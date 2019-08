Résumé des principales informations économiques du jeudi 22 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

INDUSTRIE: La production dans le secteur secondaire suisse a augmenté de 3,6% au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an passé. Les chiffres d'affaires ont eux progressé de 2,4%. Cette hausse se poursuit sans interruption depuis le 1er trimestre 2017, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) . Dans l'industrie, la production a progressé en avril (+3,8%), en mai (+4,9%) et en juin (+5,7%) sur un an. Sur l'ensemble du 2e trimestre, elle a crû de 4,8%.

ASSURANCES: Les primes d'assurance automobile sont en baisse. Au cours de l'année 2018, les primes ont chuté de 11% par rapport à l'année précédente, selon une étude du comparateur sur Internet comparis.ch publiée jeudi. La concurrence exercée par de nouveaux acteurs du secteur a joué. Avec 832 francs suisses, la prime médiane pour une assurance casco complète n'a jamais été aussi basse, selon le document. Comparis a analysé l'évolution des primes pour les conducteurs âgés de 30 à 40 ans auprès des onze plus grands assureurs automobile. Quatre modèles de véhicules différents ont été pris en compte.

BANQUES: Bon nombre de banques privées suisses ne sont pas assez performantes et trop tributaires des marchés financiers, observe une étude de KPMG et de la Haute Ecole de St-Gall. L'afflux net d'argent frais a tendance à stagner, en raison d'une présence trop faible des établissements dans les zones de croissance. "La plupart des banques privées n'ont pas suffisamment amélioré leur modèle d'affaires et d'exploitation ou n'ont pas adapté leur stratégie de façon optimale", selon l'étude portant sur 2018. "Le volume des fortunes sous gestion n'a de loin pas suffisamment augmenté. Un tiers des banques privées suisses affichent des performances faibles."

TÉLÉCOMS: Confronté à l'opposition de son actionnaire de référence Freenet à son projet de rachat d'UPC, Sunrise dégaine l'artillerie lourde. En parallèle à la publication d'une performance toujours solide au 2e trimestre, l'opérateur de télécommunications zurichois reproche notamment à son homologue allemand de ne poursuivre que ses propres intérêts à court terme. Dans un communiqué Sunrise accuse l'organe de surveillance de Freenet d'être en proie à un conflit d'intérêts. Fort de ce constat, le conseil d'administration de Sunrise a décidé d'exclure les représentants de l'opérateur allemand des délibérations en cours autour du rapprochement avec le câblo-opérateur lui aussi établi à Zurich.

BANQUES: Dans un contexte marqué par la faiblesse des taux, la Banque cantonale vaudoise (BCV) a durci sa politique vis-à-vis des grands clients, dont les dépôts sont davantage ponctionnés. Les petits épargnants ne sont pas concernés. Au premier semestre, les recettes et la rentabilité de la BCV ont été améliorés. Un effet de base a réduit le bénéfice. Exonérée jusqu'à un certain plafond sur les dépôts clientèle, la BCV doit verser à la Banque nationale suisse (BNS) un intérêt négatif de 0,75% pour chaque franc dépassant ce seuil. Ce coût est répercuté, à degrés divers, sur les grands clients.

ALIMENTATION: Nestlé va investir ces prochaines années un milliard de réais brésiliens - soit environ l'équivalent de 240 millions de francs suisses au cours du jour - dans l'extension des capacités de production de ses usines de Caçapava et d'Araçatuba, dans l'État de São Paulo. A cela s'ajoutent des investissements dans de nouvelles technologies pour la fabrication et les produits, les initiatives à fins de numérisation et le soutien de jeunes pousses entrepreneuriales, a indiqué la multinationale veveysane dans un communiqué.

POLITIQUE MONTÉTAIRE: Les gouverneurs de la Banque centrale européenne ont reconnu que le ralentissement économique pourrait être plus grave qu'attendu et s'interrogent sur la forme que pourrait prendre leur train de mesures de relance, d'après un compte-rendu. "Il existe maintenant une probabilité accrue que le ralentissement (...) apparu l'année dernière dure plus longtemps que prévu", détaillent "les minutes" de la réunion du 25 juillet.

CARTES DE CRÉDIT: Les données personnelles piratées d'environ 90'000 clients allemands de Mastercard ont été publiées cette semaine sur un forum en ligne, dont des numéros de cartes de crédit, a rapporté la presse allemande, poussant Mastercard à suspendre jeudi la plateforme partenaire incriminée. "Entre autres choses, nous avons immédiatement suspendu la plateforme 'Priceless Specials' après avoir pris connaissance de l'incident", a déclaré le fournisseur de services financiers dans un communiqué, précisant "mettre tout en oeuvre pour rechercher et résoudre les problèmes liés" à son partenaire.

awp