Résumé des principales informations économiques du jeudi 28 novembre 2019

CONJONCTURE: Si le ralentissement conjoncturel s'est confirmé au 3e trimestre, l'économie helvétique a étonnamment bien tenu le choc. Soutenue en particulier par les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques, le produit intérieur brut (PIB) a progressé entre juillet et fin septembre de 0,4%, contre une hausse de 0,3% trois mois auparavant. En comparaison annuelle, la croissance de l'économie helvétique s'est inscrite au 3e trimestre à 1,1%, contre 0,2% trois mois auparavant et 0,9% au 1er trimestre.

EMPLOI: La pénurie de main d'oeuvre qualifiée s'est intensifiée cette année en Suisse, avec un manque de spécialistes notamment dans l'ingénierie et la technique. D'un point de vue régional, la partie alémanique du pays est plus touchée que la Romandie. "La situation dans les professions qui connaissent la plus grande pénurie de main-d'oeuvre s'est encore accentuée par rapport à l'année précédente", a indiqué Adecco dans une étude. Selon le spécialiste de l'emploi temporaire, "en 2019, les entreprises ont encore eu plus de difficultés qu'il y a un an à trouver du personnel qualifié".

CONJONCTURE: A la lumière de la croissance affichée par l'économie helvétique au 3e trimestre, BAK Economics relève ses anticipations en la matière pour l'année en cours et la suivante. Les prévisionnistes rhénans tablent désormais sur une hausse du PIB de 0,8% en 2019, contre 0,7% jusqu'alors. Plus forte qu'attendu, la croissance de l'économie suisse au 3e trimestre apporte une lueur d'espoir à l'horizon économique, selon l'institut bâlois. Si de réels progrès se font encore attendre dans le dossier du conflit commercial sino-américain, ceux-ci étant anticipés pour l'an prochain, les risques d'une nouvelle escalade ont récemment faibli.

CONJONCTURE: Le groupe bancaire UBS a légèrement relevé ses prévisions de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour l'année qui s'achève et la suivante, au vu de la performance sensiblement supérieure aux attentes de l'économie suisse entre juillet et septembre. "La croissance au 3e trimestre s'est établie au niveau de la tendance à long terme et nettement au-dessus de nos expectatives et du consensus des analystes", signale le numéro un bancaire helvétique dans une note, soulignant la bonne tenue de la consommation, des investissements et des stocks de marchandises.

LUXE: Les propriétaires d'une SwatchPay pourront désormais réaliser des paiements sans contact en Allemagne et en Autriche grâce à la collaboration de la marque Swatch avec le fournisseur de services de paiement Wirecard, annonce le groupe allemand. Via la solution "Boon" de Wirecard, les porteurs d'une SwatchPay reçoivent une Mastercard virtuelle qui est par après reliée à l'application SwatchPay. Celle-ci peut être chargée via une carte de crédit ou par un versement, détaille le communiqué.

ASSURANCES: Zurich Insurance a bouclé la reprise d'une participation de 80% dans Adira, une compagnie indonésienne. Grâce à ce rachat, le groupe devient le premier assureur international dans ce pays asiatique pour la couverture dommages. La transaction avait été annoncée en septembre 2018. Elle était devisée à 6150 milliards de roupies locales (440 millions de francs suisses au cours actuel).

IMMOBILIER: Le gestionnaire de fortune EFG International vend son immeuble de bureaux à Lugano, le Palazzo Botta, au canton du Tessin. La transaction sera probablement finalisée au 1er semestre 2020, a précisé EFG. Le prix de la vente atteint 80 millions de francs suisses. La vente permettra au canton du Tessin de rouvrir le Palazzo Botta au public.

ENERGIE: Axpo prévoit d'opérer la première station photovoltaïque alpine de Suisse. Elle doit être située dans le canton de Glaris, à Muttsee-Staumauer, un lieu particulièrement propice à cette activité, a précisé l'énergéticien. Ce projet pionnier de 2 mégawatts permettra d'enrichir le développement des énergies renouvelables en Suisse. La production annuelle devrait atteindre 2,7 gigawattheures.

TÉLÉCOMS: L'opérateur de télécommunications Salt a généré sur le troisième trimestre un chiffre d'affaires de 265,4 millions de francs suisses, contre 262,4 millions un an plus tôt. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) par contre a fondu de 8,2% à 115,1 millions. L'érosion de l'excédent répond logiquement aux pertes de contrats avec Coop et UPC, ainsi qu'à la cession des mâts d'antennes, mais également à des frais de démarchage de clients dans les domaines mobiles et de la fibre notamment.

MOBILITÉ: Mobility veut proposer au moins 700 véhicules à la motorisation alternative d'ici 2023. La coopérative zougoise d'autopartage affirme vouloir "dépasser les objectifs ambitieux de la Confédération en matière de CO2". Son directeur Roland Lötscher, cité dans un communiqué, explique vouloir "multiplier au moins par deux l'offre de véhicules électriques et hybrides. Les véhicules essence et diesel devront quant à eux céder leur place."

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile japonais Nissan, allié au français Renault, a annoncé un investissement de 33 milliards de yens (301 millions de francs suisses) pour accélérer l'adoption des nouvelles technologies dans ses usines, d'abord au Japon puis ailleurs dans le monde. Cet investissement est destiné à son usine de la préfecture de Tochigi, située à près de 100 km au nord de Tokyo, dont les travaux de modernisation doivent s'achever l'an prochain, a indiqué le groupe dans un communiqué.

BOISSONS ALCOOLISÉES: Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé une progression de 3,5% de son bénéfice net lors du premier semestre de son exercice décalé 2019-2020, aidé par des cessions d'activités au printemps en Europe de l'Est. Amputé des éléments exceptionnels, le bénéfice net ressort toutefois à 84,6 millions d'euros (soit environ 93 millions de francs suisses), soit un recul de 5,6% par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

ELECTRONIQUE: Le géant sud-coréen de l'électronique LG Electronics a annoncé le remplacement de son Pdg ainsi que d'autres responsables après un plongeon de plus de 30% de son bénéfice net au 3e trimestre en raison des difficultés de sa division de smartphones. Le bénéfice net a dégringolé de 30,5% sur la période allant de juillet à septembre, par rapport à un an plus tôt, a indiqué le groupe dans un communiqué.

