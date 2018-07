Résumé des principales informations économiques du jeudi 26 juillet 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ALIMENTATION: Nestlé a positivement surpris au 1er semestre. Le numéro un mondial de l'alimentaire a enregistré une croissance organique supérieure aux attentes et augmenté son chiffre d'affaires à près de 44 milliards de francs suisses, tout en soignant sa rentabilité. La restructuration et le réexamen des produits sont en bonne voie. "Nos résultats viennent confirmer que nos initiatives stratégiques et une exécution rigoureuse portent vraiment leurs fruits", s'est réjoui le directeur général du groupe veveysan, Mark Schneider. "Nestlé a maintenu la dynamique encourageante de la croissance organique du chiffre d'affaires observée en début d'année."

PHARMA: Roche a réalisé une solide performance au premier semestre, avec une hausse supérieure aux attentes du chiffre d'affaires. Dans la foulée, le géant pharmaceutique bâlois a relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année et ce, pour la deuxième fois. La thématique des biosimilaires constitue toujours un défi central, mais la direction s'estime bien armée. "Avec nos nouveaux lancements, comme Ocrevus et Perjeta, nous disposons de deux produits solides sur le marché qui nous aident à contrer l'effet des biosimilaires", ont affirmé devant la presse le directeur général Severin Schwan et Dan O'Day, responsable de la division Pharma.

MONNAIES VIRTUELLES: L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) a ouvert une procédure d'examen approfondi à l'encontre d'Envion, une jeune pousse spécialisée dans le minage de cryptodevises, qu'elle soupçonne d'avoir enfreint le droit des marchés financiers dans le cadre d'une levée de fonds initiale (ICO). La procédure ouverte par le régulateur vise en particulier "de possibles violations du droit bancaire découlant d'une éventuelle acceptation, sans autorisation, de dépôts du public dans le contexte de l'ICO" des jetons EVN. La Finma reproche à Envion d'avoir accepté près de 100 millions de francs suisses provenant de plus de 30'000 investisseurs, sous une forme comparable à un emprunt.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Les offres d'emploi à destination des développeurs de logiciels ont explosé entre les mois de juin et juillet, a relevé le cabinet de conseil Michael Page dans son relevé mensuel. Au total, l'ensemble des offres d'emploi publié en Suisse a par contre reculé de 4,9% pendant la période sous revue. Selon l'indice Michael Page Swiss Job Index, les offres d'embauches de développeurs de logiciels ont bondi de 18,5% pendant le mois sous revue et de 48,6% depuis le début de l'année. Les offres pour comptables (+4,3% sur un mois), contrôleurs de gestion (+2,3%) et autres spécialistes informatiques (+1,6%) ont beaucoup moins progressé.

CHIMIE: Le chimiste du bâtiment Sika a affiché au premier semestre 2018 une forte progression de ses résultats et un "record" au niveau du chiffre d'affaires, soutenu par toutes les régions. Pour l'exercice en cours, le groupe zougois a confirmé son objectif de ventes. De janvier à juin, le chiffre d'affaires a bondi de 15,9% à 3,47 milliards de francs suisses, soit une hausse de 13,9% hors effets de change.

BANQUES: La Banque cantonale de Fribourg (BCF) a réalisé un premier semestre en croissance. Le résultat net a augmenté de 8,4% à 72,1 millions de francs suisses, porté notamment par des opérations d'intérêts très profitables. Le bénéfice opérationnel, reflet de l'activité, s'est monté à 87,2 millions de francs suisses (+7,7%), a indiqué la BCF. La hausse des volumes de crédit et la diminution du besoin de corrections de valeurs pour risques de faillites ont permis de booster de près de 12%, à 121 millions, le résultat net des opérations d'intérêts, principale source de revenus de l'établissement fribourgeois.

RESTAURATION RAPIDE: McDonald's a annoncé une hausse de son bénéfice net de 7,25% à 1,5 milliard de dollars au 2e trimestre 2018. Mais la décision du géant américain de la restauration rapide de passer en franchise un grand nombre de ses restaurants gérés en propre a affecté les ventes. Par action et ajusté des éléments exceptionnels, référence en Amérique du nord, McDonald's a gagné 1,99 dollar (1,96 franc), bien supérieur au 1,92 dollar anticipé en moyenne par les analystes. Les bénéfices auraient été beaucoup plus importants si le groupe n'avait pas eu à inscrire dans ses comptes différentes charges, dont une de 92 millions liée à sa restructuration en cours et une autre de 52 millions en lien avec les impôts.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale européenne (BCE) a jugé prématuré d'être rassuré par l'amorce de trêve dans le conflit commercial américano-européen. L'institut d'émission européen a comme attendu maintenu le cap d'un resserrement monétaire progressif décidé en juin. L'institution gardienne de l'euro a confirmé la fin anticipée de son programme de rachats d'actifs à la fin de l'année, avant une éventuelle première hausse des taux au plus tôt à l'été 2019. La réunion du directoire s'est tenue au lendemain de négociations à Washington entre le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le président américain, Donald Trump, qui ont temporairement désamorcé la crise née des tarifs douaniers imposés par les Etats-Unis.

AÉRONAUTIQUE: Airbus maintient son objectif de livraison de 800 avions en 2018 mais prévient de risques pesant sur cet objectif, a annoncé le constructeur aéronautique lors de ses résultats semestriels. Le groupe a vu son bénéfice net divisé par deux au premier semestre à 496 millions d'euros, affecté par les effets de change, pour un chiffre d'affaires stable de 25 milliards d'euros.

HYDROCARBURES: Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a annoncé un bénéfice net multiplié par quatre au deuxième trimestre, dopé par le bond des prix du pétrole sur un an et par des cessions d'actifs. Le bénéfice net a atteint 6,024 milliards de dollars entre avril et juin, selon un communiqué du groupe anglo-néerlandais, qui donne par ailleurs le coup d'envoi d'un immense programme de rachat d'actions d'un montant de 25 milliards de dollars d'ici 2020.

BIÈRE: Le brasseur belgo-brésilien AB InBev, numéro un mondial de la bière, a présenté de bons résultats au deuxième trimestre, dopé par la Coupe du Monde en Russie. Sponsor bière officiel de cet événement sportif avec sa Budweiser, ce qui lui a permis d'augmenter sa notoriété, le groupe a dégagé un bénéfice net d'avril à juin de 2,16 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses), en hausse de 15,5% comparé au deuxième trimestre 2017.

AUTOMOBILE: Le numéro un mondial de la voiture haut de gamme et des camions, l'allemand Daimler, a annoncé un bénéfice net part du groupe de 1,73 milliard d'euros (2 milliards de francs suisses) au deuxième trimestre, en baisse de 29% sur un an. Le fabricant des Mercedes-Benz a confirmé son objectif pour son bénéfice d'exploitation (Ebit) en 2018, qu'il avait abaissé fin juin en raison notamment du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Le groupe s'attend à un Ebit "légèrement inférieur" à celui de 2017.

TÉLÉCOMS: Le titre Nokia a été lourdement sanctionné en Bourse après la publication de résultats trimestriels marqués par un déclin de sa rentabilité et des perspectives prudentes, malgré la forte réduction de sa perte nette. L'équipementier finlandais en télécoms cédait 8,5% vers 10H30 (08H30 GMT) à la Bourse de Helsinki, à 4,6 euros, dans un marché en repli de 0,2%.

EQUIPEMENT SPORTIF: L'équipementier sportif Puma a fait état d'une hausse des ventes et du bénéfice net au deuxième trimestre, tandis que les stars sponsorisées du mondial de football Antoine Griezmann et le belge Romelu Lukaku ont renforcé sa notoriété. Entre avril et juin, le bénéfice net de l'entreprise d'Herzogenaurach a grimpé de 42% sur un an à 31,1 millions d'euros, tandis que les ventes ont progressé de 15%, à 1,05 milliard d'euros.

awp