Résumé des principales informations économiques du jeudi 24 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) a nettement relevé ses prévisions d'inflation dans le contexte de flambée des prix du pétrole et de guerre en Ukraine. L'institut d'émission a par contre temporisé au niveau des taux d'intérêt, conservant inchangée sa politique monétaire expansionniste. La banque centrale helvétique attend désormais une inflation de 2,1% cette année, contre seulement 1,0% au dernier pointage mi-décembre.

BANQUES: Les deux grandes banques helvétiques Credit Suisse et UBS ont réalisé des progrès en matière de stabilité face à d'éventuelles crises financières, a constaté le gendarme des marchés financiers (Finma). Les autres établissements nationaux d'importance systémique ont par contre été tancés, leurs plans d'urgence étant jugés "inexécutables". "Nous constatons des progrès supplémentaires dans la planification de stabilisation et de liquidation des établissements concernés", a indiqué Rupert Schaefer, responsable de la division stabilisation et liquidation auprès de la Finma..

ELECTROTECHNIQUE: ABB temporise quant à sa décision sur l'avenir des activités liées aux turbocompresseurs, renommée Accelleron en février dernier. Le géant zurichois de l'électrotechnique, qui vise toujours l'externalisation ou la cession de cette unité, livrera le fruit de ses réflexions à l'issue du 2e trimestre 2022 et non plus avant la fin du premier partiel, comme prévu initialement. "Nous avons toujours l'intention de nous séparer de l'activité turbocompresseurs - Accelleron - mais nous ne prendrons pas la décision finale dans la précipitation", a déclaré dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire le directeur général d'ABB, Björn Rosengren.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: La cour d'appel de Paris rendra le 18 mai sa décision sur la validité de la mise en examen pour "complicité de crimes contre l'humanité" du groupe cimentier français Lafarge pour ses activités jusqu'en 2014 en Syrie, a appris l'AFP de sources proches du dossier. L'audience à la chambre de l'instruction, présidée par le juge Eric Halphen, a duré environ trois heures, en présence de très nombreux avocats.

BANQUES: Une autre coûteuse affaire judiciaire se dessine pour Credit Suisse. Le numéro deux bancaire helvétique, déjà englué dans la débâcle des fonds Archegos et Greensill, est en voie de perdre un procès intenté aux Bermudes contre une filiale locale d'assurances, Credit Suisse Life Bermuda. Le cas échéant, une somme de plus de 500 millions de dollars (462,25 millions de francs suisses) serait en jeu. Dans un communiqué, l'établissement de la Paradeplatz indique vouloir prendre toutes les mesures juridiques à sa disposition dans le cadre de cette procédure, pour laquelle des provisions ont déjà été constituées.

ASSURANCES: Helvetia a dégagé l'an dernier un bénéfice net multiplié par près de deux à 520 millions de francs suisses, dopé par la contribution de Caser et par un juteux produit des placements. L'assureur santé espagnol, repris mi-2020, a participé à hauteur de 72 millions à la performance, quand le retour sur investissements et les revenus immobiliers ont atteint 1,83 milliard. Le volume d'affaires a enflé de 15,5% à 11,22 milliards de francs suisses, porté par le segment non vie (+22,6% à 6,66 milliards) et les dépôts vie (+44,7% à 414,6 millions). Les primes brutes vie ont néanmoins aussi grappillé 3,9% à 4,15 milliards.

PHARMA: Le spécialiste de la vente de médicaments par correspondance Zur Rose a creusé sa perte nette l'année dernière. Les dépenses promotionnelles ont pesé sur la rentabilité, alors que l'introduction de l'ordonnance électronique en Allemagne se fait attendre. Il faudra être un peu plus patient que prévu pour voir l'entreprise atteindre son seuil de rentabilité opérationnelle. Alors que les ventes, déjà publiées, ont enregistré une croissance à deux chiffres l'année dernière, la perte nette s'est creusée, à 225,7 millions de francs suisses, contre 135,6 millions un an plus tôt.

TRANSPORT AÉRIEN: Le président du conseil d'administration de Flughafen Zürich, Andreas Schmid, ne se représentera pas à l'assemblée générale de 2023. Son successeur désigné, Josef Felder, sera proposé comme vice-président lors de la réunion des actionnaires du mois prochain. Andreas Schmid préside l'exploitant du tarmac de Kloten depuis 2000, précise le communiqué.

ENERGIE: Le gouvernement allemand a annoncé qu'il se donnait la possibilité de "suspendre" la fermeture de certaines centrales à charbon pour remplacer le gaz russe, mais garde l'objectif d'une sortie de cette énergie fossile en 2030. "La fermeture de centrales à charbon pourra être suspendue jusqu'à nouvel ordre après examen par l'Agence fédérale des réseaux", indique un accord signé entre les partis de la coalition d'Olaf Scholz.

CONFLIT: Le marché des actions a repris partiellement à la Bourse de Moscou après un mois d'interruption, une réouverture très contrôlée après l'imposition de sanctions sans précédent par les Occidentaux pour l'intervention russe en Ukraine. Lors de cette reprise partielle des cotations, avec seulement une trentaine d'actions disponibles, l'indice Moex, libellé en roubles, prenait 9,07% à 08H10 GMT, tandis que l'indice RTS, libellé en dollars, perdait 5,28%.

BIENS DE CONSOMMATION: L'américain Paramount+, service de streaming de Paramount Global, a annoncé un partenariat de long terme avec Gaumont, société française de production, connue pour ses succès récents comme "Lupin" ou "Narcos", afin de produire des séries à l'échelle mondiale. Ce partenariat a été annoncé par Raffaele Annecchino, PDG d'International Networks, studios et services de streaming de Paramount, lors d'un discours au Forum professionnel de Series Mania, le plus grand festival de séries d'Europe, à Lille.

INDUSTRIE: Le géant russe de l'acier Severstal, dont le principal actionnaire Alexeï Mordachov a été sanctionné par l'UE, se bat pour éviter ce qui serait le premier défaut de paiement d'une grande entreprise russe depuis le début de l'intervention russe en Ukraine. Dans un communiqué publié sur le site de la Bourse de Londres, le groupe précise qu'un paiement "test" envoyé le 16 mars n'avait pas "atteint le compte de l'émetteur", un groupe luxembourgeois, indiquant que "le paiement a été gelé" par la banque de ce dernier, Citibank.

awp