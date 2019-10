Résumé des principales informations économiques du jeudi 3 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TAUX D'INTÉRÊT: Les taux d'intérêt hypothécaires d'une durée de dix ans ont glissé pour la première fois sous la barre de 1%, s'affichant en août à 0,99%. Les spécialistes s'attendent cependant à ce que les taux se stabilisent. Fin septembre, le taux d'intérêt pour les emprunts hypothécaires à dix ans était remonté à 1,05% en moyenne. Malgré ce léger renchérissement des coûts du crédit, les taux n'ont cessé de se replier, a indiqué le portail de services financiers Comparis.ch dans une étude.

IMMOBILIER: Les loyers proposés en Suisse ont affiché une légère progression en septembre sur un an, selon l'indice compilé par le portail immobilier Homegate.ch. Ce dernier a augmenté de 0,4% à 113,4 points. Alors que les loyers sont restés stables dans les cantons de Soleure, St-Gall, en Argovie, Genève et Schwyz, ils ont augmenté dans les Grisons (+0,3%), ainsi que dans les cantons de Berne (+0,3%) et de Schaffhouse (+0,2%) et au Tessin (+0,2%), a indiqué Homegate.ch dans un communiqué.

LUXE: Le groupe Swatch a inauguré à Bienne le nouveau siège de sa marque éponyme à Bienne. "Nous avons investi 220 millions de francs suisses dans ces nouveaux bâtiments, dont 125 millions uniquement pour la marque Swatch", a déclaré le directeur général Nick Hayek en marge d'une conférence de presse. "La consommation dans le monde, à l'exception de Hong Kong, est bonne. Dans 95% du monde nous observons une croissance", a ajouté M. Hayek sans donner plus de détail sur la marche des affaires.

CONSTRUCTION ET IMMOBILIER: Un groupe d'actionnaires du géant de la construction Implenia demande la tenue une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci se verra soumettre lors d'un vote consultatif un plan de scission des activités immobilières et leur introduction en Bourse immédiate. Dans un communiqué, le groupe d'actionnaires formé par la société d'investissement Veraison, Parmino Holding et Max Rössler, se dit en principe favorable à la proposition d'autonomiser une partie du portefeuille immobilier présentée deux jours plus tôt par le groupe. "La voie choisie est la bonne", mais elle doit selon eux "être mise en oeuvre de manière plus conséquente".

CHIMIE: Le fabricant de spécialités chimiques pour la construction et l'industrie Sika affiche de nouvelles ambitions pour les prochaines années. Le groupe zougois a relevé son objectif de marge, tout en admettant qu'il faudra un peu de temps pour l'atteindre, et a confirmé sa cible de croissance. D'ici 2023, la société dirigée par Paul Schuler vise une marge d'exploitation (Ebit) entre 15% et 18%, contre 14-16% dans les précédentes estimations. Le groupe, qui organisait une journée dédiée aux investisseurs, a par ailleurs confirmé une croissance annuelle de 6% à 8% sur la période, a-t-il indiqué dans un communiqué.

PHARMA: La filiale nippone de Roche Chugai annonce avoir remporté une nouvelle victoire judiciaire, dans le conflit de brevet l'opposant à Baxalta autour du traitement Hemlibra contre l'hémophilie A. Le laboratoire américain - rachetée en 2015 par l'irlandais Shire lui-même passé récemment sous le giron du japonais Takeda - a vu son appel d'une précédente décision de la Cour de district de Tokyo balayée par la Haute cour de la propriété intellectuelle. Baxalta réclame depuis 2016 une injonction contre la production, l'utilisation, le transfert ou encore l'exportation de l'Hemlibra, ainsi que la liquidation des stocks existants.

BANQUES: La direction générale du groupe et de la banque Julius Bär passera de 15 à neuf membres à compter du 1er janvier 2020. Leurs responsabilités seront de fait élargies. Philipp Rickenbacher, directeur général de Julius Bär, a présenté une simplification de la structure organisationnelle de la banque "centrée sur les besoins clients et guidée par une prise de décision plus rapide", selon un communiqué.

TÉLÉCOMS: Swisscom a réuni ses quelques 350 employés et 30 apprentis jusqu'ici disséminés sur différents site à Genève dans de nouveaux bureaux, qui ont été inaugurés en présence du conseiller d'Etat Pierre Maudet. Les salariés du géant bleu étaient éparpillés sur différents sites dans la Cité de Calvin, mais aussi à Satigny, Meyrin et Vernier, a expliqué l'opérateur dans un communiqué.

ASSURANCES: L'assureur Bâloise a investi dans la jeune pousse gowago.ch, une plateforme de leasing automobile, spécialisée dans les véhicules d'occasion en Suisse. Le montant de la transaction n'a cependant pas été divulgué. Actuellement, l'offre de la plateforme comprend 10'000 voitures. En un an et demi, gowago.ch a dénombré plus de 1000 clients. Cette coopération avec Bâloise offre une nouveauté: tous les frais liés au véhicule, de la taxe de circulation à l'assurance automobile, peuvent dès à présent être réglés avec la mensualité de leasing via gowago.ch, précise le communiqué.

INFORMATIQUE: U-blox et Kudelski ont renforcé leur partenariat pour protéger les objets connectés (IoT) et leur environnement. Les deux entreprises technologiques offriront leur expérience aux fabricants de ce type d'appareils afin de les rendre plus fiables, ont-elles indiqué. Grâce à l'IoT Security Lab, un service de conseil proposé conjointement par les deux entreprises, les clients peuvent recevoir des évaluations des menaces et du niveau de sécurité de leurs produits et ce, afin d'identifier les vulnérabilités, précise le communiqué.

ETUDE: Les baisses des impôts sur les sociétés, au niveau cantonal, suite à la réforme fiscale des entreprises et financement de l'AVS (RFFA), ont bousculé le classement annuel des cantons le plus attractifs du point de vue des entrepreneurs. La qualité des réseaux de transport est un autre facteur prépondérant. Le canton de Bâle-Ville prend pour la première fois la tête du classement annuel des cantons et des régions s'agissant de la "qualité de la localisation", devant celui de Zoug, qui n'avait jamais été détrôné. L'indicateur correspondant (IQL) a été publié par Credit Suisse.

TEXTILE: Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a annoncé une hausse de 24,5% de son bénéfice net au troisième trimestre, marqué par la progression du commerce en ligne et des ventes meilleures. Le bénéfice net est ressorti à 3,86 milliards de couronnes (390 millions de francs suisses), pour un chiffre d'affaires en hausse de 12%, à 62,6 milliards.

DISTRIBUTION: Le distributeur français d'ameublement Cafom a annoncé son intention de céder "dans les prochains mois" son enseigne emblématique Habitat, en difficulté depuis des années malgré plusieurs plans de réorganisation, illustrant un marché du meuble moyen de gamme à la peine. "Le conseil d'administration de Cafom a décidé, lors de sa séance du 30 septembre 2019, d'engager un processus de cession de sa filiale Habitat avec l'objectif de parvenir à une transaction dans les prochains mois", a précisé le groupe dans un communiqué.

BOISSONS: Porté par les boissons vitaminées Gatorade et les eaux gazeuses Bubly, PepsiCo a fait part de solides résultats au troisième trimestre, en dépit du ralentissement économique mondial et des tensions commerciales. Le fabricant de Pepsi a enregistré des ventes de 17,2 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses), en hausse de 4,3% sur un an, lors de cette période close le 7 septembre, a-t-il indiqué dans un communiqué.

