Résumé des principales informations économiques du jeudi 2 juillet 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Les prix à la consommation ont fait du surplace en juin, une stabilité en comparaison mensuelle obtenue par des tendances opposées qui se sont dans l'ensemble compensées. Sur un an, une déflation de l'ordre de 1,3% est constatée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'indice des prix à la consommation s'est établi à 101,4 points, inchangé par rapport au mois de mai.

BANQUES: Confronté à une hausse des demandes, l'Ombudsman des banques a dû se retrousser les manches l'année dernière pour traiter ces cas dans un contexte de changement législatif crucial. La mise en oeuvre de la Loi sur les services financiers (LSFin), entrée en vigueur en 2020, a généré du travail supplémentaire pour le médiateur. En 2019, le nombre de cas traités a augmenté de 5% sur un an à 2013 demandes, soit près de 1300 requêtes orales et plus de 700 dossiers écrits. Les réclamations transmises par des clients au médiateur concernaient principalement les frais et commissions bancaires.

IMMOBILIER: Les loyers des appartements suisses sont restés quasi inchangés en juin, tandis que les prix des maisons ont connu une légère progression. La demande soutenue d'espace habitable laisse entrevoir un redressement de l'économie helvétique au deuxième semestre, indique l'indice Swiss Real Estate Offer. "Le marché des appartements locatifs et de la propriété du logement a été épargné jusqu'à présent par les turbulences économiques", relève le sondage réalisé par ImmoScout24 et l'entreprise de conseil immobilier Cifi.

CORONAVIRUS: Deux tiers des petites et moyennes entreprises (PME) suisses estiment que la crise du Covid-19 ne devrait pas affecter leurs affaires au-delà d'un an. Plus de la moitié affirme même que leurs perspectives économiques sont "bonnes à très bonnes" pour les trois prochaines années selon une étude Raiffeisen. Si la majorité des PME interrogées se disent avoir été "fortement" ou "très fortement" impactées par la pandémie de coronavirus, elles restent optimistes sur le moyen terme.

EMPLOI: La pandémie de coronavirus, qui pèse lourdement sur l'économie, ne devrait pas avoir d'effet sur les embauches dans l'immédiat. Une majorité d'entreprises sondées par le portail professionnel Xing a même procédé à des recrutements pendant la crise. Près de la moitié de sociétés suisses interrogées, soit 47%, a indiqué que la pandémie n'avait pas d'effet à court terme sur les prévisions d'embauches, a précisé jeudi le réseau social dans un communiqué.

CONJONCTURE: Le baromètre conjoncturel pour la Suisse compilé par le Créa s'est replié au troisième trimestre. Le mouvement est également négatif pour l'économie romande, a indiqué l'institut rattaché à l'Université de Lausanne. Pendant la période sous revue, l'indice a reculé de 2,6 points à 97,1 points pour l'ensemble de la Suisse. En Romandie, il a cédé 1,3 à 99,1 points.

PHARMA: Novartis a accepté de payer un total de 729,25 millions de dollars (683,07 millions de francs suisses) pour mettre fin à des poursuites engagées par la justice américaine qui accusait notamment le groupe pharmaceutique d'avoir versé d'importants dessous-de-table à des médecins. Le premier accord à l'amiable trouvé entre le groupe bâlois et la justice, porte sur le fait que Novartis a pris en charge le tiers payant de patients prenant deux de ses médicaments Gilenya et Afinitor par le biais de trois fondations.

PHARMA: L'exploitant de chaînes de pharmacies et grossiste en médicaments Galenica annonce avoir repris le groupe Hedoga. Le positionnement de leader du marché suisse de Verfora, qui est contrôlée par Galenica depuis 1977, est ainsi renforcé. Hedoga, qui est spécialisé dans la commercialisation de médicaments sans ordonnance (OTC), de dispositifs médicaux, de compléments alimentaires et de produits cosmétiques, a réalisé un chiffre d'affaires de 25 millions de francs suisses l'année dernière, dont près de 50% en Suisse et le reste essentiellement en Allemagne et en Autriche.

IMMOBILIER DE LUXE: En matière d'immobilier de luxe, la commune de Cologny sur les bords du lac Léman, reste l'emplacement le plus onéreux de Suisse. Mais le segment des résidences haut de gamme n'est pas épargné par la pandémie de coronavirus, et dans certaines régions les vendeurs devront s'armer de patience. Les logements les plus chers se situent toujours à Cologny dans le canton de Genève, où le prix du mètre carré dépasse les 35'000 francs suisses. Une villa dotée d'une surface habitable de 300 mètres carrés se négocie donc autour de 10 millions de francs suisses, selon une étude la banque UBS.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss doit encore rembourser une centaine de millions de francs suisses à ses clients, dont une cinquantaine de millions aux agences de voyage, a indiqué le directeur commercial Tamur Goudarzi Pour. La filiale de Lufthansa veut rembourser dans un délai de six semaines les clients qui attendent le plus longtemps. Le responsable a précisé que le transporteur national devait encore à ses clients "un montant en millions à trois chiffres dans le bas de la fourchette", sans dévoiler de chiffre détaillé, dans un entretien au portail spécialisé Travelnews.ch.

ASSURANCES: Selon les premières estimations, Axa Suisse prévoit que les dégâts dus à la grêle, qui a frappé plus particulièrement le canton de Nidwald mercredi, ont causé des dommages évalués à près de 2,5 millions de francs suisses. Pour l'heure environ 800 rapports de dommages ont été examinés, précise la compagnie d'assurances. Les rapports concernent essentiellement des dommages occasionnés aux voitures. Avec une part de marché d'environ 20%, Axa est l'assureur le plus important en Suisse dans le secteur automobile.

CONJONCTURE: L'économie américaine a créé 4,8 millions d'emplois en juin - un record sur un mois - grâce à la réouverture des commerces, des bars et restaurants, ce qui a permis une baisse du chômage plus importante que prévu, a annoncé le département du Travail. Le taux de chômage s'établit à 11,1% contre 13,3% en mai. Les analystes eux attendaient un taux de 12,6%. Ce taux reste toutefois toujours loin du plus bas historique d'avant la pandémie de Covid-19 enregistré en février (+3,5%).

EMPLOI: Le chômage en zone euro a très légèrement augmenté en mai, selon une estimation d'Eurostat, qui précise que son mode de calcul ne permet pas de saisir pleinement les conséquences des mesures de confinement sur le marché du travail. En mai, où les 19 pays ayant adopté la monnaie unique se sont progressivement déconfinés, le taux de chômage s'est établi à 7,4%, contre 7,3% en avril, écrit l'Office européen des statistiques.

COMMERCE: Le déficit commercial américain s'est creusé de près de 10% en mai, l'économie américaine tournant au ralenti à cause de la pandémie, selon les données du département du Commerce. Le solde des échanges des biens et services s'est établi à -54,6 milliards de dollars contre -49,8 milliards de dollars un mois plus tôt. C'est un peu plus que le déficit de 53 milliards de dollars attendu par les analystes. Les exportations ont reculé de 4,4% à 144,5 milliards de dollars et les importations n'ont que légèrement reculé (-0,9%) à 199,1 milliards.

BANQUES: "EPI", tel est le nom d'un nouveau service de paiement paneuropéen promis pour 2022 par seize banques du Vieux Continent en vue de faciliter la vie des consommateurs et commerçants. L'objectif consiste aussi à proposer une alternative aux Visa, Mastercard et autres acteurs étrangers. Acronyme de l'anglais "European payment initiative", ce mécanisme "vise à devenir un nouveau standard de paiement pour les consommateurs et les commerçants européens pour tous les types de transactions, y compris en magasin, en ligne, pour les retraits d'espèces" et les transactions entre particuliers, a annoncé ce consortium bancaire, où figurent les six principaux établissements français.

MÉDIAS: La BBC a annoncé son intention de supprimer 450 postes en Angleterre dans le cadre d'un plan d'économies et de développement du numérique, portant à 600 les emplois coupés dans les antennes régionales du groupe audiovisuel public britannique. Les suppressions de postes annoncées dans les antennes de BBC England, sur un effectif de 3000, visent à réaliser 25 millions de livres sterling (29,5 millions de francs suisses) d'économies d'ici fin mars 2022.

AÉRONAUTIQUE: Le plan social annoncé par la direction d'Airbus prévoit un peu plus de 3500 suppressions de postes à Toulouse, dont 2398 à la production, 980 au siège et plus de 200 dans des filiales de la ville, a indiqué à la presse le responsable syndical FO Jean-François Knepper. Pour la production, 386 postes sont aussi visés à Saint-Nazaire et 484 à Nantes, sur un total de quelque 5000 suppressions prévues sur l'ensemble de la France, un chiffré jugé "excessif" par le ministère de l'Economie et des Finances.

awp