, indique l'Administration fédérale des douanes (AFD).

LUXE: Le repli des exportations horlogères suisses s'est atténué en octobre par rapport aux mois précédents, grâce notamment à l'évolution favorable de la Chine et dans une moindre mesure de Hong Kong. La deuxième vague de la pandémie de coronavirus pourrait cependant ralentir le redressement des marchés observé ces derniers mois. Durant le mois sous revue, les envois à l'étranger ont cédé 7,1% sur un an à 1,88 milliard de franc, rapporte l'Administration fédérale des douanes (AFD). Après les chutes d'avril (-81,3%) et mai (-68%), marqués les fermetures de magasins et les restrictions de voyage, la diminution des exportations horlogères a ralenti progressivement

CONJONCTURE: La production du secteur secondaire a poursuivi son recul au troisième trimestre de l'année, mais deux fois moins vite qu'au deuxième partiel, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). La production dans le secteur secondaire s'est contractée de 4,4% sur un an au troisième trimestre, précise le communiqué. Les chiffres d'affaires ont quant à eux diminué de 6,3%.

ÉLECTROTECHNIQUE: Le géant zurichois de l'électrotechnique ABB, en pleine mutation, poursuit sa réorganisation à marche forcée. Pas moins de trois divisions sont sur la sellette et pourraient être prochainement vendues ou cotées. Les objectifs financiers à moyen terme ont été très légèrement ajustés. "La pandémie de Covid-19 pèse toujours sur les perspectives à court terme, mais les tendances à long terme sur les marchés comme l'électrification, l'automatisation, la numérisation et l'efficacité énergétique restent intactes", a affirmé le directeur général Björn Rosengren, qui a pris les commandes d'ABB en mars.

CONJONCTURE: Les entreprises de la Suisse romande et tessinoise ne sont pas prêtes d'apercevoir le bout du tunnel, d'après une étude publiée par les Chambres latines de commerce et d'industrie (CLCI). 41% des sociétés sondées estiment que la marche des affaires sera médiocre à mauvaise au cours des six prochains mois. Les ventes et la rentabilité ont fortement reculés, les investissements diminuent, il n'y a que la perspective d'un recul de l'emploi freiné qui fait figure d'élément positif. Les CLCI précisent que leur étude a été réalisée entre la mi-août et début octobre 2020, à une époque où la perspective d'un reconfinement était inimaginable. "Les données déjà préoccupantes récoltées à ce moment-là ne laissent par conséquent planer aucune équivoque sur les tendances dégagées" pour l'année prochaine, explique-t-elle.

MARCHÉ DU TRAVAIL: L'Association suisse de l'outplacement (ACF) s'attend à une deuxième vague de licenciements en hiver, en particulier pour les spécialistes et les cadres. Pour retrouver un emploi dans les conditions actuelles de la pandémie de coronavirus, le réseau personnel est devenu essentiel. L'organisation exige de Berne un élargissement et une amélioration des services de conseil proposés par les Offices régionaux de placement (ORP) pour les travailleurs à partir de 50 ans, selon un communiqué.

PHARMA: Le groupe américain de médecine vétérinaire Elanco compte supprimer 94 emplois sur son site de Bâle, ce qui permettrait de réduire de près de moitié les effectifs de l'ancienne division de Novartis dans la ville rhénane, pour se fixer à près de 110 collaborateurs. Cette coupe se fera en trois étapes jusqu'en juin 2021, selon une porte-parole de l'entreprise interrogée par l'agence de presse AWP. Le domaine de la recherche et du développement sera le plus touché par ces coupes, avec 50 licenciements.

BANQUES: Tenant une assemblée générale extraordinaire virtuelle, les actionnaires d'UBS ont donné leur feu vert au versement de la 2e partie du dividende de 0,73 dollar par action versé au titre de l'exercice 2019. La seconde tranche de la rémunération réservée aux propriétaires du numéro un bancaire helvétique leur sera versée le 27 novembre prochain. Ce 2e versement, issu pour moitié d'une réserve spécialement créée à cet effet et pour l'autre du bénéfice non distribué, a été approuvé à une majorité de 99% des actionnaires représentés lors de l'assemblée générale extraordinaire virtuelle, ressort-il du procès-verbal. Les propriétaires ayant participé à la réunion représentaient 78,2% de l'ensemble des droits de vote.

TOURISME: Les entreprises tessinoises actives dans le secteur touristique, en particulier celles opérant dans la région du lac Majeur, ont connu une période estivale meilleure que craint. Si la plupart des hôteliers et des restaurateurs au sud des Alpes restent pessimistes, la part des optimistes a légèrement augmenté, selon le dernier baromètre publié par le bureau cantonal de la statistique. "Les résultats révèlent également des expectatives relativement positives pour les mois à venir", signalent les auteurs de l'étude, prévenant toutefois que les données ont été récoltés peu de temps avant l'introduction des nouvelles mesures de protection, "qui auront probablement un impact sur l'évolution de la branche", une des plus fortement touchées par la crise sanitaire.

AGRICULTURE: La coopérative de distribution Fenaco va relever sa masse salariale de 1,0% en 2021 après des négociations avec les syndicats Syna et Unia. Cette augmentation se traduira par une hausse concrète des salaires les plus bas de l'entreprise. Cette décision permettra, selon un communiqué publié par le groupe bernois, de consacrer 0,3% de la masse salariale totale au relèvement général des salaires les plus bas de ses collaboratrices et collaborateurs à hauteur de 50 francs suisses, sans donner davantage de précisions.

NOMINATION: Economiesuisse a nommé Martin Hirzel nouveau vice-président de l'organisation faîtière de l'économie helvétique. Le 1er janvier, celui qui est aussi le président désigné de Swissmem, l'Association de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux, succèdera à Hans Hess, le président sortant de Swissmem, selon un communiqué. M. Hirzel est également membre du conseil d'administration de Bucher Industries et du conseil consultatif pour la région de Zurich de la Banque nationale suisse. Il est aussi à la tête du conseil consultatif de la Haute école zurichoise de gestion et de droit (ZHAW).

CHIMIE: Avec la mise en service d'une nouvelle usine à Dubaï, Sika poursuit son expansion et accroît sa capacité de production aux Emirats arabes unis, a indiqué le groupe. En plus des adjuvants pour béton, les résines époxy pour les revêtements de sol du marché cible sont désormais fabriquées localement. Le site de Dubaï fonctionne déjà comme un centre stratégique de vente et de distribution pour la région depuis 2018. Cette production locale permet au groupe zougois d'aiguiser sa compétitivité et de renforcer son activité de revêtement des sols dans la région, selon un communiqué.

TECHNIQUE MÉDICALE: En raison du coronavirus, le spécialiste des dispositifs médicaux Straumann devra vraisemblablement composer cette année avec une baisse de son chiffre d'affaires comprise entre 15 et 20% sur un an, selon le directeur général Guillaume Daniellot. Au quatrième trimestre, les ventes sont attendues au même niveau qu'au dernier partiel de 2019. "Selon nos clients, la demande en implants n'a jamais été aussi bonne", a affirmé M. Daniellot dans une interview à la Neue Zürcher Zeitung. Le nombre de traitements ne diminue pas, affirme-t-il, se basant sur les interventions prévues dans les semaines à venir. Cette situation inspire au dirigeant un optimisme mâtiné de prudence. "Octobre a été un mois assez bon", selon lui.

BANQUES: La présidente de la Banque centrale européen (BCE), Christine Lagarde, a appelé à la mise en place "sans délai" du plan de relance européen, au moment où la Hongrie et à la Pologne bloquent son adoption par l'UE. Le plan de relance européen dénommé +Next Generation EU+ "doit devenir opérationnel sans délai", a déclaré la banquière centrale lors d'une audition devant le Parlement européen, avant que les Vingt-Sept ne se réunissent dans la journée en visioconférence pour sortir de cette crise.

ACIER: Le conglomérat allemand Thyssenkrupp a annoncé la suppression de 5000 emplois supplémentaires "dans les trois prochaines années", s'ajoutant aux 6000 suppressions déjà annoncées, après une perte opérationnelle ajustée de 860 millions d'euros (928 millions de francs suisses) pour son exercice 2019/2020, plombé par la crise du Covid-19. "Pour faire face (...) aux effets de la pandémie de Covid-19, Thyssenkrupp a besoin d'une réduction de 11'000 postes au total", affirme le groupe dans un communiqué.

AÉRONAUTIQUE: Le ministère français des Armées a commandé à Dassault Aviation 7 avions de surveillance et d'intervention maritime (AVSIMAR) pour la Marine nationale, avec une option pour 5 autres à confirmer en 2025, a-t-on appris auprès du cabinet de la ministre Florence Parly. Les trois premiers exemplaires de ces Falcon 2000 "Albatros" seront livrés en 2025, et le dernier en 2031 ou 2032, précise-t-on dans l'entourage de la ministre, qui annoncera ce contrat lors de la visite d'une usine de Dassault à Seclin (nord).

SERVICES FINANCIERS: L'opérateur de la Bourse américaine Nasdaq a annoncé avoir racheté la société canadienne spécialisée dans la détection de fraude financière Verafin pour 2,75 milliards de dollars 2,51 milliards de francs suisses), une transaction destinée à renforcer son offre de technologies. Verafin, créé en 2003 et basé dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, fournit à plus de 2000 institutions financières en Amérique du Nord une plateforme les aidant à détecter, enquêter et signaler le blanchiment d'argent et les délits financiers.

awp