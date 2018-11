Résumé des principales informations économiques du jeudi 22 novembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUE: Postfinance a vu sa performance financière reculer sur les neuf premiers mois de l'année, en raison d'un apport exceptionnel comptabilisé l'année précédente et des conditions de marché difficiles, a annoncé le bras financier du géant jaune. Le produit d'exploitation a chuté de 17,8% à 1,3 milliard de francs suisses et le bénéfice opérationnel s'est effondré de 59% à 218 millions de francs suisses pendant la période sous revue. Pour expliquer ce repli, Postfinance évoque un apport exceptionnel de 109 millions enregistré l'année dernière grâce à une vente d'actions et un recul de 114 millions des produits d'intérêts en raison des "conditions du marché".

ASSURANCE MALADIE: L'assurance maladie peine à convaincre avec ses modèles de franchises. Les clients délaissent de plus en plus le milieu de gamme pour se tourner vers les tarifs d'assurances plus abordables et les modèles de télémédecine, selon une étude du portail Moneyland.ch. "Les franchises situées dans la gamme moyenne ne sont pas rentables en général", a estimé Felix Oeschger, analyste auprès du portail comparatif. "En revanche, les franchises les plus élevées et les modèles économiques sont de plus en plus recherchés", a-t-il expliqué.

TOURISME: Airbnb se rapproche du seuil symbolique du million d'hôtes annuels en Suisse. Au cours des douze derniers mois, la plateforme a permis à quelque 900'000 personnes de réserver un logement sur territoire helvétique, affirme la société californienne dans un rapport. Depuis l'introduction du service en 2009, leur nombre a atteint 2,3 millions. En moyenne, la durée du séjour en Suisse au cours de la période sous revue s'est élevé à 3,4 nuitées, le nombre de personnes par réservation à 2,4 et la moyenne d'âge des hôtes à 38 ans.

TOURISME: Le nombre d'hôtels en Suisse a diminué d'environ 12% depuis 2009, concomitamment à l'arrivée d'Airbnb, mais l'organisation faîtière Hotelleriesuisse n'y voit pas une relation de cause à effet. Elle impute ce recul au changement structurel général de la branche, qui a notamment beaucoup affecté de petits établissements disposant de quelques chambres. Hotelleriesuisse comptabilisait 4878 établissements dans le pays à fin 2017, contre 5533 en 2009. Interrogé sur l'essor d'Airbnb, l'organisation faîtière parle plutôt d'une "offre complémentaire" au sujet de l'entreprise californienne.

COMMERCE HORS TAXES: Dufry étend sa présence à l'aéroport de Zurich. A la faveur d'un contrat d'une durée de cinq ans signé avec Flughafen Zürich, société en charge de l'exploitation du tarmac zurichois, le spécialiste bâlois du commerce hors taxe exploitera dès janvier cinq nouveaux points de vente via sa filiale Hudson. Les nouveaux espaces de vente, lesquels seront soumis à la perception de la taxe à la valeur ajoutée (TVA), viennent s'ajouter aux deux boutiques qu'Hudson exploite déjà dans l'enceinte de Kloten, à savoir dans le terminal E ainsi que dans l'aire d'arrivée, précise jeudi Dufry. Situés à proximité des portes de départ, les cinq kiosques occuperont une surface totale de 270 mètres carrés et se concentreront sur l'alimentaire, en supplément aux journaux, magazines, souvenirs et accessoires de voyage.

AGRICULTURE: Fenaco augmentera l'an prochain sa masse salariale de 1,2%. L'augmentation intervient après l'accord signé par les partenaires sociaux de la convention collective de travail (CCT), dont les syndicats Unia et Syna, écrit la coopérative agricole bernoise. Les hausses de salaires seront accordées de manière individuelle et structurelle pour les adaptations extraordinaires. En commun accord avec ses partenaires sociaux, Fenaco a par ailleurs décidé d'abaisser le temps de travail de 44 à 43 heures par semaine au sein de sa filiale Vaud Céréales ainsi que dans les usines de production de Fenaco Produits du sol. La mesure concerne au total 320 collaborateurs.

COVOITURAGE: Mobility s'est trouvé un nouveau patron. Dès le 1er janvier, Roland Lötscher reprendra le volant du spécialiste du covoiturage et de la mobilité partagée. Il succèdera à l'actuel directeur général Patrick Marti, lequel a fait part mi-août de son départ pour la fin de l'année pour relever un nouveau défi dans la distribution. Agé de 50 ans, M. Lötscher apporte à Mobility une expérience riche et variée, écrit l'entreprise établie à Rotkreuz, dans le canton de Zoug. Le futur directeur général a notamment oeuvré pour des entreprises du secteur des télécommunications en Suisse et à l'étranger, dont Swisscom et Cablecom. Plus récemment, il a occupé un poste de direction au sein de l'opérateur Zain établi au Koweït et actif à Bahreïn, en Jordanie, au Koweït, en Irak, en Arabie Saoudite, au Soudan, au Sud Soudan ainsi qu'au Liban.

CONJONCTURE: La production dans le secteur secondaire en Suisse a progressé de 1,1% sur un an entre juillet et septembre et les chiffres d'affaires de 3,1%. Si l'activité a été florissante dans l'industrie, elle a en revanche été plus souffreteuse dans la construction, selon des résultats provisoires publiés par l'Office fédéral de la statistique. La production dans l'industrie a augmenté de 1,4% sur l'ensemble du trimestre. La progression s'est toutefois essoufflée entre juillet (+3,3%) et août (+1,7%), avant de virer au rouge en septembre (-0,4%). Les chiffres d'affaires affichent une hausse moyenne de 3,9% pendant la période sous revue.

IMMOBILIER: Les prix des maisons devraient rester stables en 2019, voire augmenter, selon une étude de la fédération des propriétaires immobiliers (HEV). Au niveau des appartements, les tarifs ne devraient pas bouger, selon les estimations des spécialistes. Le sondage a révélé que la majorité des personnes interrogées (47%) table sur une stabilité des prix pour les maisons, a indiqué la faîtière, qui a interrogé 270 spécialistes immobiliers dans l'ensemble de la Suisse avec notamment la Fédération Romande Immobilière (FRI) et la Chambre Genevoise Immobilière (CGI).

COMMERCE DE DÉTAIL: Le détaillant diversifié Valora proposera lors de sa prochaine assemblée générale au printemps d'ajouter deux fauteuils à son organe de surveillance. Le groupe de Muttenz présentera pour les occuper les candidatures de Sascha Zahnd et d'Insa Klasing. M. Zahnd supervise la chaîne d'approvisionnement mondiale de Tesla et fait partie de la direction générale du constructeur automobile californien. Mme Klasing a cofondé et dirige la jeune pousse Thenextwe, spécialisée dans le développement personnel, après avoir travaillé pour Yum Brands, Kentucky Fried Chicken (KFC) ou encore Innocent smoothies.

BREXIT: L'UE et le Royaume-Uni ont trouvé un accord provisoire sur la relation "ambitieuse" qu'ils espèrent bâtir après le Brexit, mais les négociations sur leur divorce sont encore loin d'être bouclées, à trois jours d'un sommet crucial. Le sort de l'enclave de Gibraltar et la question des futurs droits de pêche des Européens dans les eaux britanniques font partie des principaux problèmes restant à résoudre pour conclure ces tractations d'une complexité inédite, à environ quatre mois du départ britannique.

AUTOMOBILES: Le conseil d'administration de Nissan a voté à l'unanimité la révocation de Carlos Ghosn de son poste de président, après la révélation de malversations financières présumées, a annoncé le géant japonais de l'automobile, tout en réaffirmant son engagement envers son allié Renault. Il signe ainsi la fin du règne de près de 20 ans du capitaine d'industrie, qui avait été arrêté lundi à Tokyo en même temps que son bras droit Greg Kelly.

awp