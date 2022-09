Résumé des principales informations économiques du jeudi 29 septembre 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

IMMOBILIER: Le marché immobilier helvétique résiste jusqu'à présent à la remontée des taux d'intérêt et à l'inflation. Contrairement à certains pays étrangers, les prix du secteur en Suisse ont poursuivi leur hausse jusqu'à la fin de l'été, indique Credit Suisse dans son Moniteur pour le troisième trimestre. La résistance du marché immobilier est notamment due à l'offre limitée, alors que la branche assiste à "une accélération de la diminution du nombre de logements locatifs vacants et que l'offre de logements en propriété demeure limitée".

MARCHÉ DU TRAVAIL: Face au manque de candidats qualifiés, les sociétés suisses se montrent de plus en plus ouvertes dans leurs critères de recrutement. Hormis une flexibilité accrue sur les salaires, elles s'efforcent aussi de proposer un cadre professionnel attrayant pour attirer les profils désirés. Les seniors sont à nouveau courtisés. Comme première mesure, la très vaste majorité (93%) des sociétés interrogées prolongent leur processus de recrutement, selon le sondage mené par le cabinet de placement Von Rundstedt et le magazine HR Today.

IMMOBILIER: Les taux hypothécaires sont nettement remontés depuis le resserrement de politique monétaire effectué par la Banque nationale suisse (BNS). Alors que les crédits immobiliers à taux fixe ont tous renchéris, l'emprunt basé sur le Saron est resté plus ou moins stable. L'hypothèque à taux fixe sur dix ans, la plus populaire en Suisse, a vu son taux indicatif remonter fin septembre à 3,21%, contre encore 2,94% mi-juin, selon une étude du portail comparatif Comparis.

CONJONCTURE: L'inflation en Allemagne a bondi en septembre à 10,0% sur un an, la valeur la plus élevée enregistrée depuis décembre 1951, en raison de la flambée des prix de l'énergie dans le sillage de la guerre en Ukraine, selon des chiffres provisoires. L'indice des prix a gagné 2,1 points en glissement annuel par rapport à août, selon l'institut de statistiques Destatis.

INFLATION: Le gouvernement espagnol a annoncé une baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes et les bas salaires afin de compenser les effets de l'inflation sur le pouvoir d'achat, dans un contexte de bras-de-fer fiscal avec l'opposition. Ce geste fiscal bénéficiera à partir de l'année prochaine aux personnes ayant un salaire inférieur à 21'000 euros par an, soit un contribuable sur deux, a indiqué la ministre du Budget Maria Jesus Montero.

MÉDIAS: La BBC, engagée ces dernières années dans un plan d'économies drastiques, a annoncé son intention de supprimer 382 postes dans son service international, afin d'accélérer sa mutation vers le numérique. Ce projet au sein du BBC World Service va se traduire par la fermeture des radios en arabe, en perse et en chinois, ainsi que l'arrêt de certains programmes TV en Afrique ou Asie, a précisé le groupe audiovisuel public britannique.

INFORMATIQUE: Apple a confirmé avoir retiré les applications du réseau social russe VKontakte de son App store. Le retrait fait suite à de nouvelles sanctions britanniques prises contre des organisations et personnalités russes en représailles aux scrutins d'annexion organisés dans quatre régions d'Ukraine envahies par Moscou. Les utilisateurs de VKontakte (VK), une plateforme russe qui ressemble à Facebook, pourront continuer de se servir de leurs applications s'ils les ont déjà sur leur iPhone, mais pas en télécharger de nouvelles ni réaliser de mises à jour.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Finnair a annoncé l'ouverture de négociations sociales pour supprimer 200 postes, soit environ 4% de ses effectifs. La coupe doit permettre de réduire les pertes qu'enchaîne le transporteur depuis la pandémie de Covid-19. "Finnair entame des négociations avec ses employés pour réorganiser l'entreprise avec des suppressions d'emplois et des redéploiements de poste", indique la compagnie publique dans un communiqué. "Jusqu'à" 200 postes - sur un total de 5300 - pourraient être supprimés à la suite de ces négociations, dont 120 en Finlande.

AUTOMOBILE: Le constructeur allemand de voitures de luxe Porsche a fait un démarrage en trombe à la Bourse de Francfort, affichant une première cotation au-dessus de la cible. L'entrée en Bourse du groupe de Stuttgart représente l'une des plus grosses opérations boursières de la place de Francfort, malgré un contexte morose. L'action a décollé à 84 euros, au-dessus du prix d'introduction fixé à 82,50 euros, lors de sa première cotation à 09h15 (HEC), valorisant le groupe Porsche à plus de 76 milliards d'euros. "Un grand rêve se réalise pour Porsche", a commenté dans un communiqué Oliver Blume, patron de Porsche et de Volkswagen, maison mère du constructeur de voitures de sport.

HABILLEMENT: Le géant suédois de l'habillement H&M a enregistré une chute de 89% de son bénéfice net au troisième trimestre, plombé par une provision liée à son désengagement progressif de Russie après l'invasion de l'Ukraine. Le numéro 2 mondial du secteur a également annoncé un nouveau plan visant à des économies annuelles de 2 milliards de couronnes, dont les effets doivent être visibles à partir du deuxième semestre 2023.

