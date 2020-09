Résumé des principales informations économiques du jeudi 3 septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

CONJONCTURE: L'indice des prix à la consommation (IPC) concocté par l'Office fédéral de la statistique (OFS) est demeuré stable en août en glissement mensuel à 101,2 points. Sur un an, le niveau des prix s'est par contre érodé de 0,9%. Les auteurs du rapport soulignent que cette stabilité en comparaison mensuelle résulte de tendance contraires qui se sont compensées. Les prix de l'habillement et des chaussures ont notamment pris l'ascenseur, tout comme les nuitées hôtelières et les communications sur le réseau mobile.

COMMERCE EN LIGNE: Reflet des mesures de semi-confinement, le commerce en ligne ne connaît pas la crise. Selon une enquête de l'Ecole de management et de droit zurichoise ZHAW, une enseigne de la vente en ligne sur deux a vu ses ventes bondir de plus de 20% en comparaison annuelle durant la période de crise sanitaire. Cette vigoureuse croissance a bénéficié autant aux commerces en ligne de grande taille qu'aux boutiques de moindre envergure. Dans le cadre de l'enquête, ses auteurs ont interrogé pas moins de 330 sociétés actives dans la branche entre le 6 mai et le 20 août.

IMMOBILIER: Les loyers proposés en Suisse ont augmenté en moyenne de 0,26% en août. En rythme annuel, la tendance à la hausse s'est maintenue à 0,88%, selon le dernier indice du marché des loyers publié par le portail immobilier Homegate. La hausse sur un mois s'est révélée particulièrement prononcée dans les cantons de Thurgovie (+0,71%) et du Valais (+0,62%). Une progression ont également été observées à Zurich (+0,5%), Glaris (+0,5%), les deux Appenzell (+0,5%) ainsi qu'à Schaffhouse (10,49%).

COMMERCE DE DÉTAIL: Plusieurs entreprises de vente en gros et au détail, dont la société Markant, se trouvent dans le viseur de la Commission de la concurrence (Comco). Une enquête a été ouverte pour déterminer si des mesures restrictives de concurrence ont été adoptées à l'encontre de fournisseurs, précise la Comco dans un communiqué. Au coeur de l'enquête se trouvent les activités de Markant Handels- und Industriewaren-Vermittlungs AG, qui propose ses services de facturation pour faciliter les transactions entre les entreprises de vente au détail et en gros et leurs fournisseurs. Or, plusieurs grossistes et détaillants sont soupçonnés d'avoir convenu ensemble de mesures pour que leurs fournisseurs effectuent la transaction par la société Markant.

ENERGIE: Romande Energie a signé de solides résultats semestriels malgré un contexte difficile, surtout dans le développement des services. L'énergéticien a profité d'une cession immobilière pour doper sa rentabilité. Il s'attend à des effets négatifs au second semestre au niveau de la performance opérationnelle, mais estime avoir la capacité de résister. Dans la période sous revue, le chiffre d'affaires net s'est hissé de 9,8% à 323,7 millions de francs suisses.

ASSURANCES: Le groupe Vaudoises Assurances a essuyé un repli de son bénéfice net de 18,6% sur les six premiers mois de l'année à 60,9 millions de francs suisses. Les turbulences sur les marchés financiers en sont la principale cause, a expliqué l'assureur dans son rapport d'étape. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2,0% à 821,9 millions, grâce à la solide progression des affaires non-vie, pour lesquelles les primes ont crû de 2,5%. La hausse a été particulièrement solide en Suisse alémanique (+3,7%). Les primes dans les affaires vie individuelle ont de leur côté reculé de 1,4%.

DÉMÉNAGEMENTS: Un changement se dessine à la tête de Movu. Co-fondateur et directeur général de la plateforme de services en ligne pour les déménagements contrôlée par le groupe d'assurances Bâloise, Laurent Decrue quitte l'entreprise. L'actuelle responsable des opérations, Simone Kühn, lui succédera à compter du 1er octobre. Agée de 30 ans, Mme Kühn a rejoint Movu en 2015 avant d'en intégrer la direction générale il y a trois ans, indique l'entreprise zurichoise fondée en 2014 et détenue par le groupe Bâloise depuis 2017.

CONSTRUCTION: Le spécialiste des accès sécurisés aux bâtiments Dormakaba a enregistré une baisse tous azimuts des résultats annuels, inférieurs aux attentes du marché. La direction table sur une amélioration en début du nouvel exercice, mais a prévu des coupes dans ses effectifs, sauf en Suisse. Le chiffre d'affaires du groupe zurichois a baissé de 9,9% à 2,54 milliards de francs suisses, tandis que le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a chuté de 27,5% à 325 millions sur l'exercice décalé 2019/20, clos fin juin. La marge afférente s'est contractée de 3,1 points à 12,8%.

FOIRES ET SALONS: Le centre d'exposition et de congrès Palexpo, plombé par l'annulation de deux éditions du Salon de l'auto et dans le flou total quant à la reprise de ses activités, s'attend à un déficit "d'une ampleur jamais enregistrée" depuis sa création en société anonyme 2008. La perte nette sera de "plusieurs dizaines de millions" de francs suisses, a confié son directeur général (CEO) Claude Membrez dans un entretien accordé à Bilan, laissant peu de doute quant aux chances de survie de l'entreprise si la situation ne s'améliore pas.

TRANSPORT: Le développeur de solutions de diagnostic moléculaire Ender Diagnostics a conclu un accord avec Swiss pour dépister chez le personnel de cabine des vols long courrier la présence du virus Sars-Cov-2, à l'origine du Covid-19. La société avait obtenu mi-août la certification européenne nécessaire à la commercialisation de son dispositif Mass, compatible avec les équipements de laboratoire standards et délivrant des résultats en une demi-heure. Le feu vert du régulateur américain reste attendu dans le courant du mois de septembre.

BANQUES: Raiffeisen enregistre un départ au conseil d'administration. Motivée par des raisons personnelles, Anne Bobillier a décidé de renoncer à compter de fin septembre à son mandat d'administratrice de la coopérative bancaire. Elle avait été élue comme membre de l'organe de surveillance de Raiffeisen lors de l'assemblée extraordinaire des délégués le 16 novembre 2019, précise l'établissement basé à St-Gall. Au sein du conseil d'administration, elle était membre de la commission stratégique et des finances.

AUTOMOBILE: Le marché automobile allemand a affiché à nouveau en août un fort recul et les commandes domestiques sont reparties à la baisse après un effet rattrapage par rapport à la période du confinement liée au coronavirus, selon des données officielles. Au total, 251'044 nouvelles voitures ont été immatriculées en un mois dans la première économie européenne, soit 20% de moins qu'en août 2019, a annoncé l'agence fédérale pour l'automobile (KBA).

E-COMMERCE: Le géant de la distribution en ligne Amazon prévoit d'embaucher 7000 personnes supplémentaires au Royaume-Uni d'ici la fin de l'année, pour un total de 10'000 embauches sur l'ensemble de 2020, la pandémie de Covid-19 ayant accéléré l'essor des ventes en ligne. Dans un communiqué, le géant américain souligne que "3000 postes en contrat à durée indéterminée ont déjà été créés cette année à travers les centres de tris et de livraison d'Amazon au Royaume-Uni, et que 7000 suivront d'ici la fin de l'année", dans les centres de préparation des commandes mais aussi au siège britannique du groupe.

CORONAVIRUS: Le laboratoire français Sanofi a lancé l'essai clinique sur l'homme pour le candidat vaccin contre le Covid-19 qu'il développe avec le britannique GSK, suite à des essais pré-cliniques "prometteurs", selon un communiqué. Le lancement de ces essais cliniques de phases 1 et 2 est "une étape importante et un pas de plus vers le développement d'un vaccin potentiel pour nous aider à vaincre la Covid-19", a déclaré Thomas Triomphe, vice-président exécutif de Sanofi Pasteur, cité dans le communiqué.

TÉLÉCOMS: Le groupe Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a plus que triplé son bénéfice net au premier semestre à 208 millions d'euros (224,2 millions de francs suisses), grâce à des recettes de cession et la croissance de ses ventes en France et en Italie. Le groupe de l'entrepreneur Xavier Niel a également révisé ses objectifs à la hausse: il vise désormais 2,8 millions d'abonnés fibre en 2020 et plus de 5 millions en 2024, et un lancement des activités fixes en Italie "avant l'été 2021".

AUTOMOBILE: Le nouveau directeur général de Renault, Luca de Meo, a annoncé une réorganisation du groupe autour de quatre marques pour viser une meilleure qualité des produits et des marges plus élevées. "J'ai décidé d'organiser le groupe Renault autour de quatre marques et non plus par zones géographiques. Il y aura la marque Renault, que je gérerai en direct, mais aussi Alpine, Dacia, et une marque inédite en charge des +nouvelles mobilités+", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à l'hebdomadaire Le Point.

