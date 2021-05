Résumé des principales informations économiques du jeudi 27 mai 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations de la Suisse sont retombées en avril, après avoir nettement progressé le mois précédent. Les produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que la bijouterie et la joaillerie, deux poids lourds du commerce extérieur helvétique, ont plombé les ventes à l'étranger. La balance commerciale boucle néanmoins sur un solide excédent. Les spécialistes s'attendent malgré tout à un rebond sur l'ensemble de l'année. En avril, les exportations ont stagné sur un mois et en valeur nominale - soit non corrigée des variations de prix - à 20 milliards de francs suisses, selon les statistiques publiées par l'Administration fédérale des douanes (AFD).

EMPLOI: Le nombre d'emplois en Suisse a poursuivi son recul au 1er trimestre 2021, toujours affecté par la pandémie de coronavirus. Subissant un 4e repli consécutif, il s'est contracté de 0,6% en un an à 5,10 millions. Signe d'une embellie à venir, les postes vacants ont eux crû de 6%. Au regard du 4e trimestre 2020, le nombre de postes s'est contracté de 0,2%, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son relevé périodique. En équivalents plein temps, l'emploi a diminué sur un an de 0,7% entre janvier et la fin mars 2021.

PHARMA: Les écarts de prix pour les médicaments entre la Suisse et une poignée de pays européens considérés comme comparables ont pris l'ascenseur début 2021 en comparaison annuelle, selon le dernier pointage réalisé conjointement par Interpharma et Santésuisse. Le phénomène est toutefois essentiellement attribué à l'évolution des taux de change. Les préparations innovantes restent les moins sujettes à surtarification en Suisse, avec une différence de 6,9% - contre 4,5% il y a un an - sur la moyenne des tarifs pratiqués au Danemark, en Autriche, en Belgique, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suède, en Finlande et en France.

LUXE: Les exportations horlogères ont connu en avril un bond spectaculaire, celles-ci ayant été multipliées par plus que cinq (+446%) en comparaison annuelle. Cette envolée reste cependant à relativiser car elle intervient après l'effondrement du marché intervenu au printemps 2020 suite à l'éclatement de la pandémie de coronavirus. En moyenne, le secteur horloger a retrouvé des niveaux de livraison à l'étranger d'avant-crise pour le deuxième mois consécutif, indique la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH). Durant la période sous revue, les exportations se sont ainsi fixées à 1,79 milliard de francs suisses.

PUBLICITÉ: Les recettes publicitaires se sont effondrées l'année dernière, victimes de la pandémie de coronavirus. Les activités impactées par les fermetures sanitaires, comme les cinémas, ont enregistré la plus forte contraction, alors que la télévision et internet ont limité la casse, a annoncé la Fondation statistique suisse en publicité. Le chiffre d'affaires net dégagé par le secteur a décliné de 16,2% à 3,73 milliards de francs suisses en 2020.

TÉLÉCOMS: Plus de 1,1 million de personnes ont utilisé fin avril des appareils compatibles - smartphones ou tablettes - avec la téléphonie de nouvelle génération, la 5G, a indiqué l'Association suisse des télécommunications (Asut). Si l'on ajoute les routeurs 5G installés à domicile ou dans les bureaux, un huitième de la population suisse utilise cette nouvelle norme de téléphonie mobile, qui permet des transferts de données plus rapides que l'actuel format 4G.

CONSEIL AUX ENTREPRISES: SGS a confirmé ses perspectives pour l'exercice 2021, avec une croissance organique solide, une amélioration de la marge de son bénéfice opérationnel et une normalisation de la marche de ses affaires suite à la crise pandémique. Entre janvier et avril, son chiffre d'affaires a progressé de 15% à taux de change constant, dont 10% par croissance organique et 5% par des acquisitions, tandis que son résultat d'exploitation ajusté s'est fortement amélioré.

BANQUES: Credit Suisse a chiffré les exigences imposées par le gendarme financier Finma pour couvrir les risques liés à l'affaire Archegos. Le numéro deux bancaire helvétique a dû ainsi comptabiliser temporairement une somme de 5,8 milliards de francs suisses au titre des actifs pondérés au risque (RWA). A la fin du premier trimestre, la grande banque affichait ainsi pour 303,4 milliards de francs suisses de RWA, contre 275,6 milliards trois mois auparavant, soit un bond de 24,3 milliards entre janvier et mars, selon les indications fournies par Credit Suisse.

INDUSTRIE: Sulzer va se séparer de sa division Applicator Systems (APS) en la cotant à la Bourse suisse au second semestre 2021. Le groupe zurichois compte ainsi se concentrer sur son coeur de métier. Les actionnaires se verront offrir une action de la future société pour chaque titre Sulzer détenu. APS sera renommée Medmix, du nom d'une marque historique de l'unité, indique le groupe de Winterthour. Créée en 2017, la division Applicator Systems est spécialisée dans les solutions d'application et de mélange de liquides pour les marchés de la santé, des cosmétiques et des adhésifs.

CONSTRUCTION DE MACHINES: La Commission de la concurrence (Comco) a prononcé une sanction à l'encontre de huit électriciens de la région genevoise, accusés de s'être concertés lors d'appels d'offres. Ces entreprises devront s'acquitter d'une amende cumulée supérieure à 1,27 million de francs suisses. Les sociétés concernées sont Egg-Telsa, Electric & It, El Top, Félix Badel et Cie, Laydevant, Lumitel, Savoy et Spie MTS, précise le gendarme helvétique de la concurrence.

CONJONCTURE: Les Etats-Unis ont enregistré une croissance de 6,4% au premier trimestre en rythme annualisé, un rebond rapide stimulé par les plans de relance massifs qui ont dopé les dépenses de consommation, selon le département du commerce qui confirme ainsi son estimation préliminaire. "L'augmentation du PIB du premier trimestre reflète la poursuite de la reprise économique, la réouverture des commerces et la poursuite de la réponse gouvernementale liée à la pandémie de Covid-19", a résumé le ministère dans un communiqué.

INFORMATIQUE: L'intelligence artificielle pour analyser des quantités massives de données sensibles: les groupes français Atos (services informatiques) et Thales (électronique) ont annoncé la création d'une société commune, Athea, qui développera une plate-forme pour les secteurs de la défense, du renseignement et de la sécurité intérieure. Cette plateforme s'adressera "tant aux acteurs publics que privés" et se développera d'abord sur "le marché français puis, à terme, les marchés européens", précise Thales dans un communiqué. Elle associera "traitement de données massives et intelligence artificielle".

TRANSPORT: La compagnie aérienne scandinave SAS a publié une nouvelle lourde perte pour son deuxième trimestre décalé, au lendemain de l'annonce d'une nouvelle aide publique danoise et suédoise, en affichant son espoir d'une réduction des restrictions pour l'été. Entre février et avril, la principale compagnie nordique a subi une perte nette de 2,43 milliards de couronnes (263 millions de francs suisses), toutefois inférieure de 30% à celle du deuxième trimestre 2020.

AÉRONAUTIQUE: Airbus, dont les cadences de production se sont effondrées avec la pandémie de Covid-19, a annoncé qu'il produirait en 2023 davantage d'avions monocouloirs A320 et A220 qu'avant la crise sanitaire. L'avionneur européen a informé ses fournisseurs de "préparer l'avenir en sécurisant une cadence ferme de 64" avions de la famille A320 par mois "d'ici le deuxième trimestre 2023", selon un communiqué.

BANQUES: HSBC a annoncé sa sortie du marché de la banque de détail et des petites entreprises aux Etats-Unis, dans la lignée de sa stratégie de recentrage sur la banque d'affaires et d'investissement en Asie. Le géant bancaire britannique entend se concentrer sur "les besoins financiers et la gestion de fortune des clients aisés, disposant de patrimoines important et de connexions internationales", a-t-il indiqué dans un communiqué.

awp