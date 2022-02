Résumé des principales informations économiques du jeudi 24 février

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Après avoir fortement souffert de la pandémie de coronavirus, le marché du travail a poursuivi son embellie au 4e trimestre en Suisse. Progressant par rapport aux trois mois précédents ainsi qu'au regard de la période correspondante de 2020, l'emploi total a atteint un niveau record à fin décembre. Et les perspectives demeurent favorables. L'emploi total, soit le nombre de places de travail, s'est étoffé de 1,9% à 5,24 millions entre octobre et décembre en comparaison annuelle et a pris 1,6% en équivalents plein temps à 4,065 millions, détaille l'Office fédéral de la statistique (OFS).

TOURISME: Alors que le tourisme suisse a montré "sa résilience" pendant la crise du coronavirus, cette dernière risque d'être à nouveau indispensable dans la nouvelle situation géopolitique. "La nouvelle de conflit en Ukraine a refreiné notre optimisme", a affirmé en conférence de presse Martin Nydegger, directeur de Suisse Tourisme. Pourtant, le responsable avait de quoi être optimiste à la lecture des chiffres de 2021. Les nuitées de l'hôtellerie ont en effet augmenté d'un quart sur un an, à 29,6 millions, restant malgré tout inférieures d'un quart à leur niveau d'avant-brise.

BANQUES: Les sanctions décidées par les pays occidentaux et leurs alliés contre la Russie devraient avoir un impact limité sur le secteur bancaire helvétique, à en croire l'Association suisse de banquiers (ASB). "La Russie est un marché intéressant, mais non prioritaire pour la branche dans son ensemble", indique la faîtière. Dans une prise de position écrite, l'ASB affirme - de manière indirecte - que la place financière suisse va suivre scrupuleusement les sanctions à l'encontre de la Russie, qui a lancé jeudi matin une opération militaire dans les régions séparatistes d'Ukraine.

INTÉRIM: Le géant du travail temporaire Adecco a renoué avec les chiffres noirs en 2021, après une année 2020 affectée par la pandémie de coronavirus. Le groupe progresse dans son repositionnement avec la finalisation de l'acquisition d'Akka et la restructuration de LHH. Le montant du dividende reste inchangé. "Des progrès notables ont été accomplis durant la première année de notre stratégie 'Future@Work'", s'est félicité le directeur général Alain Dehaze, cité dans un communiqué.

BANQUES: La Banque cantonale de Bâle (BKB) a profité l'année dernière d'une envolée de ses volumes de crédit, qui a permis de générer une solide croissance du résultat des opérations porteuses d'intérêts, principale source de revenus. La rentabilité de l'établissement rhénan a bondi grâce à des charges maîtrisées. Le bilan de la maison-mère BKB s'est tassé de 4,4% à 34,23 milliards de francs suisses l'année dernière, en raison d'un désengagement de la banque de certaines activités de négoce. Dans son coeur de métier, les volumes ont en revanche clairement progressé. Les créances hypothécaires ont ainsi gonflé de 3,1% à 13,88 milliards de francs suisses tandis que les avances à la clientèle ont bondi de 12% à 3,35 milliards.

VOL DE DONNÉES: Postfinance assure avoir comblé une faille de sécurité sur sa plateforme mobile, qui depuis 2019 offrait aux informaticiens aguerris la possibilité de consulter des données de clients. L'un d'eux a ainsi pu télécharger des données de 350'000 clients, dont une conseillère fédérale, avant d'avertir le bras financier du géant jaune, selon une information du portail alémanique Republik. "Nous avons eu un contact direct et constructif avec l'informaticien", a confirmé un porte-parole de Postfinance.

BANQUES: Raiffeisen complète sa direction générale. Le 3e groupe bancaire helvétique a nommé au sein de cette dernière Uwe Krakau en tant que directeur opérationnel (COO), alors que Niklaus Mannhart prend la tête du département informatique. Assurant l'intérim depuis le départ de la directrice l'unité Produits et services de placements, Roland Altwegg, dirige désormais cette entité. La création de la nouvelle fonction de directeur opérationnel s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de la banque, précise la coopérative basée à St-Gall.

ENERGIE: La compagnie d'électricité Alpiq affiche une perte nette de 271 millions de francs suisses en 2021, après un bénéfice de 110 millions à l'exercice précédent. Ce résultat négatif est dû à des ajustements d'évaluations d'opérations financières de couvertures, pour un montant de 521 millions de francs suisses. L'entreprise ne versera pas de dividende. Les opérations de couverture sur la production électrique sont comptabilisées au moment de la clôture du bilan, tandis que les augmentations de valeur ne le sont qu'au moment de leur réalisation, compensant alors les pertes déjà enregistrées.

BANQUES: Les bonnes années se suivent pour Lombard Odier qui a signé à nouveau une performance de choix en 2021, augmentant ses actifs sous gestion de 13% et son bénéfice net de 30%. La confiance reste de mise pour l'exercice en cours, le dernier avant le départ de l'associé-gérant senior Patrick Odier en janvier prochain. "L'année 2021 a été positive pour notre groupe, une fois de plus, puisque l'exercice 2020 était lui-même très favorable", a indiqué à AWP Patrick Odier.

ASSURANCES: L'assureur Axa Suisse a réussi à améliorer sa rentabilité l'année dernière, malgré les coûts provoqués par les catastrophes naturelles. Le bénéfice net de la filiale helvétique du groupe français a bondi de 37,3% à 751 millions de francs suisses. "En dépit des dommages considérables provoqués par les aléas climatiques, nous avons été en mesure de renouer avec les résultats d'avant la pandémie de coronavirus", s'est félicité le directeur général Fabrizio Petrillo, cité dans un communiqué.

LOGISTIQUE: Trois anciens collaborateurs tessinois d'un sous-traitant logistique de DPD, filiale du groupe La Poste, ont mené une action de protestation symbolique devant le siège de la maison-mère à Paris pour dénoncer les motifs de leur licenciement en début d'année. Cinq employés tessinois s'étaient retrouvés sur le carreau en janvier, prétendument en raison de leurs activités syndicales, rappelle la section tessinoise d'Unia dans un communiqué.

SERVICES FINANCIERS: La Banque Royale du Canada (RBC) a annoncé une hausse de son bénéfice au premier trimestre, principalement grâce aux secteurs des services bancaires aux particuliers et aux entreprises et de gestion de patrimoine. Le bénéfice net de la première banque canadienne s'est établi à 4,1 milliards de dollars (2,95 milliards de francs suisses) pour le premier trimestre clos le 31 janvier 2022, en hausse de 248 millions, soit 6% par rapport à la même période en 2021.

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant chinois du commerce électronique Alibaba a annoncé un bénéfice net trimestriel (octobre-décembre 2021) en chute de 74% sur un an. La performance a notamment été plombée par le durcissement réglementaire initié par Pékin contre les géants de la tech. Le groupe basé à Hangzhou (est de la Chine) a mis sa déconvenue sur le compte d'un "environnement de marché complexe et volatil". L'entreprise est confrontée à une myriade de difficultés: un ralentissement de la croissance des ventes, une intensification de la concurrence, ou encore le tour de vis réglementaire imposé par le gouvernement.

AÉRONAUTIQUE: Le groupe industriel britannique Rolls-Royce, spécialisé dans les moteurs d'avion, a annoncé un retour aux bénéfices en 2021, porté notamment par les progrès d'un vaste plan de restructuration. Le groupe a enregistré l'an dernier un bénéfice net de 120 millions de livres (148 millions de francs suisses), après une perte de 3,17 milliards l'année précédente, notant que ce plan mis en place au début de la pandémie, qui passe par des milliers de suppressions d'emplois et des cessions, a pris de l'avance.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé une immense perte au second semestre, en raison des restrictions de voyage liées au coronavirus et à l'arrivée du variant Omicron qui a accru ses difficultés. Qantas a enregistré plus de 20 milliards de dollars australiens (13,2 milliards de francs suisses au cours du jour) de pertes depuis le début de la pandémie.

AUTOMOBILE: Le constructeur allemand Mercedes-Benz a enregistré en 2021 un bond de 123% de son bénéfice d'exploitation ajusté, profitant d'une hausse du prix moyen de ses voitures qui a compensé un recul global de 5% des ventes. Le bénéfice net a lui progressé de 480% à 23,4 milliards d'euros (24,3 milliards de francs suisses), mais la comparaison d'une année sur l'autre est faussée par le fait qu'il intègre un effet comptable positif de 9,2 milliards d'euros lié à l'introduction en Bourse de la branche poids lourds du groupe.

ALIMENTATION: Le brasseur AB InBev a quasiment retrouvé son niveau de rentabilité antérieur à la pandémie, avec un bénéfice net qui a progressé de 50% l'an dernier à 5,7 milliards de dollars (5,3 milliards de francs suisses). Le numéro un mondial de la bière a profité du redressement de la consommation dans le monde et a vu ses volumes progresser de 9,6%, à 582 millions d'hectolitres, en 2021.

CONSTRUCTION: Le groupe Bouygues a vu ses résultats de 2021 se rapprocher des niveaux de 2019, avant la pandémie de Covid-19, et affiche sa "confiance" pour la suite, selon un communiqué. Le géant français du BTP et des télécoms a enregistré l'an dernier un bénéfice net de 1,125 milliard d'euros, soit +61,6% par rapport à 2020 et -4,98% comparé à 2019.

TÉLÉCOMS: Le groupe télécoms espagnol Telefonica a enregistré un bénéfice en forte hausse en 2021, à 8,1 milliards d'euros (8,4 milliards de francs suisses), grâce à d'importantes cessions d'actifs qui ont permis à l'entreprise d'accélérer son désendettement. Ce résultat est près de cinq fois supérieur à celui dégagé par le groupe en 2020 (1,6 milliard) mais inférieur aux prévisions des analystes interrogés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient en moyenne sur 9,2 milliards.

TOURISME: Le géant français de l'hôtellerie Accor a dégagé un bénéfice net de 85 millions d'euros (87,7 millions de francs suisses) en 2021, redressant la barre après avoir perdu deux milliards d'euros l'année précédente en raison de la crise sanitaire. Grâce à un "rebond significatif de l'activité" l'an dernier, le sixième groupe hôtelier mondial, qui possède des enseignes comme Ibis, Sofitel, Novotel, Mercure ou Pullman, a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros, qui demeure toutefois en repli de 42% comparé à 2019.

TRANSPORT: Le groupe Getlink, qui exploite le tunnel sous la Manche, s'est enfoncé dans le rouge en 2021 avec une perte nette de 229 millions d'euros (236,3 millions de francs suisses) mais ses dirigeants se disent toujours "confiants dans l'avenir", quand bien même la crise sanitaire les empêche d'avancer des prévisions. L'ancien groupe Eurotunnel avait essuyé une perte nette de 113 millions d'euros en 2020, qui suivait un bénéfice de 159 millions en 2019.

AÉRONAUTIQUE: Safran est resté bénéficiaire en 2021, publiant un bénéfice net de 43 millions d'euros (44,4 millions de francs suisses) malgré une activité en baisse sous l'effet d'un trafic aérien mondial resté moribond. Le motoriste et équipementier aéronautique a vu son chiffre d'affaires ajusté se contracter de 7,5%, à 15,26 milliards d'euros, mais a amélioré sa marge opérationnelle courante à 11,8%, conséquence notamment des mesures d'austérité prises pendant la pandémie.

