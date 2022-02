Résumé des principales informations économiques du jeudi 3 février

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TÉLÉCOMS: Un passage de témoin se dessine à la tête de Swisscom. Le géant bleu a annoncé que son patron Urs Schaeppi quitterait l'entreprise en juin prochain. Il sera remplacé par Christoph Aeschlimann, un homme du sérail. Urs Schaeppi se retirera après 23 ans de carrière au sein de l'opérateur historique de télécommunications contrôlé par la Confédération. Ce départ est le fruit de sa propre décision, a indiqué Swisscom. Son successeur dirige actuellement la division infrastructure, réseau et IT. Cette solution à l'interne est un gage de continuité, estime Mark Diethelm, analyste de Vontobel.

TÉLÉCOMS: Urs Schaeppi, le directeur général sortant de Swisscom, a vu sa rémunération augmenter en 2021. Celle-ci a crû de près de 6% à 1,96 million de francs suisses. Si le salaire fixe est resté stable à 882'000 francs suisses, la part variable liée au résultat a progressé de 14% à 764'000 francs suisses, indique le rapport annuel. Le chef de Swisscom est traditionnellement le moins bien payé des patrons des principales entreprises cotées à la Bourse suisse.

PHARMA: Le géant rhénan des médicaments et outils de diagnostic Roche a essuyé l'an dernier une baisse de rentabilité inattendue. Nonobstant une robuste croissance, le bénéfice net s'est même érodé de 1% à 14,9 milliards de francs suisses. La direction invoque notamment un renchérissement des frais de distribution pour expliquer ce phénomène. Le chiffre d'affaires au niveau du groupe a bondi 7,9% à 62,80 milliards de francs suisses. La performance commerciale à l'échelle du groupe a une nouvelle fois été mue par la division Diagnostics, dont l'essor a pourtant nettement ralenti sur le dernier partiel et doit continuer à s'effacer en cours d'exercice.

PHARMA: Le directeur général de Roche, Severin Schwan, a encaissé l'an dernier une rémunération totale de 11,5 millions de francs suisses, comme en 2019. En 2020, le patron avait renoncé volontairement à un demi-million sur son salaire de base, invoquant l'impact économique de la pandémie de coronavirus. La comptabilisation de la part en bons de participation bloquée sur dix ans est péjorée de plus de moitié. Calculée sur la base du plein tarif, la rémunération totale de M. Schwan avoisine les 14 millions, précise le rapport annuel.

ELECTROTECHNIQUE: ABB reste confronté aux goulets d'étranglement dans ses chaînes d'approvisionnement. Après avoir pesé en fin d'année dernière, ce problème va encore persister les prochains mois. Malgré ces difficultés, le groupe d'ingénierie a confirmé ses prévisions de croissance et de rentabilité. Les problèmes d'approvisionnement apparus l'année dernière dans le sillage de la forte reprise économique mondiale n'ont pas épargné ABB. Ces déséquilibres ont pesé fin 2021 sur le chiffre d'affaires, qui a été pénalisé par des difficultés de livraison de composants et des tensions dans la logistique.

CONJONCTURE: La vague Omicron n'a pas empêché la reprise de se poursuivre au mois de janvier. Les pertes de chiffre d'affaires dues aux absences du personnel restent limitées, toutefois, les entreprises sont toujours confrontées au manque de disponibilité des produits intermédiaires, indique le Centre d'études conjoncturelles (KOF). Les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement se sont inscrites en hausse dans l'industrie manufacturière et le commerce de gros, où certains produits intermédiaires font défaut, selon les données recueillies par le KOF lors d'un sondage. Par contre, elles sont restées stables dans les secteurs de la construction et du commerce de détail, précise le communiqué.

BANQUES: La Banque cantonale bernoise (BCBE) a signé une bonne performance opérationnelle en 2021, augmentant ses volumes et enregistrant une croissance des recettes dans toutes les lignes de métier. Grâce à une maîtrise des charges et des effets uniques, les résultats ont pris l'ascenseur. Le dividende est proposé à la hausse. L'établissement bernois a fait état de recettes à hauteur de 463,5 millions de francs suisses, en progression de plus de 12% par rapport à 2020. Cette poussée est imputable aux opérations d'intérêts, principale source de revenus, dont le résultat net a bondi de 13% à 303,9 millions de francs suisses, en raison de variations de provisions pour risque de défaillance de clientèle. Les commissions ont atteint 112,3 millions, soit 6,9% de mieux que douze mois auparavant.

BANQUES: Le secteur bancaire tessinois a connu une fin d'année favorable, à l'image de la place zurichoise. La persistance des incertitudes quant aux activités transfrontalières, en particulier avec le voisin italien, assombrit cependant les perspectives pour les mois à venir. Un peu plus de la moitié des instituts basés dans le canton italophone a fait état d'une marche des affaires positive au cours des derniers mois, indique le bureau cantonal de la statistique dans son baromètre trimestriel, signalant au passage que cet indicateur est ressorti à 90% à Zurich contre seulement 25% à Genève.

IMMOBILIER: Le marché helvétique du logement a atteint sur le dernier partiel de 2021 une surévaluation qualifiée d'"historique" par les économistes d'UBS, à l'occasion de la publication périodique de l'indice de bulle immobilière compilé par la banque aux trois clés. Les experts attribuent le phénomène à un découplage persistant entre les prix des logements d'une part et loyer et les revenus des ménages de l'autre. Les acquisitions à des fins de location ont aussi contribué à l'accroissement de l'indice à 1,49 point, contre 1,42 point trois mois auparavant. Les spécialistes rappellent d'ailleurs que la Banque nationale suisse (BNS) vient de réactiver le volant anticyclique de manière à prévenir le risque accru sur le marché du logement.

CONSTRUCTION DURABLE: Le groupe de matériaux de construction Holcim a conclu avec le groupe énergétique français Engie et l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Lyon un partenariat en vue de développer des solutions à base de ciment pour le stockage et la conversion de la chaleur résiduelle en énergie. La nouvelle technologie, basée sur l'hydratation du ciment, est censée offrir "une alternative locale, sûre, abordable et recyclable" aux batteries traditionnelles, précise la multinationale zougoise dans un communiqué.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Au lendemain de l'annonce surprise d'une inflation record en janvier, la Banque centrale européenne a reconduit (BCE) son dispositif arrêté en décembre. L'institut d'émission a laissé ses taux à leur plus bas niveau, dans une stratégie d'équilibriste que ses responsables vont s'efforcer de justifier. Les espoirs de la BCE de voir baisser progressivement l'inflation à partir de janvier ont été déçus, avec l'annonce mercredi d'une poussée de 5,1% en janvier qui enfonce le précédent record de décembre (5,0%). Sous pression alors que les autres banques centrales ont décidé d'agir pour juguler l'inflation, la BCE continue de temporiser.

AUTOMOBILE: Le marché automobile allemand a connu en janvier une hausse sur un an tout en retombant sous le niveau de novembre dernier, selon des chiffres officiels. Les contraintes d'approvisionnement, certes réduites, ont continué de peser sur le secteur. Au total, 184'100 voitures neuves ont été immatriculées dans la première économie européenne, 8,5% de plus qu'en janvier 2020. C'est la première hausse sur un an depuis juin. Mais comparé aux deux mois précédents, les ventes ont reculé de 19% par rapport à décembre et sont même retombées sous les quelque 198'000 voitures immatriculées en novembre.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé une nouvelle hausse de son taux directeur de 25 points à 0,5% pour faire face à un pic d'inflation en trente ans au Royaume-Uni, lié principalement à la flambée de l'énergie, pénalisant les familles modestes. A 5,4% fin 2021 sur un an, la hausse des prix devrait grimper à 7,25% en avril 2022, une nouvelle hausse due "aux trois quarts à la hausse des prix de l'énergie", et se maintenir à 5% au fil de l'année, estime désormais la Banque centrale.

PHARMA: Le laboratoire américain Merck a vendu pour 952 millions de dollars (876 millions de francs suisses) de son traitement anti-Covid molnupiravir au 4e trimestre et prévoit d'en écouler 5 à 6 milliards de dollars cette année. La pilule, développée en partenariat avec Ridgeback, a reçu en premier le feu vert des autorités du Royaume-Uni, début novembre, puis des États-Unis et du Japon, fin décembre.

BANQUES: Le géant bancaire néerlandais ING a annoncé avoir quasiment doublé ses bénéfices en 2021. La performance a essentiellement été portée par la reprise de l'économie mondiale en dépit de la pandémie persistante de Covid-19. Le groupe basé à Amsterdam a dégagé l'an passé un bénéfice net de 4,7 milliards d'euros (4,85 milliards de francs suisses), en hausse de 92% sur un an. En 2020, le groupe avait été frappé de plein fouet par la crise sanitaire et avait essuyé un recul de son bénéfice net à 2,5 milliards d'euros.

HYDROCARBURES: Le géant pétrolier britannique Shell a dévoilé de fastes bénéfices pour 2021, grâce à la reprise économique et à l'envolée des prix des hydrocarbures, après une année de pertes historiques en 2020. Le bénéfice net part du groupe ressort à 20,1 milliards de dollars (18,5 milliards de francs suisses) pour l'année passée, contre une perte de 21,7 milliards en 2020, quand le choc de la pandémie avait annihilé l'activité mondiale et les prix du pétrole s'étaient effondrés.

