Résumé des principales informations économiques du jeudi 2 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

IMMOBILIER: De nombreuses sociétés se retrouvent en difficulté en raison de la fermeture ou de l'arrêt de leurs activités décidés pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Certains entrepreneurs n'hésitent pas à demander un report, voire une remise totale des loyers. Alors que les restaurants, bars, salons de coiffure, cabinets médicaux et magasins d'habillement ont dû fermer boutique pour se conformer aux directives du Conseil fédéral, amputant de facto leurs sources de revenus, les sociétés immobilières s'attendent à ce que cette situation impacte leurs activités.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation ont marginalement enflé de 0,1% sur un mois en mars. L'indice idoine (CPI) s'est établi à 101,7 points. Sur un an, le renchérissement demeure négatif pour 0,5%, selon le relevé mensuel diffusé par l'Office fédéral de la statistique (OFS). La hausse par rapport à février s'explique par la fin des soldes sur l'habillement et les chaussures notamment. Le prix des voitures neuves et celui de la viande de boeuf ont entraîné le renchérissement, alors que le mazout et les carburants ont freiné la tendance.

TRANSPORT FERROVIAIRE: La Commission de la concurrence (Comco) a approuvé la participation d'un consortium d'entreprises dans CFF Cargo. Le régulateur estime que cette opération "ne mène pas à la suppression d'une concurrence efficace". Planzer et Camion-Transport, via leur filiale commune Swiss Combi, veulent acquérir une participation de 35% dans la division fret des CFF, a rappelé le gendarme de la concurrence dans un communiqué. Les entreprises Galliker et Bertschi participent également à cette co-entreprise.

PHARMA: Novartis ne cédera finalement pas les portefeuilles étasuniens de Sandoz dans les domaines des génériques et de la dermatologie à Aurobindo. Les deux entreprises ont décidé d'un commun accord de renoncer à ce transfert. Cette décision a été prise car l'approbation du gendarme américain de la concurrence, la Federal Trade Commission (FTC), n'a pas pu être obtenu dans les délais escomptés, explique le groupe bâlois dans un communiqué. Sandoz continuera à exploiter ses activités dans les domaines des génériques et de la dermatologie dans le cadre des activités de Sandoz aux Etats-Unis.

CONJONCTURE: Les directeurs financiers suisses sont beaucoup moins pessimistes que leurs homologues internationaux. Reste qu'ils craignent également un manque de liquidités et des résultats d'exploitation négatifs, selon une enquête menée par PwC. Bien que les directeurs financiers suisses soient plus optimistes que leurs homologues mondiaux, ils redoutent que l'épidémie de Covid-19 n'entraîne un ralentissement économique mondial avec une vague de licenciements et une réduction de la productivité.

CONJONCTURE: Les créations d'entreprises se sont inscrites en repli au premier trimestre 2020. Au total, 11'413 entreprises ont été créées, un chiffre en baisse de 1,6% sur un an, a indiqué la société Crif. La plupart des nouvelles inscriptions sont enregistrées dans les cantons de Zurich (2053), de Vaud (1160) et de Genève (1016). A l'inverse, le Tessin a essuyé un repli de 20% des créations d'entreprises. "C'est également une conséquence de la crise du coronavirus qui a démarré plus tôt dans le Tessin que dans le reste de la Suisse", explique le spécialiste de l'information aux entreprises. "On peut présumer qu'un plus fort recul des créations d'entreprises ainsi qu'une augmentation des radiations d'entreprises s'observeront ultérieurement dans d'autres cantons", a-t-il ajouté.

INDUSTRIE: Le groupe industriel Georg Fischer introduit le chômage partiel sur ses sites suisses en raison du coronavirus. Il adapte aussi ses capacités de production en Europe. Le conseil d'administration et la direction vont réduire leur rémunération mensuelle entre 10 et 20%, mais compte maintenir le dividende. En Suisse, Georg Fischer "a introduit progressivement le chômage partiel dans la plupart de ses sites, y compris au siège de Schaffhouse" afin de réduire les coûts en cette période de pandémie, fait savoir l'entreprise. Les usines situées au Tessin sont à l'arrêt.

CORONAVIRUS: Swissport a perdu 70 à 80% de son chiffre d'affaires mondial suite à la paralysie du transport aérien à cause de la pandémie de coronavirus. Le prestataire de services aéroportuaires compte mettre en congé ou en chômage technique 60% de ses effectifs d'ici fin avril, a affirmé le directeur général Eric Born dans une interview accordée à CNN Money Switzerland. "La situation est extrêmement critique", a assuré M. Born dans un entretien. "En très peu de temps, nous avons perdu 70 à 80% de nos revenus mondiaux". Ses revenus opérationnels avaient atteint près de 3 milliards d'euros (3,2 milliards de francs suisses) en 2018. "Il est quasiment impossible pour nous de réduire les coûts de manière assez rapide pour limiter la consommation des liquidités". Le patron assure avoir amputé son salaire de base de 50%.

CHIMIE: Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan s'est engagé à produire du gel hydroalcoolique pour combler une demande croissante. Une ligne de production dédiée a été installée pour en produire 60 tonnes au cours des deux prochaines semaines, a indiqué la société. Sur son site genevois de Vernier, Givaudan produira 700'000 bouteilles de 100ml pour en faire don au secteur médical, notamment aux hôpitaux environnants, à celui des transports, avec l'aéroport de Genève et les Transports publics genevois (TPG) comme bénéficiaires ou encore à des services locaux apportant leur soutien à la lutte contre la pandémie.

ASSURANCES: La caisse maladie CSS a dégagé un bénéfice net en hausse de plus de 25% à 205,1 millions de francs suisses en 2019. Elle l'explique notamment par "un bon résultat des placements et une moindre augmentation des coûts de prestation". Les primes encaissées ont augmenté de 0,9% à 6,5 milliards de francs suisses, selon le communiqué. Dans les assurances complémentaires, le bénéfice a crû en 2019 à 114,4 millions, contre 97,8 millions l'année précédente. Dans l'assurance de base, elle a enregistré un excédent de 80,6 millions de francs suisses, contre 65,2 millions.

AUTOPARTAGE: Mobility revoit son offre à la lumière des mesures d'urgence mises en oeuvre afin de lutter contre la propagation du coronavirus. La coopérative zougoise d'autopartage propose à ses clients de louer à plus long terme une partie de sa flotte de véhicules. Depuis le 13 mars dernier, date d'entrée en vigueur des mesures décidées par le Conseil fédéral, les réservations ont chuté de près de moitié, selon les emplacements, écrit jeudi l'entreprise établie à Rotkreuz. Afin de réduire ses coûts, Mobility a diminué le nombre de véhicules mis à disposition pour la location de courte durée.

ASSURANCES: L'assureur-maladie Sanitas a étoffé son conseil d'administration avec la nomination de Michael Koller. L'organe de surveillance du groupe zurichois est à nouveau au complet, avec six membres, indique un communiqué. Mathématicien de formation, Michael Koller peut se prévaloir d'une expérience d'un quart de siècle dans l'assurance et la réassurance. Il a notamment travaillé pour Swiss Life, Swiss Re, Aviva et Prundential à Londres, précise Sanitas.

IMMOBILIER: Moneypark s'attend à une légère hausse des taux hypothécaires à court terme, avant qu'ils ne se stabilisent au niveau actuel ou légèrement au-dessus. Cette augmentation sera principalement due aux primes de risques que les prestataires introduisent en raison des incertitudes macroéconomiques liées au coronavirus. "Les marchés des capitaux deviennent fous, les taux des hypothèques augmentent clairement", a résumé le courtier hypothécaire dans son point mensuel. Les taux de référence moyens de plus de cent banques assurances et caisses de pension ont augmenté jusqu'à 17 points de base en mars.

TRANSPORT: Le groupe aérien Lufthansa, maison-mère de la compagnie Swiss, va mettre plus de 60% de ses salariés au chômage partiel pour faire face à la chute drastique du trafic aérien, conséquence de la pandémie de coronavirus, a indiqué le groupe. Lufthansa "a inscrit ou compte inscrire" 87'000 de ses 135.000 salariés à des dispositifs de chômage partiel dans les pays où il opère, dont 62'000 en Allemagne, indique un porte-parole du groupe à l'AFP. Lufthansa, qui détient notamment les compagnies aériennes Austrian et Brussel Airlines, Eurowings et Swiss, est touché de plein fouet par la pandémie de coronavirus qui entraîne l'arrêt quasi-total du trafic aérien dans plusieurs régions.

BANQUES CENTRALES: La Banque centrale européenne a décidé de reporter de fin 2020 à mi-2021 le terme de sa revue stratégique, en raison des mesures restrictives prises en Europe pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. L'institution gardienne de l'euro, présidée par Christine Lagarde, avait lancé à la mi-janvier une vaste évaluation de sa stratégie de politique monétaire, une première depuis 2003, après des années de mesures anti-crise aussi vigoureuses que controversées.

HYDROCARBURES: Les cours du pétrole étaient en forte hausse en début d'échanges européens, les investisseurs misant sur une intervention de Washington pour tenter d'apaiser la guerre des prix entre Ryad et Moscou. Le baril de WTI prenait 10% à 22,41 dollars et celui de Brent 9,70% à 27,14 dollars vers 08H25 GMT. "Les investisseurs sont optimistes à propos des commentaires de Donald Trump. Il pense qu'il peut amener la Russie et l'Arabie saoudite à la table des négociations", remarque Naeem Aslam, analyste de Avatrade.

INTERNET ET LOGICIELS: Le japonais SoftBank Group a annoncé avoir renoncé à racheter pour 3 milliards de dollars d'actions du groupe américain en difficulté WeWork, en arguant que certaines conditions pour réaliser cette opération n'étaient "pas satisfaites". SoftBank Group reste toutefois "pleinement engagé dans la réussite de WeWork", a souligné le groupe japonais dans un communiqué, assurant également que le retrait de son offre n'aurait "pas d'impact" sur les opérations et la stratégie du géant américain des bureaux partagés, ni sur ses clients et salariés.

INTERNET ET LOGICIELS: Les opérateurs américains T-Mobile et Sprint ont fusionné, après deux ans d'efforts de la part des deux entreprises pour créer un géant capable de rivaliser avec les deux leaders du secteur, Verizon et AT&T. Le "nouveau" T-Mobile compte plus de 100 millions d'abonnés à des forfaits mobiles.

awp