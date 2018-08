Résumé des principales informations économiques du jeudi 23 août 2018

Zurich (awp/ats/awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: Le secteur secondaire en Suisse a poursuivi sa progression au deuxième trimestre. La production a augmenté de 7,6% sur un an, tandis que les chiffres d'affaires ont crû de 8,3%, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS). La production a augmenté aussi bien dans l'industrie (+8,3%) que dans la construction (+4,3%). Dans ce dernier domaine, le bâtiment a enregistré une progression de 4,0% et le génie civil une hausse de 2,4%, a précisé l'OFS dans un communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: BAK Economics se veut optimiste pour le commerce de détail en Suisse. Après une évolution réjouissante au premier semestre, la branche devrait connaître une année 2018 favorable, la croissance devant s'établir à près de 1%, anticipe l'institut de recherches économiques bâlois. De janvier à fin juin, les revenus du commerce de détail ont augmenté de 0,6%, selon BAK Economics. En excluant le secteur de la confection, toujours à la peine dans un contexte de changement structurel, la croissance a bondi de 1,7%, une valeur inédite depuis le premier semestre 2010, soit avant l'introduction par la Banque nationale suisse (BNS) du taux plancher liant le franc à l'euro.

BANQUES: Les banques privées suisses ont vu leurs bénéfices s'envoler en 2017, profitant essentiellement de la bonne santé des marchés financiers. Après des années difficiles, de nombreux établissements affichent encore des charges d'exploitation trop élevées et quelque 56 d'entre eux ont disparu, ont indiqué KPMG et l'Université de St-Gall. "L'évolution positive du marché des actions a engendré une croissance de plus de 200 milliards de francs suisses des actifs sous gestion ainsi qu'une augmentation des revenus des commissions", ont indiqué les auteurs de l'étude, qui a passé au crible les performances de 90 banques privées opérant en Suisse.

BANQUES: Postfinance a connu un premier semestre difficile et les perspectives ne sont pas favorables. La banque postale a vu son résultat net chuter des deux tiers à 125 millions de francs suisses, en raison en particulier des taux bas qui pèsent sur les recettes d'intérêt, a-t-elle annoncé. Au premier semestre 2017, le résultat net avait encore atteint 372 millions. Pour Postfinance, "l'évolution négative n'a rien d'une surprise. Elle va en outre se poursuivre", prévient l'entreprise. Quant au résultatt d'exploitation (Ebit), il s'est établi à 146 millions, contre 387 millions au premier semestre 2017, pour un produit d'exploitation lui aussi en nette baisse, d'environ un quart, à 683 millions.

BANQUES: L'évolution des activités de la Banque cantonale vaudoise (BCV) s'est révélée en demi-teinte au premier semestre. L'établissement a vu son résultat d'intérêt se replier et a enregistré une modeste hausse dans les affaires de gestion, avec de bonnes entrées nettes d'argent. La vente d'un bien immobilier a permis d'améliorer nettement le bénéfice net. Les recettes de l'établissement ont cédé 1% sur un an pour s'inscrire à 492,9 millions de francs suisses, indique la BCV. Dans le détail, le résultat net des opérations d'intérêts s'est inscrit à 243,0 millions, ce qui représente un recul de 2%.

TÉLÉCOMS: L'opérateur de télécommunications Sunrise a subi au deuxième trimestre une érosion de sa rentabilité, moindre toutefois que redouté et en dépit d'une modeste progression des revenus. Le chiffre d'affaires s'est enrobé de 2,1% sur un an à 463 millions de francs suisses, tandis que le bénéfice net a fondu de 10,1% à 24 millions. La direction relève ses ambitions d'excédent d'exploitation pour l'ensemble de l'exercice. L'entreprise attribue la progression des recettes aux abonnements mobiles, internet et télévision, ainsi que commerciaux. Les efforts consentis sur le frais d'itinérance expliquent en partie le recul du bénéfice.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Le protectionnisme et la menace d'une escalade des tensions commerciales constituent le principal risque pour l'économie de la zone euro qui reste pour l'instant fermement sur la trajectoire antérieure, ont jugé les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) lors de leur dernière réunion de politique monétaire, le 26 juillet. Au cours de cette réunion marquée par peu voire aucun désaccord, les responsables monétaires ont collectivement estimé que l'économie évoluait conformément aux attentes et qu'aucune inflexion monétaire n'était donc justifiée, montre le compte-rendu.

CONJONCTURE: La croissance économique américaine va ralentir progressivement au cours des prochains trimestres après avoir atteint sur la période avril-juin son plus haut niveau en quatre ans, montre une enquête Reuters auprès d'économistes, qui s'attendent à ce que les tensions commerciales générées par Donald Trump provoquent des dégâts. Soutenue par les 1500 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) de baisses d'impôts décidées en décembre dernier, l'économie américaine a progressé à un taux annualisé de 4,1% au deuxième trimestre 2018, sa meilleure performance depuis près de quatre ans.

COMMERCE EN LIGNE: Le géant chinois de l'e-commerce Alibaba a vu son chiffre d'affaires s'envoler de 61% au premier trimestre de son exercice décalé, toujours dopé par de robustes recettes publicitaires, mais également par ses investissements dans le "cloud", le divertissement et des boutiques connectées. Alibaba, coté à New York, a annoncé jeudi avoir engrangé un chiffre d'affaires de 80,9 milliards de yuans (11,6 milliards de francs suisses) sur la période avril-juin, soit peu ou prou ce qu'escomptaient les analystes interrogés par l'agence Bloomberg.

TRANSPORT: Ryanair est parvenue à un accord avec le syndicat représentant ses pilotes irlandais, ce qui constitue une avancée majeure dans les efforts de la compagnie aérienne à bas coûts pour apaiser la colère de ses employés à travers l'Europe. La compagnie irlandaise a dû annuler de nombreux vols cet été en raison d'arrêts de travail de ses pilotes mécontents de la lenteur des négociations avec la direction du groupe. Les pilotes basés à Dublin ont ainsi observé ce mois-ci leur cinquième grève de 24 heures depuis le début de l'été.

AUTOMOBILES: Volkswagen a annoncé son intention d'investir 3,5 milliards d'euros (3,98 milliards de francs suisses) d'ici 2025 dans le numérique, dont une plate-forme d'informatique dématérialisée pour proposer notamment des services d'autopartage. Le constructeur automobile allemand travaille sur un nouveau système d'exploitation baptisé "vw.OS", qui sera intégré dans les modèles électriques de marque VW à compter de 2020.

awp