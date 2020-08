Résumé des principales informations économiques du jeudi 27 août 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: Le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse a accusé au deuxième trimestre une chute historique de 8,2%, plongeant ainsi l'économie helvétique en récession avec une seconde contraction en autant de partiels. Le recul sur les trois premiers mois de l'année a été, lui, réévalué à 2,5%, contre 2,6% dans un premier temps, selon le relevé du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

CHIMIE: Le spécialiste des arômes et parfums Givaudan a dévoilé de nouveaux objectifs à l'horizon 2025 qualifiés d'"évolution mais pas de révolution" par les analystes. Le groupe a diversement ressenti sur ses activités la reprise économique consécutive au déconfinement. "Le déconfinement et la réouverture des magasins sont assez récents, donc nous ne voyons pas encore d'effet positif sur les ventes. Nous constatons par contre une bonne amélioration aux Etats-Unis dans la parfumerie fine, au fur à mesure que les magasins de parfumerie ont rouvert", a indiqué le directeur général Gilles Andrier.

TÉLÉCOMS: Sunrise a relativement bien encaissé le choc de la pandémie de Covid-19 au 2e trimestre. Si ses revenus sont demeurés quasiment stables, le numéro deux helvétique des télécommunications, objet d'une offre de rachat du propriétaire d'UPC Suisse, Liberty Global, a néanmoins vu sa rentabilité fléchir. D'avril à fin juin, Sunrise a dégagé un chiffre d'affaires de 456 millions de francs suisses, en infime progression de 1 million ou 0,3%. La croissances des revenus est à mettre au compte des services mobiles et de ceux liés à l'accès à internet ainsi que des ventes de téléphones mobiles.

ASSURANCES: Les résultats semestriels de Bâloise montrent que le groupe d'assurances a été plus fortement frappé par la pandémie du coronavirus que prévu, les chiffres de la société rhénane se situant largement en-dessous des attentes des analystes. Mais la direction se veut confiante pour l'exercice 2020. Le bénéfice net a dévissé de 55% à 177,7 millions de francs suisses (consensus à 202,6 millions), tandis que le volume d'affaires a accusé une chute de 10,4% à 5,39 milliards (consensus à 6,01 milliards).

ALIMENTATION: Emmi se renforce dans les produits à base de lait de chèvre. Le fabricant lucernois de produits laitiers a porté de 60% à 90% sa participation dans l'entreprise familiale néerlandaise Bettinehoeve dont il est actionnaire depuis 2016, exerçant ainsi l'option d'achat dont il disposait. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé. Les 10% restant du capital-actions demeurent entre les mains de l'actuel directeur général et fils du fondateur de Bettinehoeve, Sybren Ewijk, qui reste à la tête de la société.

BANQUES: Le coronavirus est venu s'ajouter aux difficultés auxquelles est déjà confrontée Postfinance. Le bras financier de La Poste a vu ses recettes et sa rentabilité nettement s'étioler au premier semestre. Le produit d'exploitation s'est inscrit à 748 millions de francs suisses, ce qui représente une baisse de 11,6% en rythme annuel, indique Postfinance dans son rapport semestriel. Toutes les activités sont à la peine.

BANQUES: La pandémie de Covid-19 et la forte volatilité qu'elle a entraîné sur les marchés financiers ont dopé l'activité de Lombard Odier au premier semestre. Le groupe bancaire genevois a certes pâti de la chute des cours boursiers, mais a partiellement compensé cet effet avec d'importantes entrées d'argent. Revenus et bénéfice net s'affichent en forte hausse. Au cours des six premiers mois de l'année, la masse sous gestion a reculé de 3% à 290 milliards de francs suisses. La chute des marchés au plus fort de la crise du coronavirus a causé un impact négatif de 15 milliards.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale américaine a annoncé avoir modifié sa politique, laissant désormais l'inflation augmenter pour permettre à l'économie de créer plus d'emplois en faveur du plus grand nombre et des foyers à faibles revenus en particulier. Ce changement intervient alors que la pandémie de Covid-19 a plongé la première économie du monde en récession. Le Produit intérieur brut des Etats-Unis a enregistré une contraction de 31,7%, selon une deuxième estimation révisée en hausse publiée par le département du Commerce.

AÉRONAUTIQUE: Le fabricant britannique de moteurs Rolls-Royce a publié jeudi une perte nette de 5,4 milliards de livres (6,5 milliards de francs suisses) au premier semestre, le groupe étant surtout affecté par la crise du transport aérien provoquée par la pandémie. Rolls-Royce, présent dans l'aérien, la défense et l'énergie, avait dégagé une perte moins élevée, de 909 millions de livres (1,09 million de francs suisses), un an plus tôt, plombé alors par des problèmes techniques sur certains moteurs.

COMMERCE DE DÉTAIL: L'enseigne de distribution Carrefour a annoncé l'acquisition d'ici à début 2021 de 172 magasins en Espagne, dont la très grande majorité sont situés "dans des grandes villes", une opération dont la valorisation évoquée est de 78 millions d'euros (83,75 millions de francs suisses). L'acquisition, "réalisée dans des conditions attractives", précise l'enseigne dans un communiqué, porte sur "172 magasins sous enseigne Supersol en Espagne", et lui permet de renforcer "sa position de numéro deux dans le pays".

MÉDIAS: Le géant britannique WPP a basculé dans le rouge au premier semestre avec une perte nette de 2,6 milliards de livres (3,1 milliards de francs suisses), consécutive à des dépréciations d'actifs en raison de l'effondrement du marché publicitaire engendré par la pandémie. Le groupe, qui avait dégagé un bénéfice net de 312 millions de livres un an plus tôt, est touché de plein fouet par la brusque réduction des budgets de communication de la part d'entreprises qui cherchent à faire des économies face à l'impact de la crise sanitaire.

CONSTRUCTION: Le géant français Bouygues est tombé dans le rouge au premier semestre face à la crise du coronavirus, une bonne résistance dans les télécoms ne compensant pas un effondrement dans la construction. Au premier semestre, le groupe a subi une perte nette de 244 millions d'euros (262 millions de francs suisses), contre un bénéfice de 225 millions un an plus tôt. Quant au chiffre d'affaires semestriel, il a reculé de 15% à 14,8 milliards d'euros.

RÉSEAUX SOCIAUX: Le PDG de Tiktok, Kevin Mayer, a annoncé qu'il quittait le très populaire réseau social. Sa démission intervient après les décisions prises par le président américain Donald Trump à l'encontre de l'application chinoise de partage de vidéos, qu'il accuse d'espionnage au profit de Pékin.

INFORMATIQUE: Kioxia, ancienne unité de puces-mémoires de Toshiba, a annoncé son intention de s'introduire à la Bourse de Tokyo le 6 octobre, la plus grande opération du genre au Japon depuis le début de l'année. La société compte émettre près de 21,6 millions d'actions nouvelles au prix unitaire provisoire de 3960 yens, pour lever un montant net de près de 82 milliards de yens (environ 700 millions de francs suisses).

awp