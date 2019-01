Résumé des principales informations économiques du jeudi 24 janvier 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

STOCKAGE D'ÉNERGIE: Alors que la demande pour le lithium explose, les prix de ce métal, un composant clé des batteries, sont restés sous pression tout au long de l'an dernier. Alors qu'une tonne se négociait encore à 15'000 dollars en janvier 2018, elle vaut actuellement près 11'000 dollars. L'évolution à long terme reste néanmoins incertaine. Le lithium représente un composant essentiel des smartphones et des voitures électriques. Si d'autres technologies de stockage d'énergie existent et font l'objet d'intenses recherches, le couple classique en la matière, lithium-ion, a encore de beaux jours devant lui.

CÂBLES: Le fabricant français de câbles Nexans a annoncé un projet de restructuration qui "pourrait entraîner la suppression de 939 postes et la création de 296 postes" en Europe. Une centaine d'employés sont également menacés sur le site de Cortaillod (NE). "Les principales conséquences sociales concerneraient l'Allemagne, la France, la Suisse et dans une moindre mesure, la Belgique, la Norvège et l'Italie", a indiqué l'entreprise.

EXPORTATIONS: Les petites et moyennes entreprises (PME) suisses envisagent le premier trimestre 2019 avec optimisme en matière d'exportations. Plus de la moitié d'entre-elles tablent sur une accélération des ventes à l'étranger, selon l'enquête périodique de Switzerland Global Enterprise (S-GE) et de Credit Suisse. "Le climat export restera au beau fixe au cours de l'année 2019 pour les PME suisses", ont estimé les auteurs de l'étude, relevant que 56% des entreprises sondées tablent sur une progression des exportations entre janvier et fin mars.

SERVICES FINANCIERS: Les réserves des institutions de prévoyance ont fondu de moitié l'année dernière en raison de pertes sur les placements. Elles sont passées de 14,4% à 7,7% en moyenne, selon le moniteur des caisses de pension de Swisscanto Prévoyance. Le taux de couverture moyen est passé à 107,7% pour les institutions de prévoyance privées tandis qu'il a atteint 101,5% pour celles publiques à capitalisation totale, précise le communiqué. Toutefois, Swisscanto estime que 25,6% des institutions de prévoyance publiques à capitalisation totale et 8,3% des caisses privées sont en situation de sous-couverture en fin d'année.

COMMERCE DE DÉTAIL: La chaîne de magasins Landi, qui appartient au groupe agricole coopératif Fenaco, a conquis de nouvelles parts de marché en 2018. Le chiffre d'affaires annuel s'est étoffé de 3% à 1,38 milliard de francs suisses. "Nous avons réussi, en 2018, à augmenter notre chiffre d'affaires dans un contexte de marché extrêmement disputé", affirme Ernst Hunkeler, président de la direction de Landi, cité dans un communiqué.

CONJONCTURE: L'économie suisse ne devrait pas dans l'immédiat être impactée négativement par les turbulences sur les marchés financiers, a indiqué dans un entretien à AWP Claude Maurer. Selon l'économiste en chef de Credit Suisse, le moral en berne des investisseurs ne suffit pas à projeter l'économie mondiale dans une récession. Même si le quatrième trimestre 2018 a été marqué par d'importantes turbulences sur les marchés financiers, M. Maurer ne s'attend pas à court terme à en ressentir l'impact sur l'économie réelle. "L'un des éléments les plus importants pour le moral des consommateurs est la situation sur le marché du travail, et celle-ci est actuellement bonne", a-t-il indiqué.

ALIMENTATION: Le géant de l'alimentaire Nestlé a inauguré une nouvelle usine en Egypte pour sa marque de café Bonjorno. L'investissement se porte à 13,9 millions de francs suisses, a précisé le groupe veveysan. L'usine emploie 240 personnes et génère indirectement 7000 places de travail. Sur huit lignes de production sont fabriqués des mélanges de café soluble destinés au marché égyptien.

ALIMENTATION: Uber Eats et McDonald's Suisse s'associent pour la livraison de repas à domicile à Genève et alentours. Ce service McDelivery s'ajoute aux partenariats déjà conclus par Uber Eats - lancé il y a deux mois dans la cité de Calvin, en ouverture suisse - avec des restaurants "traditionnels". Via l'application ou le site web d'Uber Eats, les clients peuvent désormais se faire livrer "en quelques clics et en 30 minutes au maximum" un repas commandé auprès des 13 restaurants McDonald's de Genève. La livraison couvre la ville de Genève et ses environs et est assurée par un service effectué à vélo ou à moto, annonce jeudi Uber Eats. "D'autres villes devraient suivre au cours de l'année", précise le communiqué.

PHARMA: Dans l'attente d'une disponibilité prochaine de données d'étude de phase III sur l'avacopan, Vifor Fresenius Medical Renal Pharma et l'américain Chemocentryx retirent une demande d'autorisation de distribution conditionnelle en Europe pour ce médicament, basée sur des données obtenues en phase II. Les deux partenaires indiquent dans un communiqué conjoint concentrer désormais leurs efforts sur le dépôt en 2020 de demandes d'homologations complètes auprès de l'Agence sanitaire américaine (FDA) et de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

BANQUES: Le conseil d'administration de la Banque cantonale bernoise (BCBE) va proposer lors de sa prochaine assemblée générale du 14 mai la nomination en son sein d'Annelis Lüscher Hämmerli. Lors de sa réunion de mercredi, il a également élu Marcel Oertle à la direction générale à compter du 1er mars. Actuellement responsable de la gestion des risques (CRO) auprès de l'assureur Swiss Life, Mme Lüscher Hämmerli y a exercé différentes fonctions dirigeantes depuis 2004, précise l'établissement cantonal dans un communiqué. Experte financière avérée, elle est titulaire d'un diplôme postgrade en finances décerné par l'EPFZ et l'Université de Zurich.

PHARMA: Les laboratoires Roche et Basilea veulent combiner deux de leurs médicaments pour traiter le cancer de la vessie (urothélial). Afin de confirmer l'efficacité de cette thérapie, les deux groupes pharmaceutiques bâlois vont lancer une étude mi-2019, indique Basilea. Les recherches concerneront une combinaison du traitement immunothérapeutique Tecentriq (atezolizumab), développé par Roche, et de l'anticancéreux expérimental derazantinib, issu des laboratoires de Basilea, précise le communiqué.

POLITIQUE MONETAIRE: La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux d'intérêt au plus bas, sur fond de conjoncture frôlant la stagnation, un mois après l'arrêt de son programme historique de soutien à l'économie. Comme attendu, le principal taux de refinancement des banques a été maintenu à zéro. Le taux pesant sur les liquidités excédentaires des banques est pour sa part resté fixé à -0,40%. La BCE a répété que ses taux ne bougeront pas "jusqu'à l'été 2019 au moins", avant ce qui serait le premier tour de vis monétaire depuis juillet 2011.

CONJONCTURE: La croissance de l'activité privée dans la zone euro s'est rapprochée en janvier de la stagnation, son plus bas niveau depuis juillet 2013, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit. L'indice mensuel s'affiche à 50,7 points en janvier, contre 51,1 en décembre. Lorsque le PMI est supérieur à 50 points, cela signifie que l'activité progresse, tandis qu'elle diminue s'il est inférieur à ce seuil.

AUTOMOBILE: Thierry Bolloré, qui a pris officiellement la direction générale de Renault après la mise à l'écart de Carlos Ghosn, détenu au Japon, est un fin connaisseur de l'Asie. Son prédécesseur au volant du constructeur automobile français l'avait choisi comme dauphin il y a moins d'un an. Ce Breton de 55 ans, discret et jusqu'alors peu connu du grand public, était en effet devenu "directeur général adjoint du groupe" en février 2018. La nomination avait été vue comme un adoubement au moment où l'État français, actionnaire influent du constructeur, souhaitait voir M. Ghosn, 64 ans, préparer sa succession.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé prévoir la tenue d'une assemblée générale extraordinaire mi-avril, afin d'entériner la révocation de Carlos Ghosn et de nommer un nouveau dirigeant choisi par Renault. Le dirigeant de 64 ans, détenu depuis plus de deux mois au Japon pour des malversations financières présumées, a été révoqué fin novembre de la présidence du conseil d'administration, mais seule une AG peut le démettre de son poste d'administrateur.

AUTOMOBILES: Le premier constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor a annoncé sa première perte trimestrielle en huit ans malgré des ventes en progression, les variations des changes le plongeant dans le rouge à hauteur de 180 millions de francs suisses. Entre octobre et décembre, le bénéfice d'exploitation a reculé de 35% à 501 milliards de wons (440 millions de francs suisses). La perte nette s'élève à 203 milliards de wons.

INFORMATIQUE: Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs STMicroelectronics (ST) a publié un bénéfice net en hausse de 60,5% pour s'établir à 1,29 milliard de dollars (presque autant en francs suisses) sur l'ensemble de l'exercice 2018 mais anticipe une année à venir plus difficile compte tenu de "la dynamique défavorable" sur certains marchés. Le chiffre d'affaires a de son côté progressé de 15,8% sur un an, à 9,66 milliards de dollars, porté par "tous les produits du groupe", a précisé ST dans un communiqué.

EMPLOI: Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis presque 50 ans, en dépit des dépôts de demandes par les fonctionnaires affectés par le "shutdown". Celles-ci sont toutefois comptabilisées avec une semaine de retard. Le département du Travail a recensé 199.000 nouvelles inscriptions, qui passent ainsi sous la barre des 200'000 pour la première fois depuis novembre 1969, en données corrigées des variations saisonnières. Ce chiffre qui porte sur la semaine close le 15 novembre a surpris les analystes, qui s'attendaient au contraire à une hausse à 217'000.

awp