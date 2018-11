Résumé des principales informations économiques du jeudi 1er novembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Credit Suisse se dit en bonne voie pour atteindre ses objectifs annuels à l'issue du 3e partiel, qui devrait être l'avant-dernier de son programme de restructuration. Les économies réalisées devraient permettre d'inscrire les coûts d'exploitation sous la barre des 17 milliards de francs suisses en 2018, contre 21,2 milliards en 2015, avant la restructuration, a annoncé la banque. Credit Suisse a fait face à un 3e trimestre marqué par des "conditions plus exigeantes" et des niveaux d'activité clientèle "plus bas" qu'aux premier et deuxième trimestres, a expliqué le directeur général (CEO) Tidjane Thiam dans un communiqué. Selon lui, le troisième partiel a permis de démontrer "la robustesse" du modèle d'affaires.

TÉLÉCOMS: Swisscom a enregistré une performance dans l'ensemble stable et conforme aux attentes sur les neuf premiers mois, malgré un troisième trimestre ardu. Le contexte saturé en Suisse pousse l'opérateur de télécommunications à poursuivre sa stricte gestion des coûts. Les affaires ont été plutôt bonnes en Italie et dans la télévision. L'opérateur historique a annoncé un chiffre d'affaires en hausse de 1% à 8,7 milliards de francs suisses sur neuf mois, pour un bénéfice net de 1,21 milliard. Ce dernier est en recul de 4,4% en raison d'effets exceptionnels enregistrés en 2017, comme l'indemnité de 102 millions de francs suisses qu'avait perçue la filiale italienne Fastweb dans le cadre d'une procédure juridique.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: Le patron de Swisscom Urs Schaeppi a critiqué la récente proposition de la commission des affaires juridiques du Conseil national de réglementer davantage la télévision en différé ("replay"). "L'idée n'est pas dans l'intérêt des consommateurs", a-t-il estimé en marge de la publication des résultats du groupe sur neuf mois. M. Schaeppi, faisant suite à l'avis déjà exprimé par d'autres opérateurs comme UPC, a relevé qu'une majorité des téléspectateurs regardait aujourd'hui la TV en différé. La commission ad hoc du Conseil national s'est prononcée en faveur d'une modification de la loi qui interdirait le service de TV en différé tel qu'il existe aujourd'hui.

ASSURANCES: Swiss Re a généré sur les neuf premiers mois de l'année un bénéfice net de 1,09 milliard de dollars, en dépit d'un débours estimé de 1,6 milliard pour les dégâts des catastrophes naturelles ou non de grande envergure. La performance est notamment attribuée aux activités vie et santé. Le géant de la réassurance avait essuyé l'an dernier à la même époque une perte sèche de 468 millions de dollars. Le volume de primes brutes a enflé de 6,5% à 28,40 milliards de dollars, précise le compte-rendu intermédiaire. Fin septembre, les fonds propres atteignaient encore 29,0 milliards de dollars, contre 30,1 milliards trois mois plus tôt.

ALIMENTATION: Le boulanger industriel Aryzta pourra procéder comme prévu à la hausse de capital de près de 800 millions d'euros afin de renflouer ses finances. Réunis en assemblée générale, les actionnaires ont donné leur feu vert à l'opération à une courte majorité. Après des mois de tensions, les dirigeants peuvent pousser un petit "ouf" de soulagement. Au total, le renflouement n'a récolté que 53% de votes favorables, alors qu'à peine plus de la moitié des droits de vote (50,54%) étaient représentés à l'assemblée. L'opération devrait permettre d'engranger un produit brut de 790 millions d'euros (894 millions de francs suisses), un montant conforme à l'annonce initiale de mi-août.

CONSTRUCTION: Après le Tessin et la Suisse romande, l'action de protestation des maçons s'étend à la Suisse alémanique. Quelque 700 ouvriers du canton de Berne ont interrompu leur travail pour se rassembler sur le chantier de la gare de Berne et défendre la retraite à 60 ans. "Depuis ce matin, le travail s'est arrêté sur les chantiers bernois" annoncent les syndicats Unia et Syna dans un communiqué. "Les entrepreneurs veulent que la journée de travail de douze heures devienne la norme. C'est une attaque directe contre la santé des maçons", estime Stefan Wüthrich, responsable d'Unia.

PAIEMENTS MOBILES: Twint gagne de nouveaux gros partenaires en Suisse. La solution de paiements mobiles fera ses débuts aux CFF dès janvier 2019. Nespresso intégrera lui aussi l'application d'ici à la fin de l'année. A compter du 5 janvier prochain, les quelque 1,26 million de clients quotidiens des CFF pourront payer leurs billets au moyen de l'application Twint, annonce l'exploitant de la plateforme de paiements homonyme. Les CFF répondent ainsi "à une demande croissante des usagers", font-ils savoir sur leur blog.

CONJONCTURE: Les entreprises suisses affichent dans leur majorité une grande confiance en l'avenir, selon une étude menée par HSBC. Les incertitudes économiques et géopolitiques ne devraient pas enrayer leur dynamique positive, affirme la majorité des sociétés interrogées par la grande banque britannique. La normalisation des relations avec l'Union européenne figure parmi leurs priorités. Dans le cadre de son étude, HSBC a interrogé 8500 entreprises qui génèrent des recettes annuelles d'au moins 5 millions de dollars (presque autant en francs suisses), dont 200 en Suisse.

CHIMIE: Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a trouvé un repreneur pour ses activités de traitement de l'eau, un temps talon d'Achille du groupe rhénan. Le gestionnaire américain de placements Platinum Equity s'est engagé à débourser 630 millions de dollars (à peine plus en francs suisses) pour Water Solutions, basée aux Etats-Unis, ainsi que ses six sites de production répartis sur l'ensemble de la planète. L'opération demeure subordonnée au feu vert des autorités concernées, mais sa finalisation est d'ores et déjà agendée au premier trimestre 2019.

INTERNET: Digitec Galaxus démarre sur le marché allemand. Le leader suisse du e-commerce a lancé jeudi sa plateforme outre-Rhin avec une offre dans le secteur électronique. La start-up ambitionne de jouer rapidement dans la cour des grands sur le principal marché européen. A moyen terme, Galaxus Deutschland vise le "top 5" dans le commerce en ligne en Allemagne, affirme dans un communiqué le grand magasin en ligne, majoritairement contrôlé par Migros. La filiale allemande se lance avec 50'000 produits informatiques, d'électronique grand public et de télécommunication, auxquels s'ajouteront au cours des prochains mois les secteurs jouets, habitat ou bricolage.

CONJONCTURE: L'indice suisse des prix à la consommation (CPI) a affiché une légère hausse de 0,2% en octobre par rapport au mois précédent. Sur douze mois, le renchérissement a atteint 1,1%, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le CPI s'est établi à 102,1 points (base de 100 en décembre 2015). La hausse de 0,2% par rapport à septembre s'explique notamment par l'augmentation des prix du mazout ainsi que celle des voitures neuves. En revanche, les tarifs des voyages à forfait internationaux ainsi que des nuitées hôtelières ont reculé.

CONJONCTURE: L'optimisme affiché par les responsables des achats d'entreprises industrielles suisses a continué de s'éroder en octobre. L'économie suisse semble touchée par le ralentissement de la croissance mondiale. L'indice PMI des directeurs d'achats s'est détérioré de 2,3 points sur un mois pour se fixer à 57,4 points, selon les indications fournies par Credit Suisse et le site procure.ch.

PHARMA: Roche a reçu le vert de la Commission Européenne pour la commercialisation du Venclyxto (venetoclax) en combinaison avec MabThera (rituximab) pour le traitement en seconde ligne contre la leucémie lymphoïde chronique (LLC), annonce le groupe pharmaceutique. Il y a approximativement 30'000 personnes en Europe souffrant de la leucémie lymphoïde chronique, un cancer du sang incurable qui devient difficile à traiter à chaque rechute, a fait remarquer Sandra Horning, la cheffe médicale de Roche cité dans le communiqué.

CHIMIE: Le géant de l'agrochimie DowDuPont a confirmé sa prévision de bénéfice pour l'ensemble de l'année après un résultat supérieur aux attentes au troisième trimestre de l'exercice 2018 et une hausse de 10% de son chiffre d'affaires. DowDuPont a dégagé un bénéfice net de 497 millions de dollars (499 millions de francs suisses) lors du troisième trimestre contre 514 millions de dollars un an plus tôt, toutefois le bénéfice par action ajusté, qui fait référence pour les investisseurs, est ressorti à 74 cents, soit 3 cents de mieux que ce qu'attendait Wall Street.

BOISSONS: Le brasseur danois Carlsberg a profité d'un été chaud et prolongé et enregistré une hausse de ses ventes au troisième trimestre, tirées également par le marché asiatique. Comme la Bourse de Copenhague l'y autorise, Carlsberg ne publie plus son résultat net que tous les six mois et se contente du chiffre d'affaires pour le trimestre.

