Résumé des principales informations économiques du jeudi 24 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Les prix dans le secteur de la construction ont progressé, notamment dans le bâtiment et le génie civil, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé périodique. L'indice des prix de la construction a augmenté de 1,4% entre octobre 2020 et avril 2021 à 101,4 points. En avril et en comparaison annuelle, les tarifs ont renchéri de 1,2%, selon un communiqué.

SALAIRES: Le revenu professionnel brut des femmes l'an dernier était inférieur à celui des hommes. Ces derniers sont aussi beaucoup plus nombreux à engranger les salaires les plus importants, au-delà de 78'000 francs suisses. Pour un poste occupé à temps plein, 31% des hommes ont perçu en 2020 un salaire brut de plus de 104'000 francs suisses, contre seulement 18% des femmes, selon les derniers résultats portant sur le revenu professionnel brut de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

IMMOBILIER: Les établissements bancaires continuent de dominer le marché suisse des prêts hypothécaires, même si d'autres acteurs comme les caisses de pension et les assureurs renforcent leur part de marché. Ce domaine d'activité a enregistré une envolée ces cinq dernières années et devrait continuer à progresser, selon une étude de Moneypark. Les crédits immobiliers se sont envolés de 17%, ou 165 milliards de francs suisses, à 1138 milliards ces cinq dernières années. Rien qu'en 2020, et en dépit de la pandémie de coronavirus, la progression a atteint 3,4%, a détaillé le portail de services financiers.

CONCURRENCE: La Commission de la concurrence (Comco) étend une enquête sur de possibles cartels de soumission dans le domaine de la construction dans la région italophone de Moesa, dans les Grisons. Au vu des résultats de l'enquête, ouverte en 2020 à l'encontre de plusieurs firmes, "il existe des indices que trois autres entreprises auraient pu avoir participé à des accords possibles dans le domaine de la construction", indique la Comco dans un communiqué.

INDUSTRIE MEM: Sous le titre "Le libre-échange, une opportunité à saisir - moteur de prospérité et de durabilité", Swissmem a réuni à Lugano à l'occasion de la 14e journée de l'industrie plus de 500 participants des milieux économiques, politiques, de l'administration et de la recherche. Au nombre des personnalités figuraient, outre le président de la faîtière de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) Martin Hirzel, celui de la Confédération Guy Parmelin, l'ancien vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel et l'ancien président du directoire de la Banque nationale Suisse (BNS) Philipp Hildebrand.

HORLOGERIE: La Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) sera présidée encore trois ans par Jean-Daniel Pasche, réélu par l'assemblée générale de la faitière pour un ultime mandat. Les membres de la FH ont par ailleurs approuvé tous les autres points à l'ordre du jour. Figure incontournable de la FH, Jean-Daniel Pasche préside l'association depuis près de 20 ans. Il a succédé en 2002 à François Habersaat. Avant d'assumer ce poste, il avait dirigé la Fédération horlogère presque dix ans, dès 1993.

FINANCE VERTE: Les placements dits "durables", et notamment ceux dans l'environnement, gagnent de plus en plus d'intérêt auprès des investisseurs. Si la pandémie de Covid-19 a accéléré cette tendance, des freins subsistent au développement de ces produits financiers, notamment le manque de clarté concernant les standards régissant les produits ESG (environnement, sociétal et gouvernance). Trois quarts des investisseurs interrogés par UBS estiment que la pandémie de coronavirus va renforcer l'intérêt pour la thématique de l'ESG et accélérer les afflux de capitaux dans les placements durables ces trois à cinq prochaines années, selon un sondage réalisé par la branche gestion d'actifs de la banque aux trois clés auprès de 450 investisseurs institutionnels.

CHOCOLAT INDUSTRIEL: Barry Callebaut a signé un accord pour le rachat d'Europe Chocolate Company (ECC), une entreprise belge qui fabrique des spécialités de chocolat et des décorations. Le processus de reprise devrait se terminer ces prochains mois. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités financières de l'opération.

SERVICES FINANCIERS: La société Athex, dépositaire central de titres grecs, a confié à son homologue suisse SIX Group la gestion de l'ensemble de ses actifs internationaux. Le groupe financier zurichois devient ainsi "fournisseur mondial de solutions de dépôts" pour son nouveau client. Les détails financiers de ce contrat ne sont pas précisés. SIX exploite un réseau de dépôt couvrant plus de 60 marchés, et revendique une place prépondérante en Europe en tant que dépositaire central de titres internationaux.

CONJONCTURE: Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 6,4% au premier trimestre en rythme annualisé. Rapide, le rebond a été stimulé par les plans de relance massifs qui ont dopé les dépenses de consommation, selon la dernière estimation du département du commerce. Le ministère confirme ainsi ses deux précédentes estimations. Entre janvier et mars, des millions de ménages avaient reçu des chèques du gouvernement. Dans le même temps, des allocations chômage exceptionnelles ont continué à être versées. Ces mesures ont largement soutenu les dépenses des ménages et donc la croissance.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque d'Angleterre (BoE) a maintenu son taux directeur à un plancher historique de 0,1%. La Banque centrale britannique, qui va aussi poursuivre son programme de rachats d'actifs, a prévenu que l'inflation risquait d'accélérer temporairement bien au-dessus de sa cible de 2%. Même si l'inflation britannique atteignait déjà en mai 2,1% sur un an, aucun membre du comité monétaire n'a voté pour relever les taux d'intérêt. "Le comité se focalise sur les perspectives à moyen terme de l'inflation", précise le communiqué, "plutôt que sur des facteurs qui seront probablement transitoires".

CONJONCTURE: Le moral des entrepreneurs allemands s'est de nouveau amélioré en juin, dans un contexte de levée des restrictions contre la pandémie de Covid-19 en Allemagne. Toutefois, les pénuries de composants ont quelque peu freiné l'industrie, selon le baromètre IFO. Cet indicateur, basé sur un sondage réalisé auprès de 9000 entreprises, et qui donne un avant-goût de l'activité économique, ressort à 101,8, en hausse de 2,6 points sur un mois. Ce score dépasse les attentes des analystes sondés par le fournisseur d'informations financières Factset, qui tablaient sur un IFO à 100,2 points.

CONJONCTURE: Le climat des affaires en France a continué à s'améliorer au mois de juin, dépassant "nettement" son niveau d'avant la crise sanitaire. Il a atteint son plus haut niveau depuis la mi-2007, a rapporté l'Insee. Cette amélioration tient aux "perspectives générales d'activité dans les services", secteur pour lequel le climat des affaires est au plus haut depuis septembre 2000, précise l'Institut national des statistiques (Insee).

TÉLÉCOMS ET MÉDIAS: Alain Weill, homme de médias devenu PDG du groupe de télécoms et médias Altice France (SFR, RMC, BFM TV...) va lâcher les commandes mais promet de ne rester "jamais très loin" d'Altice et de son fondateur, le magnat Patrick Drahi. "Vingt ans après la création de NextRadioTV et six ans après sa vente à Altice, Alain Weill a décidé de passer le témoin et de se consacrer à d'autres projets", selon un communiqué d'Altice France.

SERVICES FINANCIERS: Visa a annoncé l'acquisition de la fintech suédoise Tink, spécialisée dans l'intégration des données financières des banques et de leurs clients. Le géant américain des cartes de paiements a déboursé à cet effet pas moins de 1,8 milliard d'euros (1,96 milliard de francs suisses). L'acquisition intervient après l'échec au début de l'année du rachat par Visa de l'américain Plaid, un concurrent de Tink, bloqué par les autorités américaines pour des raisons de concurrence.

ENERGIE: Le géant allemand de la chimie BASF a annoncé l'achat de presque la moitié des parts d'un méga projet de parc éolien en mer, au large des Pays-Bas, géré par l'électricien Vattenfall, afin de sécuriser ses approvisionnements en énergie verte. "BASF et Vattenfall ont signé un contrat pour la vente de 49,5% des parts du parc éolien offshore Hollandse Kust Zuid", pour "un montant de 1,6 milliard d'euros" (1,75 milliard de francs suisses), a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Le groupe automobile Volkswagen a confirmé sa volonté de racheter une "majorité de parts" du loueur de voiture Europcar, qui avait annoncé la veille avoir refusé une offre attribuée au constructeur allemand. "Volkswagen (...) examine actuellement une potentielle transaction impliquant l'acquisition d'une majorité de parts d'Europcar", a indiqué dans un communiqué le groupe, en précisant qu'une première offre avait "été rejetée par Europcar".

INDUSTRIE: Le conglomérat allemand Siemens sous la houlette d'un nouveau patron a annoncé une hausse de ses objectifs financiers et sa volonté de mieux rémunérer ses actionnaires, sans séduire la Bourse. Recentré sur les technologies après avoir mis en Bourse sa branche énergie, Siemens s'attend à une croissance annuelle de son chiffre d'affaires de 5 à 7% au cours de son cycle d'activité de 3 à 5 ans, contre 4 à 5% auparavant, a-t-il communiqué lors d'une journée des investisseurs.

awp