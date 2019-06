Résumé des principales informations économiques du jeudi 20 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations horlogères suisses ont bondi de 11,4% en mai en comparaison annuelle, à plus de deux milliards de francs suisses. Cette hausse a été portée par un jour ouvrable supplémentaire dans le calendrier et par la comptabilisation de la livraison exceptionnelle de réveils et pendulettes, annonce la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). La croissance effective de la branche se situe plutôt entre 8 et 9%, comme en témoigne l'évolution des montres. Le secteur des montres-bracelets a gagné 8,6% en valeur, à 1,88 milliard de francs suisses. Les volumes en revanche ont reculé de 9,3%, à 1,8 million de pièces.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: La cour d'appel de Paris se prononcera le 24 octobre sur la validité de l'inculpation du cimentier français Lafarge pour "financement du terrorisme" et "complicité de crimes contre l'humanité" en Syrie. La chambre de l'instruction examinait jeudi les requêtes déposées par Lafarge ainsi que celles de trois dirigeants pour contester leur mise en examen (inculpation).

IMMOBILIER: Le projet immobilier Yond lancé par la société Swiss Prime Site (SPS) à Zurich semble séduire. Le groupe immobilier soleurois revendique jeudi un taux de location de 80% des surfaces proposées dans ce complexe situé dans le quatrième arrondissement de la ville. A mi-juin, plus de 14'000 mètres carrés avaient trouvé preneur, sur les 18'500 que compte le projet Yond à Zurich.

CLIMAT: Malgré son adhésion récente à un club d'inspiration écologique, la Banque nationale suisse (BNS) continue d'investir dans des industries polluantes. Pour de nombreux spécialistes de la finance durable, l'exclusion d'entreprises non vertueuses s'avère contre-productive. Il faut encourager et non punir, affirment-ils. Les groupes pétroliers captent des montants non négligeables de la part de la BNS aux Etats-Unis. A fin 2018, quelque 1,22 milliard de dollars étaient placés dans le géant américain Exxon Mobil, selon les derniers chiffres publiés par le gendarme financier américain Sec.

HORLOGERIE: Les sous-traitants réunis au salon "EPHJ, le Monde de la haute précision" à Genève comptent sur la diversification de leurs activités et de leurs clients pour faire face au manque de visibilité et aux incertitudes de l'économie mondiale. Plus de 815 exposants spécialistes de l'horlogerie, des microtechniques et des technologies médicales sont réunis jusqu'à ce vendredi au Palexpo de Genève.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque d'Angleterre (BoE) a mis en avant des craintes accrues d'un Brexit sans accord au Royaume-Uni au moment où l'activité économique stagne, ce qui l'a poussé à maintenir ses taux. "La probabilité d'un Brexit sans accord a augmenté" dans l'esprit des acteurs économiques, ont jugé les membres du Comité de politique monétaire (MPC) de la BoE, selon le compte-rendu de leur réunion publié jeudi.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque du Japon (BoJ) a annoncé maintenir les dispositions de sa politique monétaire ultra-souple, une décision sans surprise, sur fond de conjoncture internationale dégradée et de faiblesse de l'inflation japonaise. La BoJ, dont la politique visant à atteindre une cible d'inflation bouge peu depuis des années, se démarque de ses homologues des Etats-Unis ou d'Europe qui donnent l'impression d'agir avec davantage d'agilité.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les ventes au détail ont encore fléchi en mai au Royaume-Uni, signe d'une consommation des ménages en panne, ce qui est de mauvais augure pour la croissance au deuxième trimestre, a annoncé l'Office des statistiques nationales (ONS). Elles ont reculé de 0,5% sur un mois, conformément aux attentes des économistes interrogés par Bloomberg, après avoir déjà baissé de 0,1% en avril.

TRANSPORT: Le syndicat allemand du personnel de cabine UFO, en conflit avec la direction de Lufthansa, a appelé à des grèves au mois de juillet qui devraient d'abord toucher les filiales low cost du transporteur aérien. "Lufthansa a réussi à faire escalader délibérément les conflits salariaux avec ses employés", a déclaré Daniel Flohr, vice-président du syndicat, dans un communiqué.

ENERGIE: L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a demandé au groupe français EDF la réparation de huit soudures défectueuses de l'EPR de Flamanville (Manche), que l'électricien avait proposé de repousser après la mise en service du réacteur nucléaire. EDF "fera, dans les prochaines semaines un point précis sur la suite du projet", a réagi le groupe dans un communiqué, alors que son PDG, Jean-Bernard Levy, avait indiqué dès mardi que la reprise de ces soudures entraînerait un retard dans la mise en service de l'EPR, prévue officiellement pour fin 2019.

AUTOMOBILES: Les groupes Renault, Nissan et Waymo (filiale de voitures autonomes de Google, groupe Alphabet) vont travailler ensemble sur le futur cadre d'exploitation des véhicules autonomes. Dans le cadre d'un accord qualifié d'"exclusif", les partenaires entendent oeuvrer de concert pour "évaluer les opportunités marché" et accomplir "un travail de recherche conjoint sur les questions commerciales, légales et réglementaires liées aux offres de services de mobilité autonome", selon un communiqué.

INTERNET: L'américain Slack (messagerie d'entreprises) va faire ses premiers pas en Bourse via la procédure rare de cotation directe, au prix de référence indicatif de 26 dollars, a indiqué mercredi soir la Bourse de New York. Slack, qui propose aux entreprises un outil permettant à leurs employés de communiquer en temps réel et de partager des fichiers, fait partie des nombreuses licornes (entreprises non cotées valorisées au -delà d'un milliard de dollars) à entrer en Bourse cette année.

awp