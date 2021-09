Résumé des principales informations économiques du jeudi 2 septembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Le produit intérieur brut (PIB) helvétique a retrouvé de l'élan au 2e trimestre, porté par la reprise de la consommation suite à l'assouplissement des restrictions décidées l'hiver dernier face au coronavirus. Il se rapproche des niveaux d'avant-crise. Le PIB a progressé de 1,8% sur un trimestre, a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans son rapport périodique, après avoir enregistré un recul de 0,4% sur les trois premiers mois de l'année et de 0,1% fin 2020. Corrigée des événements sportifs, la création de richesse a avancé de 1,6%.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation ont enflé au mois d'août de 0,2% sur un mois et de 0,9% sur un an selon l'indice CPI compilé mensuellement par l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui s'établit à 101,3 points. Le renchérissement en glissement mensuel s'explique notamment par la hausse des loyers résidentiels, ainsi que des transports aériens ou encore des nuitées hôtelières. Locations de véhicules et médicaments en revanche sont devenus plus abordables.

CONJONCTURE: Après un léger repli en juin, les détaillants helvétiques ont vu leurs ventes poursuivre leur tassement en juillet. En termes nominaux, elles se sont contractées de 2,9% en un an. Compte tenu de l'inflation, l'OFS constate aussi une baisse de 2,6%. A l'image du mois précédent, les recettes générées par les stations-service ont clairement soutenu le secteur en juillet, les ventes essuyant sans cet apport un tassement en l'espace d'un an de 3,6% en termes nominaux et de 3% en tenant compte du renchérissement, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

IMMOBILIER: Le marché se tend encore un peu davantage pour les appartements en copropriété en Suisse. En août, le prix du mètre carré a gonflé de 1,8% en un mois. En revanche, les loyers ont baissé, mais pas autour du lac Léman. En Suisse, à 7916 francs suisses le mètre carré, un appartement de 100 mètres carrés de surface habitable est désormais proposé à la vente à 790'000 francs suisses en moyenne, "ce qui constitue un nouveau record", selon l'indice Swiss Real Estate Offer, compilé par ImmoScout24 et le cabinet de conseil immobilier CIFI.

ENTREPRISES: Environ 15% des petites et moyennes entreprises suisses (PME) cherchent un repreneur. La situation est moins tendue autour du Léman et au Tessin. En août, 91'360 petites et moyennes entreprises (PME) voulaient trouver un successeur à leur propriétaire âgé de plus de 60 ans. Cela correspond à 15,1% des 603'602 sociétés de moins de 250 salariés que compte le pays, d'après une étude réalisée par le cabinet de recouvrement Dun & Bradstreet (ex-Bisnode).

ENERGIE: Les sociétés suisses d'approvisionnement en énergie ont traversé la crise pandémique quasiment indemnes. Un optimisme teinté de prudence est de mise pour l'année en cours, plus de la moitié des entreprises s'attendant ainsi à une évolution positive des activités, selon un sondage réalisé par le cabinet de conseil EY. La marche des affaires au cours de l'année 2020 a été qualifiée de "bonne" à "très bonne" par plus de trois quarts des entreprises interrogées. "Cela est également dû au fait que les fournisseurs d'électricité ayant des clients liés peuvent encore vendre une partie considérable de l'électricité en situation de monopole aujourd'hui", expliquent les auteurs de l'étude.

AUTOMOBILE: Le marché automobile helvétique est reparti à la hausse en août sans pour autant décoller, fortement pénalisé par la crise des semi-conducteurs. Une voiture sur quatre mise en circulation fonctionne désormais avec une propulsion électrique ou hybride rechargeable. Les immatriculations de voitures de tourisme neuves ont avancé de 1,2% sur un an pendant le mois sous revue, a indiqué Auto-Suisse dans son relevé mensuel.

CHOCOLAT: Le négociant en cacao et fabricant de chocolats Barry Callebaut a signé un accord avec la société américaine Hershey pour lui fournir du chocolat liquide et des produits finis aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. L'accord est une extension du partenariat d'approvisionnement signé en 2007. Les détails financiers de l'accord ne sont pas dévoilés.

ALIMENTATION: Le producteur de produits laitiers Emmi a racheté auprès du groupe français Lactalis l'américain Athenos, décrit comme le leader de la feta aux Etats-Unis. L'acquisition, dont le prix n'a pas été précisé, permet à la société suisse de renforcer ses activités outre-Atlantique. Athenos, qui a réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 90 millions de dollars (82,4 millions de francs suisses), sera intégré à la filiale américaine du groupe lucernois.

INDUSTRIE DES MACHINES: Le groupe technologique Saurer a fait l'objet de plusieurs cyberattaques, dont on ne sait pas encore si elles concernent également les activités récemment rachetées par le fabricant de machines Rieter. L'entreprise thurgovienne a été victime le 1er août d'un rançongiciel, a indiqué un porte-parole à AWP, confirmant une information parue sur le portail d'information Watson.

LUXE: Le détaillant de montres Bucherer ouvre un point de vente à New York. La boutique accueillait auparavant Tourneau, un revendeur américain de garde-temps de luxe que le groupe lucernois a racheté en 2018. "Avec cette boutique phare, nous allons présenter la marque Bucherer 1888 à des millions de clients potentiels sur l'un des plus importants marchés mondiaux de l'horlogerie et de la bijouterie" a assuré Guido Zumbühl, directeur général (CEO) de Bucherer, cité dans un communiqué.

HYDROCARBURES: Les autorités judiciaires du canton de Zoug ont mis fin à l'enquête sur Terraoil, soupçonnée d'avoir frauduleusement obtenu un crédit Covid d'un demi-million de francs suisses. Le procureur n'a pas constaté d'irrégularité dans l'octroi de l'aide, ni dans les déclarations de la société. "Le procureur général a vérifié les indications fournies (par Terraoil) et les opérations avec une filiale. Il n'a pas constaté d'irrégularité et a mis fin à la procédure judiciaire" le 24 août, ont indiqué les autorités cantonales dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Après deux annulations en 2020 et 2021, le salon de l'automobile de Genève va revenir prudemment en 2022 avec une édition réduite, a déclaré son directeur général Sandro Mesquita à l'AFP. Ce rendez-vous majeur du secteur, qui réunit habituellement plus de 600'000 personnes, devrait en accueillir la moitié en 2022, selon M. Mesquita, qui a pris la tête du Geneva International Motor Festival (GIMS) en 2020.

BANQUES: La cinquième banque espagnole Banco Sabadell souhaite supprimer 1900 postes en Espagne dans le cadre d'un plan de restructuration destiné à réduire ses coûts, a indiqué le syndicat Commissions Ouvrières (CCOO). Cette restructuration, présentée jeudi matin aux syndicats, fait suite à un premier plan social portant sur 1800 emplois lancé fin 2020. Elle concernera l'ensemble de la banque à l'exclusion de ses filiales, a précisé CCOO, qui dénonce un chiffre "disproportionné".

TRANSFERTS D'ARGENT: Le géant américain des transferts d'argent Western Union a annoncé avoir repris ses opérations vers l'Afghanistan qui avaient été suspendues le 18 août après la prise de pouvoir de Kaboul par les talibans. "Western Union a le plaisir d'annoncer qu'elle reprend ses services de transfert d'argent vers l'Afghanistan, à partir du 2 septembre, afin que nos clients puissent à nouveau envoyer de l'argent et soutenir leurs proches", a indiqué une porte-parole.

EQUIPEMENTS MÉDICAUX: Le fabricant américain d'équipements médicaux Baxter International a annoncé le rachat de son concurrent Hillrom pour 10,5 milliards de dollars afin de renforcer son offre, notamment dans les soins de santé connectés. En incluant la dette, la valeur de Hillrom est estimée à 12,4 milliards de dollars (11,36 milliards de francs suisses), détaille un communiqué commun des entreprises, toutes deux basées dans l'Etat de l'Illinois (nord des Etats-Unis).

MÉDIAS: Le groupe Lagardère a signé un accord portant sur l'acquisition de 22,36% du capital de sa filiale de distribution dans les lieux de transports Lagardère Travel Retail Asia par le site chinois de e-commerce JD.com et le fonds public China Jianyin Investment (JIC). D'un montant d'environ 94 millions d'euros (102,03 millions de francs suisses), l'opération aura "un effet net favorable d'environ 79 millions d'euros sur la dette nette du groupe Lagardère à sa réalisation, prévue en septembre 2021", précise le groupe dans son communiqué.

awp