Résumé des principales informations économiques du jeudi 29 juillet 2021

INTÉRIM: Le secteur du travail temporaire a enregistré une importante reprise au deuxième trimestre, après s'être replié pendant deux années de suite, a révélé jeudi la faîtière Swissstaffing. L'ensemble des domaines d'activité ont participé à la reprise. Avec un bond de 24,5% sur un an des heures travaillées en plus, le Swiss Staffindex a affiché entre avril et fin juin sa première progression en huit trimestres. Il faut en effet remonter au quatrième trimestre 2018 (+4%) pour trouver une croissance de ce baromètre de l'emploi temporaire, selon un communiqué publié jeudi.

CORONAVIRUS: Skyguide a surveillé 203'346 vols au premier semestre 2021, soit une baisse de 67,8% par rapport à la même période en 2019. Comparé au premier semestre 2020, la baisse est de 24,9%, compte tenu du fait que la crise du coronavirus a débuté en mars. Par rapport au trafic en 2019, le recul est d'environ 70% pour les quatre premiers mois de 2021 et de 60% pour le mois de juin, a indiqué jeudi la société suisse de contrôle aérien. Le trafic aérien au-dessus de la Suisse et dans les zones déléguées gérées par Skyguide a parfois été pratiquement paralysé après le début de cette crise, souligne-t-elle.

COOPÉRATION: Le président de la Confédération Guy Parmelin et le chef du Département fédéral des finances Ueli Maurer ont accueil jeudi à Berne le nouveau secrétaire général de l'OCDE Mathias Cormann. Différents thèmes ont été abordés lors de la rencontre de travail. La "vision d'avenir" de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) était au centre de la discussion, indique le Département fédéral de l'économie (DEFR). Elle rappelle l'importance des principes fondateurs de l'OCDE, la démocratie basée sur l'État de droit et les droits humains, et les principes d'une économie de marché ouverte et transparente.

BANQUES: L'ombre des affaires a continué à planer sur le deuxième trimestre de Credit Suisse. La débâcle du fonds spéculatif américain Archegos a pesé à hauteur de 594 millions de francs suisses sur les résultats du numéro deux bancaire helvétique, portant le total à quelque 5 milliards sur le premier semestre. Le bénéfice net a ainsi chuté de 78% à 253 millions de francs suisses, indique jeudi la grande banque. Credit Suisse avait indiqué préalablement que l'affaire Archegos allait lui coûter 600 millions au deuxième partiel, contre 4,4 milliards au premier, bouclé dans les chiffres rouges.

ALIMENTATION: Nestlé a bouclé le premier semestre sur une croissance organique supérieure aux attentes et a relevé ses ambitions en la matière pour l'ensemble de l'année. La rentabilité opérationnelle en revanche a stagné, et la multinationale veveysane ne sera vraisemblablement pas en mesure d'atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé. Les ventes se sont étoffées de 1,5% à 41,76 milliards de francs suisses. En termes organiques, c'est-à-dire ajustée des effets de change et d'acquisition, elle a été de 8,1%. La croissance interne réelle (RIG) s'est inscrite à 6,8%, alors que l'effet prix a eu une incidence positive de 1,3%, précise le groupe jeudi dans un communiqué.

PHARMA: Le laboratoire pharmaceutique AstraZeneca a annoncé jeudi que les ventes de son vaccin contre le Covid-19 avaient atteint 1,17 milliard de dollars (1,06 milliard de francs suisses) au cours du premier semestre, et relevé ses prévisions. Ce chiffre correspond à la livraison d'environ 319 millions de doses dans le monde. Les ventes ont représenté 572 millions de dollars en Europe, et 455 millions dans les pays émergents, selon un communiqué du groupe suédo-britannique.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand Volkswagen a relevé jeudi sa prévision de rentabilité pour l'année 2021 de 0,5 point de pourcentage après un semestre "record" mais s'est dit plus pessimiste sur les ventes annuelles en raison de la pénurie mondiale de puces. Le géant s'attend à une marge opérationnelle comprise entre 6,0% et 7,5% après avoir "limité avec succès" l'impact de la pandémie et des problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs pendant les six premiers mois de l'année.

TECHNOLOGIES: Le groupe sud-coréen Samsung Electronics a annoncé jeudi un bond de plus de 70% de son bénéfice net au deuxième trimestre. Il pointe la hausse des prix des puces sur fond de demande continue liée à la pandémie de Covid-19. Le plus grand fabricant de smartphones au monde a vu son bénéfice net augmenter de 73,4% à 9600 milliards de wons (7,6 milliards de francs suisses) pour la période d'avril à juin en glissement annuel, a indiqué le groupe dans un communiqué.

CORONAVIRUS: Les géants de l'Internet Google et Facebook ont annoncé mercredi qu'ils exigeraient de tous leurs employés amenés à se rendre dans leurs locaux qu'ils soient vaccinés contre le coronavirus. Plusieurs organismes publics aux Etats-Unis ont fait des annonces similaires. L'obligation sera mise en place chez Google "dans les prochaines semaines" aux Etats-Unis, avant d'être étendue à d'autres régions du monde "dans les prochains mois", a indiqué le directeur général, Sundar Pichai, dans un communiqué. La mesure ne s'appliquera pas dans les pays où le vaccin n'est pas encore accessible facilement.

HYDROCARBURES: Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a annoncé jeudi un bénéfice net de 3,4 milliards de dollars (environ 3,1 milliards de francs suisses) au deuxième trimestre, profitant du fort rebond des prix du pétrole depuis l'an dernier. Le groupe anglo-néerlandais avait subi une perte abyssale de plus de 18 milliards de dollars à la même période de 2020, sous l'effet de dépréciations d'actifs record face au plongeon du marché, selon un communiqué.

