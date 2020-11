Résumé des principales informations économiques du jeudi 26 novembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

IMMOBILIER: Les prix des logements en propriété ont légèrement progressé en comparaison trimestrielle, d'après les derniers chiffres publiés par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Sur un an toutefois, l'augmentation des prix s'accentue à 2,6%. L'indice suisse des prix de l'immobilier résidentiel (IMPI) a évolué différemment selon les types de logement et les localisations.

BANQUES: Les grandes banques UBS et Credit Suisse continuent de perdre du terrain sur le marché hypothécaire suisse face à leurs concurrents, principalement les établissements cantonaux et la coopérative Raiffeisen. Genève fait figure de grande exception à l'échelle du pays, puisque les deux géants zurichois y conservent conjointement la moitié du marché cantonal. Fin 2019, les banques cantonales s'appropriaient près de 37% d'un marché hypothécaire helvétique évalué à 1102 milliards de francs suisses.

MARCHÉ DU TRAVAIL: L'emploi en Suisse a continué à se contracter durant l'été, alors que la deuxième vague de Covid-19 n'avait pas encore atteint le pays. Les perspectives sont "sombres", à en croire l'Office fédéral de la statistiques (OFS), dont le baromètre de l'emploi a reculé de 2,3% au troisième trimestre. Entre septembre 2019 et septembre 2020, le nombre de postes occupés s'est replié de 0,4% sur un an ou -21'000 unités à 5,14 millions.

BANQUE: Les chiffres de Postfinance ont continué de reculer au troisième trimestre, mais le recul s'est tassé par rapport au plongeon subi lors de la première vague de Covid-19. Sur les neuf premiers mois de l'année, le bras financier de la Poste a dégagé un résultat d'exploitation de 140 millions de francs suisses, amputé de près d'un tiers (-32%) sur un an. Entre janvier et septembre, le produit d'exploitation présente une contraction de 6,8% à 1,16 milliard de francs suisses, indique Postfinance dans son compte-rendu trimestriel. Les recettes tirées des opérations d'intérêts, coeur de métier de l'établissement bernois, ont reculé de 25 millions de francs suisses.

TÉLÉCOMS: Pandémie de coronavirus oblige, Salt affiche une performance en repli après neuf mois en 2020. L'opérateur vaudois, numéro trois du marché helvétique des télécoms, a vu ses revenus se tasser de 1,9% en un an à 730,7 millions de francs suisses. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est lui contracté de 3% à 371,4 millions. Outre la baisse des revenus, le repli de la rentabilité reflète aussi la cession l'an dernier des antennes au spécialiste espagnol Cellnex pour 700 millions d'euros. Depuis, l'opérateur doit s'acquitter de frais de location pour cette infrastructure, ce qui pèse sur la performance opérationnelle. Sans tenir compte de ces charges, l'Ebitda a légèrement progressé.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le détaillant Aldi Suisse, filiale du harddiscounter allemand éponyme, a relevé le salaire minimal attribué à ses collaborateurs dès l'année prochaine, le fixant à 4440 francs suisses. Le groupe basé à Schwarzenbach revendique toujours la rémunération plancher la plus élevée dans le commerce de détail en Suisse, plus précisément en ce qui concerne l'alimentaire. Suivant la région et le taux d'occupation, le salaire minimal variera entre 4440 et 4684 francs suisses, indique la société, qui verse également un 13e salaire. Les employés d'Aldi travaillent 42 heures par semaine.

AÉRONAUTIQUE: L'Allemagne a commandé 31 hélicoptères multirôles NH90 pour équiper les frégates de sa marine, un contrat évalué par l'armée allemande, la Bundeswehr, à 2,7 milliards d'euros (un peu plus de 2,9 milliards de francs suisses) a annoncé Airbus, le chef de file du consortium industriel. Ces hélicoptères, baptisés "Sea Tiger", doivent entrer en service à partir de 2025 et remplacer les hélicoptères Lynx en service depuis 1981, précise l'avionneur européen dans un communiqué.

HYDROCARBURES: Le géant russe Gazprom a annoncé des investissements pour 2021 en baisse par rapport à 2020, après avoir déjà considérablement réduit le montant prévu pour cette année, marquée par la crise mondiale déclenchée par la pandémie de Covid-19. Dans un communiqué, Gazprom a annoncé des investissements prévus de 902,4 milliards de roubles (10,84 milliards de francs suisses) en 2021, soit 2,2% de moins qu'en 2020.

COMMERCE EN LIGNE: Environ 2500 salariés allemands du géant américain Amazon se sont mis en grève à l'occasion des soldes du "Black Friday" pour demander de meilleures conditions de travail, à l'appel du syndicat Ver.di qui a salué un "succès". "Nous appelons les salariés de sept centres d'expédition Amazon à une grève de trois jours", a indiqué le syndicat allemand des services dans un communiqué.

HYDROCARBURES: Le groupe pétrolier espagnol Repsol a annoncé un plan d'investissement de 18,3 milliards d'euros (19,8 milliards de francs suisses) d'ici 2025 pour se tourner vers les énergies renouvelables et se décarboner. Ce plan stratégique du groupe prévoit "une accélération de la transition énergétique" pour "continuer à avancer avec succès vers l'objectif de zéro émission nette en 2050", a expliqué la société.

BIENS DE CONSOMMATION: Le groupe Disney prévoit de supprimer un total de 32'000 emplois dans ses activités liées aux parcs d'attractions d'ici la fin du premier semestre 2021, en raison de l'impact du Covid-19, alors qu'il avait fait état en septembre de 28'000 postes supprimés aux Etats-Unis. Dans son rapport annuel remis au gendarme américain de la Bourse (SEC, Security and exchange commission), le géant américain indique qu'il employait quelque 203'000 personnes dans le monde à fin octobre dont 155'000 pour les activités directement liées aux parcs d'attraction.

BOISSONS: Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a vu son bénéfice net refluer de 28,1% au premier semestre de son exercice décalé 2020/21, mais se montre optimiste concernant le suivant. Sur la période allant d'avril à septembre, son résultat net a ainsi atteint 65 millions d'euros (70 millions de francs suisses). Lors de la même période de l'an passé, il avait été soutenu par la cession des filiales tchèques et slovaques.

awp