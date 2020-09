Résumé des principales informations économiques du jeudi 24 septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) a maintenu sa politique monétaire inchangée, mais s'est déclarée un peu plus optimiste concernant la reprise économique au niveau mondial et dans la Confédération, même si le niveau d'incertitudes demeure élevé. En matière de politique monétaire, l'institut d'émission helvétique a misé sur la continuité en conservant son taux directeur et le taux d'intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue à -0,75%.

BANQUE CENTRALE: La Banque nationale suisse (BNS) a annoncé une intensification de la publication de données relatives à ses opérations sur les marchés monétaire et des changes. La communauté financière y voit la réaction à une pression politique et à l'exigence d'une plus grande transparence. L'institut d'émission s'est engagé à fournir sur son portail des données plus détaillées sur ces activités dès le 30 septembre.

IMMOBILIER: La société immobilière PSP Swiss Property a acquis trois immeubles commerciaux dans la ville de Genève pour 295 millions de francs suisses. Le groupe relève par ailleurs ses attentes en termes de rentabilité opérationnelle pour l'exercice en cours. Les trois propriétés, rachetées le 22 septembre, se situent à un emplacement très fréquenté non loin de la Rue du Rhône. UBS, propriétaire jusqu'ici de ces biens, restera le locataire principal.

BANQUES: Le gendarme financier Finma émet un blâme contre Banque Syz, qui a enfreint les prescriptions contre le blanchiment d'argent dans ses relations avec un client angolais. L'établissement genevois n'a pas suffisamment assumé ses obligations lors de transactions qui ont parfois atteint des dizaines de millions de francs suisses. Aucune pénalité financière n'est cependant infligée à la banque privée, qui avait signalé le cas. La Finma avait ouvert une enquête approfondie ("enforcement") en février dernier, en raison d'indices d'infractions aux dispositions de lutte contre le blanchiment d'argent.

TRANSPORT: Fortement affecté par la crise pandémique et la réduction du tourisme international, Genève Aéroport va poursuivre les mesures de réduction des coûts qu'il avait entamées depuis plusieurs mois. Elles permettent, "à ce stade", d'éviter un plan social, selon un communiqué.

TÉLÉCOMS ET AUTOMOBILE: Mobilezone conclut un partenariat avec Carvolution pour proposer en magasin des abonnements automobiles. Dans un premier temps, 27 surfaces sur 120 en Suisse offriront cette possibilité à la clientèle. Le communiqué précise que "les clients pourront souscrire des abonnements automobiles pour la première fois directement dans un magasin et non plus seulement en ligne, tout en bénéficiant des conseils avisés du personnel de vente de Mobilezone".

PHARMA: Face aux rumeurs de "ruée" italienne sur les pharmacies tessinoises pour se procurer de l'hydroxychloroquine, dont la vente est limitée chez le voisin transalpin, le pharmacien cantonal a assuré que les ventes de la substance commercialisée par le groupe français Sanofi sous la marque Plaquenil sont actuellement stables. "Les chiffres du marché indiquent qu'il n'y a eu aucune augmentation de la demande de la part des patients italiens", a confié à AWP Giovan Maria Zanini.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand Volkswagen a annoncé avoir signé un accord avec la justice pour indemniser les anciens salariés de sa filiale au Brésil pour des violations des droits de l'homme commises durant la dictature militaire dans ce pays d'Amérique du sud. Les anciens employés et leurs familles le demandaient depuis cinq ans à Volkswagen, faisant valoir que son service de sécurité au Brésil avait collaboré avec le régime militaire (1964-1985) pour identifier de possibles suspects, qui par la suite ont été arrêtés et torturés.

