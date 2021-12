Résumé des principales informations économiques du jeudi 23 décembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Le groupe Holcim va acquérir la société américaine Malarkey Roofing Products, spécialisée dans la toiture résidentielle. En avril dernier, le groupe de matériaux de construction avait déjà racheté Firestone Building Products, le spécialiste des toits plats aux Etats-Unis. Les analystes relèvent la complémentarité de ces deux opérations. La transaction est valorisée à 1,35 milliard de dollars (1,24 milliard de francs suisses) et sera entièrement financée en numéraire, a indiqué Holcim dans un communiqué. Le géant du secteur prévoit des synergies de 40 millions de dollars par an d'ici à trois ans. L'opération aura un effet positif sur le bénéfice par action dès 2022. Elle sera finalisée au premier semestre 2022, écrit la société zougoise.

CONSTRUCTION: Le spécialiste de la construction Implenia a vendu sa participation dans le producteur lausannois de gravier Gravière de la Claie-aux-Moines (GCM). L'objectif est de se concentrer sur son coeur de métier et d'alléger le nombre de ses participations, indique la société. La participation de 66,67% que détenait Implenia a été rachetée par les actionnaires existants, Walo Bertschinger SA Romandie ainsi que Vigier Holding et H2M participations, précise le communiqué. Walo Bertschinger SA Romandie détenait déjà 33,3% et continuera de conserver une part minoritaire.

PANDÉMIE: Le laboratoire pharmaceutique Astrazeneca affirme qu'une troisième dose de son vaccin contre le Covid-19 augmente "significativement" le niveau d'anticorps contre Omicron, alors que ce variant du coronavirus déferle sur l'Europe et les Etats-Unis. "Les niveaux d'anticorps neutralisant Omicron après une troisième dose de Vaxzevria", son vaccin anti-Covid, "étaient globalement similaires aux niveaux atteints après deux doses contre le variant Delta", détaille le géant anglo-suédois dans un communiqué.

AÉRONAUTIQUE: Pays fermés, restrictions de mouvements et incertitude générale peu propice aux projets de voyage: le variant Omicron risque de gâcher le début de l'année 2022 pour le transport aérien européen, qui espérait pourtant avoir passé le pire d'une crise historique. Observant un ralentissement "soudain" des réservations, Ryanair, la plus grande compagnie aérienne européenne par nombre de passagers, a prévenu que sa perte annuelle serait sans doute le double de ce qu'elle attendait, en raison de l'impact du nouveau variant plus contagieux.

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant chinois de l'internet Tencent a annoncé verser à ses actionnaires un dividende de 13,4 milliards d'euros (14 milliards de francs suisses) sous forme d'actions JD.com, réduisant ainsi drastiquement ses liens avec le numéro deux du e-commerce en Chine. JD.com est dans son pays un acteur incontournable du commerce en ligne et un sérieux concurrent du champion national Alibaba.

