Résumé des principales informations économiques du jeudi 27 décembre 2018

VALSE DES PATRONS 2018: Plusieurs grandes entreprises suisses, à l'image du géant pharmaceutique bâlois Novartis ou du numéro un helvétique du commerce de détail Migros, ont entamé l'année qui s'achève avec de nouvelles instances dirigeantes. Après LafargeHolcim en 2017, Raiffeisen a occupé les devants de la scène, les départs s'enchaînant dans le sillage de l'affaire Vincenz. Feuilleton de l'année 2018, l'affaire Vincenz, du nom du directeur général de Raiffeisen entre 1999 et septembre 2015 Pierin Vincenz, remonte à octobre 2017. L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) annonce alors des investigations à l'encontre du 3e groupe bancaire helvétique concernent en particulier la surveillance de la direction par le conseil d'administration.

HABITUDES DE PAIEMENT: Faire l'objet d'une poursuite en Suisse est une chose plus commune que l'on croit, selon une étude de Comparis. Le comparateur en ligne affirme qu'une personne sur quatre a déjà été confrontée à une telle procédure. Les bas revenus et les Romands seraient les plus touchés par ce phénomène. Les résultats de l'enquête démontrent que 23,5% des participants au sondage se sont déjà retrouvés aux poursuites et qu'une personne sur sept (14,1%) doit composer avec une entrée négative au registre des poursuites. Les femmes feraient preuve de davantage de discipline que les hommes.

CONJONCTURE: Les analystes et économistes se montrent à nouveau un peu plus optimistes concernant l'évolution de la conjoncture helvétique. Le baromètre mensuel de Credit Suisse et CFA Society Switzerland (CS CFA) s'affiche à -22,2 points pour décembre, contre - 42,3 le mois précédent. Cet indicateur retrouve à peu près son niveau de la fin de l'été, avant la forte correction sur les marchés, relève le communiqué. Il demeure cependant assez largement en territoire négatif.

CONSTRUCTION: Implenia a décroché, avec son partenaire Hochtief, un contrat de près de 400 millions d'euros (440 millions de francs suisses) pour la construction du deuxième tracé principal du RER de Munich. Le groupe helvétique aura la direction technique du consortium chargé de la station centrale de Marienhof, annonce-t-il. Cette future station - dont la construction a été confiée par Deutsche Bahn - sera située au coeur de la cité bavaroise. L'ouvrage sera réalisé, initialement, dans une fouille à ciel ouvert qui sera ultérieurement recouverte d'une dalle de béton. Il sera bâti à environ 40 m de profondeur et accueillera des quais longs de 210 m.

TOURISME: Orascom Development Holding (ODH) a finalisé la cession de plusieurs hôtels et d'un terrain en Egypte, récoltant pour cette opération 22,5 millions de francs suisses, a annoncé le développeur et exploitant de résidences de vacances. ODH a cédé, via sa filiale Orascom Development Egypt (ODE), les hôtels Royal Azur et Club Azur ainsi qu'un terrain à Makadi au bord de la mer Rouge. Le prix de vente s'est élevé à 47,3 millions de francs suisses, contre 45,4 millions précédemment annoncés.

IMPLANTS DENTAIRES: La firme bâloise Straumann et Nobel Biocare ont réglé un différend qui les opposait aux Etats-Unis depuis 2014. Le litige portait sur la première version de l'implant dentaire Neodent Drive CM, commercialisé alors par le groupe rhénan mais remplacé depuis. Nobel Biocare estimait que le produit en question enfreignait deux de ses brevets. L'entreprise zurichoise, rachetée par l'américain Danaher en 2014, a été déboutée en première instance et en appel devant les autorités compétentes américaines. Cette décision a provoqué l'invalidation d'un brevet de Nobel Biocare.

EMPLOI: Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis ont légèrement reculé la semaine dernière contrairement aux attentes des analystes, selon les données officielles publiées malgré la fermeture partielle des services administratifs. Le département du Travail a recensé 216.000 nouvelles inscriptions, soit un recul de 1.000 pour la semaine close le 22 décembre en données corrigées des variations saisonnières. Les analystes tablaient sur 225.000 nouvelles inscriptions. Le ministère a révisé en hausse de 3.000 le chiffre de la semaine précédente.

TÉLÉCOMS: Le géant chinois des télécoms Huawei, qui fait face à une vague de rejet de ses équipements 5G en Occident, a promis de devenir "le numéro un mondial", galvanisé par "les revers" et autres "traitements incroyablement injustes". Dans un message de nouvel an transmis à l'AFP, Guo Ping, l'un des trois responsables assurant la présidence tournante de Huawei, invoque Cicéron -- "Plus grande est la difficulté, plus grande est la gloire" -- avant d'égrener les réalisations de son entreprise en 2018 et de prévenir que l'année à venir pourrait être porteuse de "difficultés encore plus grandes".

CONSTRUCTION: Vinci Airports a signé un accord pour devenir l'actionnaire majoritaire de l'aéroport londonien de Gatwick, le deuxième du Royaume-Uni, une transaction à 3,22 milliards d'euros (3,6 milliards de francs suisses), selon un communiqué publié par la filiale du groupe Vinci. "Au cours du premier semestre 2019", Vinci devrait détenir 50,01% des parts de Gatwick, les 49,99% restants demeurant aux mains des propriétaires actuels, selon le communiqué.

INFORMATIQUE: Le groupe de matériel de télécoms et informatique japonais NEC a annoncé l'acquisition pour 138 milliards de yens (1,2 milliard de francs suisses) de la société danoise KMD Holdings qui fournit des prestations techniques diverses à une large base de clients institutionnels dans son pays. L'opération devrait être bouclée en février, a indiqué NEC dans un communiqué.

INTERNET: Un "Google du dark web", permettant d'aller fouiller dans les entrailles obscures d'internet où s'achètent armes, drogues et codes de cartes bancaires: c'est l'outil - à ne pas mettre en toutes les mains - qu'a développé une startup française. "Nous indexons la quasi-totalité du +dark web+", souligne Céline Haéri, cofondatrice d'Aleph Networks, interrogée par l'AFP dans les discrets locaux de l'entreprise, nichés au coeur du Beaujolais viticole.

COMMERCE EN LIGNE: L'Inde a durci les règles de la vente en ligne en interdisant aux grandes plateformes opérant dans le pays de vendre des produits de sociétés dans lesquelles elles ont des participations. Il s'agit d'un coup dur porté aux géants comme Amazon ou Flipkart. Visant les entreprises d'e-commerce ayant des capitaux étrangers, soit les principaux leaders du secteur, la nouvelle mesure leur interdit aussi de nouer des accords d'exclusivité avec des vendeurs. Ces restrictions, annoncées à la surprise générale par le ministère indien du commerce et de l'industrie, entreront en vigueur au 1er février.

