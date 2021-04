Résumé des principales informations économiques du jeudi 1er avril 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Les chiffres d'affaires du commerce de détail suisse ont nettement reculé en février, que ce soit sur un mois ou sur un an. La baisse est plus limitée dans l'alimentaire. Les restrictions mises en place pour lutter contre l'épidémie de coronavirus ont visiblement pesé sur les autres secteurs. Les chiffres d'affaires nominaux du commerce de détail suisse, corrigés des variations saisonnières, ont reculé de 5,5% en février par rapport au mois précédent, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

INFLATION: Pour le deuxième mois consécutif, les prix à la consommation ont augmenté en mars grâce à la fin des soldes, qui a provoqué une hausse pour les habits et les chaussures. Le mazout et les carburants ont également nourri l'inflation, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). En revanche, les prix des pâtes alimentaires, des fruits et des légumes ont baissé. Par rapport à février, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,3%. En variation annuelle, un recul de 0,2% est constaté.

CONJONCTURE: Un net regain d'optimisme semble s'être emparé des petites et moyennes d'entreprises (PME) suisses en mars. Les directeurs d'achats de ces sociétés s'attendent désormais à une évolution des affaires supérieure au niveau de croissance malgré la crise sanitaire, selon l'enquête mensuelle menée par Raiffeisen. L'indice des directeurs d'achat des PME a bondi à 56,8 points en mars, à comparer aux 44,3 points du mois précédent. Pour la deuxième fois depuis l'éclatement de la pandémie de Covid-19, cet indicateur dépasse les 50 points, soit le seuil de croissance, indiquent les économistes de la coopérative bancaire.

CONJONCTURE: Le ravivement de la pandémie de Covid-19 n'a pas bridé la convalescence du moral des entrepreneurs en Suisse au mois de mars. Le secteur industriel conserve néanmoins une longueur d'avance sur celui des services, selon la dernière édition de l'indice PMI des directeurs d'achats élaborée par Credit Suisse et Procure.ch. Les auteurs du rapport rappellent que l'industrie, fortement orientée à l'exportation, jouit d'une situation robuste sur les importants débouchés régionaux que constituent les Etats-Unis et l'Asie. Le renchérissement des coûts d'acheminement et l'inflation des matières premières alourdissent toutefois les frais d'approvisionnement.

BANQUES: Credit Suisse promet de nouveaux remboursements de fonds liés à la société financière britannique en faillite Greensill d'ici la mi-avril. La banque compte récupérer la majorité des investissements, quitte à faire appel à la justice. Credit Suisse s'attend à "ce que la majeure partie des investissements des fonds soit récupérée dans le cadre du processus de liquidation". La banque aux deux voiles n'exclut pas d'avoir recours à "une éventuelle action en justice" pour y parvenir, selon une note de Credit Suisse aux investisseurs.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Le géant des matériaux de construction Lafargeholcim a finalisé l'acquisition de l'américain Firestone Building Products. L'opération de 3,4 milliards de dollars (environ 3 milliards de francs suisses) avait été dévoilée début janvier et permet d'intégrer les 1900 employés du fabricant de toitures de bâtiments commerciaux. La clôture de l'acquisition, survenue plus tôt que prévu, fait suite au feu vert des autorités américaines, a précisé le groupe dans un communiqué.

CONSEIL AUX ENTREPRISES: Le géant de l'inspection et de la certification SGS détient désormais l'intégralité de The Lab Asia, après avoir acquis une participation minoritaire. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués. En 2016, le groupe genevois avait racheté 51% de l'entreprise basée à Hong Kong. The Lab Asia est spécialisé dans l'inspection des métaux et actif dans le secteur de la construction, des autoroutes et l'ingénierie.

COMMERCE DE DÉTAIL: Coop reprend la chaîne de magasins de bricolage Jumbo, jusqu'ici aux mains de Maus Frères, propriétaire de Manor. Les 40 magasins vont compléter le réseau du groupe de distribution bâlois, déjà à la tête de Brico+Loisirs. L'opération, dont le montant n'est pas dévoilé, est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence.

ASSURANCES: Allianz Suisse va abaisser les taux de conversion dans la prévoyance professionnelle (LPP) à partir de l'année prochaine. L'assureur justifie cette décision par l'augmentation de l'espérance de vie et par le niveau historiquement bas des taux d'intérêt. Le taux de conversion LPP fixé par la loi à 6,8% ne tient pas compte des conditions actuelles et entraîne chaque année une redistribution au profit des retraités qui se chiffres en milliards de francs suisses à l'échelle nationale, affirme la filiale helvétique de l'assureur allemand.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage a enregistré une hausse surprise la semaine dernière aux Etats-Unis, repassant même la barre des 700'000 demandes, selon les données publiées par le département du Travail. Entre le 21 et le 27 mars, 719'000 demandes ont été enregistrées, soit une hausse de 61'000 par rapport à la semaine précédente dont le nombre a, lui, été révisé en baisse (658'000). C'est bien plus que les 679'000 inscriptions attendues par les analystes.

CONJONCTURE: L'activité manufacturière est tombée en mars à son plus bas niveau depuis 11 mois en Chine, selon un indice indépendant, qui révèle un essoufflement de la reprise post-Covid dans le premier pays frappé par l'épidémie. L'indice des directeurs d'achats (PMI) pour le secteur manufacturier, calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin, s'est établi à 50,6 en mars après 50,9 en février.

AUTOMOBILES: Le marché automobile français est resté fragile au mois de mars, avec 182'775 immatriculations contre un volume moyen de 212'000 unités entre 2014 et 2019, ont indiqué les constructeurs jeudi. Par rapport au mois de mars 2020, coupé en deux par l'application du premier confinement lié à la pandémie de Covid-19, le marché progresse de 191,66%.

ALIMENTATION: Le géant agroalimentaire Danone envisage de supprimer 1850 postes dans le monde dont 458 en France dans le cadre de son projet de réorganisation annoncé en novembre, a-t-il précisé jeudi dans un communiqué. C'est un peu moins que les "jusqu'à 2000 suppressions de postes", dont 400 à 500 en France et principalement parmi l'encadrement, qui avaient été évoquées lors de la présentation de ce plan par l'ex-PDG Emmanuel Faber.

CONSTRUCTION: Le géant français du BTP Vinci a annoncé qu'il allait acquérir les activités dans l'énergie du groupe de construction espagnol ACS pour environ 4,9 milliards d'euros, afin de devenir un grand du secteur des énergies renouvelables. Vinci a "signé un accord avec ACS pour l'acquisition de ses activités énergie", selon un communiqué.

