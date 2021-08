Résumé des principales informations économiques du jeudi 26 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Le baromètre de l'emploi a rebondi au deuxième trimestre, porté par le secteur tertiaire et renouant presque avec son niveau d'avant crise. L'emploi total, soit le nombre de postes occupés, a progressé de 0,6% sur un an à 5,13 millions, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé trimestriel. Par rapport au trimestre précédent, la hausse est de 0,2%. En équivalent plein-temps, la hausse a été moins élevée, de seulement 0,3% sur un an, à 3,99 millions.

BANQUES: Postfinance a vu son résultat d'exploitation progresser à 79 millions sur les six premiers mois de l'année, en hausse de 19 millions par rapport à la même période un an plus tôt. Le bras financier de La Poste continue d'évoluer dans un contexte pandémique difficile, la diminution des transactions en monnaies étrangères, en raison des restrictions de voyage, a en effet pesé sur la performance. Le produit d'exploitation a enflé de 0,4% à 751 millions de francs suisses. Au premier semestre 2020, cet indicateur avait chuté de 11,6% à 748 millions sous l'effet de l'éclatement de la pandémie de Covid-19.

BANQUES: Lombard Odier a enregistré sur les six premiers mois de l'année une augmentation de 36 milliards de francs suisses ou 11% des actifs de sa clientèle, à la faveur d'apports nets de 8 milliards et d'une performance de 28 milliards sur les investissements. La banque privée genevoise présentait ainsi à mi-parcours une masse sous gestion de 352 milliards. "Nous avons géré nos portefeuilles clients de manière prudente, ce qui nous a permis d'afficher une solide performance d'investissement et d'attirer des apports nets significatifs", se réjouit l'associé-gérant sénior Patrick Odier, cité dans le rapport.

ASSURANCES: L'assureur Bâloise a enregistré un solide rebond de son bénéfice net sur les six premiers mois de l'année. Les dégâts liés aux intempéries du mois de juin ont toutefois coûté cher à l'assureur et cela devrait encore être le cas pour la deuxième moitié de l'année. Le bénéfice actionnarial a atteint 302,3 millions de francs suisses, porté par la reprise des marchés et la remontée des taux. Cela correspond à un bond de 70,1% par rapport à la même période un an plus tôt, durant laquelle la mauvaise tenue des marchés financiers et les charges liées à la pandémie, à hauteur de 60 millions, avaient pesé.

SÉCURISATION D'ACCÈS: Le groupe Kudelski n'est pas parvenu à s'extirper des chiffres rouges après les six premiers mois de 2021, malgré des recettes en hausse en rythme annuel. Le spécialiste valdo-arizonien de la sécurité numérique confirme néanmoins ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice, qu'il entend bien boucler dans le vert. Les recettes se sont établies à 340,5 millions de dollars (311,4 millions de francs suisses au cours du jour), en progression de 6,4% par rapport à la même période un an plus tôt, mais toujours en retrait par rapport à 2019. La plupart des divisions du groupe ont connu une évolution favorable.

IMMOBILIER: Le groupe immobilier Swiss Prime Site (SPS) a profité de la reprise d'activité après l'allègement des mesures sanitaires contre le coronavirus. La direction a confirmé dans les grandes lignes ses perspectives pour l'année et dit ne pas craindre l'essor du télétravail et du commerce en ligne. "La réouverture de l'économie et de la société dans le cadre de la pandémie envoie des signaux positifs" et se traduit par une reprise des transactions, des locations et de la demande en surfaces, a souligné l'entreprise soleuroise dans un communiqué. Alors que le coeur de métier dans l'immobilier a profité de cette reprise, l'activité de services continue de souffrir des restrictions liées au virus.

ENERGIE: Alpiq est parvenu au premier semestre 2021 à effacer la perte nette enregistrée il y a un an mais avertit que son résultat opérationnel pour 2021 sera certes positif mais inférieur à celui de 2020, selon un communiqué. Le chiffre d'affaires de l'énergéticien vaudois est ressorti en progression de 48% à 2,66 milliards de francs suisses et le résultat net s'est établi à 54 millions de francs suisses, contre une perte nette de 84 millions il y a douze mois.

CONJONCTURE: L'Office fédéral de la statistique (OFS) chiffre à 2,4% la contraction en 2020 du produit intérieur brut (PIB) helvétique, marqué par les effets de la pandémie. Cette première estimation des statisticiens fédéraux s'avère plus modeste que les 2,9% articulés dès le mois de février par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Les auteurs des calculs précisent avoir révisé les résultats 2018 et 2019 à l'aune de nouvelles informations, retranchant dans les deux cas 0,1 point de pourcentage de croissance à respectivement 2,9% et 1,2%, détaille le rapport.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations helvétiques devraient poursuivre leur croissance, malgré un léger tassement. Les experts du cabinet Euler Hermes ne peuvent exclure un ralentissement en fin d'année dû à la propagations des variants du coronavirus, mais les progrès dans la vaccination devraient éviter de nouvelles mesures drastiques comme un confinement. Après avoir bondi à 3,13 points au premier trimestre, le baromètre prévisionnel des exportations compilé par Euler Hermes s'est tassé à 1,85 point au second partiel. Malgré ce ralentissement, il se situe toujours à un niveau élevé atteint pour la dernière fois en 2009 après le rebond économique suite à la crise financière, a indiqué la société d'assurance-crédit.

CONJONCTURE: Le moral des consommateurs allemands devrait se replier en septembre en raison de la multiplication des infections de Covid-19 et de la hausse de l'inflation, selon le baromètre prospectif GfK, qui affiche -1,2 point, 0,8 point de moins qu'en août. Le moral avait connu une forte remontée en juin avant de stagner les deux mois suivant.

CONJONCTURE: Le climat des affaires a poursuivi au mois d'août sa baisse entamée en juillet, mais se maintenait à un "haut niveau" bien supérieur à celui précédant la crise, a rapporté l'Insee. Le tassement est lié à une nouvelle détérioration de l'indicateur dans le commerce de détail et à une inflexion dans les services. Dans ces deux secteurs, l'indice reste tout de même à un niveau élevé, tient à souligner l'Institut national des statistiques.

MÉDIAS: Le groupe de presse américain spécialisé dans l'économie Forbes, connu notamment pour son classement des grandes fortunes mondiales, va faire ses premiers pas à Wall Street à travers un SPAC valorisant l'entreprise à 630 millions de dollars (579 millions de francs suisses). Un Spac, ou "Special Purpose Acquisition Company", est une entreprise sans activité commerciale dont le but est de lever des fonds en entrant sur une place boursière, puis de fusionner avec une société cible qui souhaite se faire coter.

TRANSPORT: La compagnie aérienne australienne Qantas a annoncé plus d'un milliard d'euros de pertes annuelles, après ce qu'elle décrit comme une année "diabolique" marquée par les restrictions de voyage. La compagnie phare du pays a affiché 1,83 milliard de dollars australiens (1,22 milliard de francs suisses) de pertes sous-jacentes avant impôts sur douze mois au 30 juin dernier, un chiffre s'élevant à 2,35 milliards de dollars australiens (1,56 milliard de francs suisses) en tenant compte des coûts exceptionnels tels que les indemnités de licenciement et la mise à l'arrêt d'avions.

awp