Résumé des principales informations économiques du jeudi 30 avril 2020

CONJONCTURE: Le baromètre conjoncturel du KOF a chuté en avril à des niveaux inédits depuis la crise de la dette en 2009, soulignant que "l'économie suisse est en crise" en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus. Cet indicateur, qui permet d'anticiper les attentes en matière d'évolution économique, a chuté sur un mois de 28,2 à 63,5 points en avril, a indiqué le centre de recherche conjoncturelles zurichois.

CONJONCTURE: L'impact du coronavirus sur l'évolution des chiffres d'affaires du commerce du détail est violent. En mars 2020 ils ont dévissé de 6,2% en termes nominaux sur un an, constate l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. En termes réels, c'est-à-dire en prenant compte de l'inflation, les recettes du commerce de détail affichent une chute de 5,6% sur un an. Ajustée des variations saisonnières, la contraction atteint les 6,0%.

FINANCEMENT: La crise du coronavirus pourrait permettre d'ancrer les cryptoactifs comme une alternative de financement pour les petites et moyennes entreprises (PME). Lorsqu'il s'agira de rembourser certains emprunts, la levée de capitaux en jetons numériques constituera l'un de recours, selon les promoteurs de cette technologie.

TÉLÉCOMS: Malgré des ventes en repli, Swisscom a accru son profit au 1er trimestre 2020. A la faveur d'un effet fiscal unique, le numéro un suisse des télécommunications a vu son bénéfice net progresser en l'espace d'un an de 2,9% à 394 millions de francs suisses. Les conséquences financières de la pandémie de nouveau coronavirus ne peuvent pour l'heure être évaluées. Le résultat d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) s'est légèrement contracté de 0,7% à 1,11 milliard de francs suisses, . Dans les activités de base en Suisse, cet indicateur de rentabilité s'est dégradé de 0,5%, alors qu'il a crû de 4,9% (en euros) pour la filiale italienne Fastweb.

CONSTRUCTION: Geberit a essuyé une baisse de la rentabilité au premier trimestre, qui s'est toutefois révélée supérieure aux attentes, en dépit d'un environnement de marché difficile marqué par le Covid-19. Le spécialiste des installations sanitaires se refuse toutefois à articuler des prévisions précises pour l'année en cours, la situation étant "incertaine et volatile", a-t-il expliqué. "La demande a souffert en raison du Covid-19 dans pratiquement tous les pays", a indiqué le directeur général Christian Buhl. Au mois d'avril, les ventes se sont repliées entre "10 et 15%". Les affaires ont repris leur cours habituel seulement en Chine, a-t-il précisé.

BANQUES: Vidée de ses actionnaires pour cause de coronavirus, l'assemblée générale de Credit Suisse s'est déroulée sans souci particulier pour les dirigeants, cibles de critiques après l'affaire de filatures. Urs Rohner a recueilli moins de voix, mais a été réélu facilement pour un dernier mandat comme président. Il quittera donc la présidence de Credit Suisse en 2021, comme il l'avait prévu. L'assemblée l'a réélu avec 77,5% des voix, contre 93,15% l'année dernière.

ASSURANCES: Swiss Re a subi de plein fouet l'impact du coronavirus, le réassureur ayant subi une perte entre janvier et mars. Le géant zurichois de la réassurance s'en tire toutefois mieux que prévu, malgré des ratios combinés décevants. La perte nette trimestrielle s'est inscrite à 225 millions de dollars, à comparer au bénéfice de 429 millions dégagé une année auparavant. Cette contreperformance reflète l'impact du coronavirus, notamment une charge avant impôts de 476 millions de dollars pour l'activités de réassurance dommages.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Le spécialiste des matériaux de construction Lafargeholcim a enregistré des résultats en baisse mais supérieurs aux attentes des analystes. Le groupe saint-gallois n'est pas encore en mesure de chiffrer l'impact du coronavirus sur la marche des affaires en 2020, mais celui-ci devrait s'accentuer au deuxième trimestre. La performance réalisée jusqu'à mi-mars, qui marque le début du confinement dans bon nombre de marchés, est nettement supérieure à celle de l'année passée à la même période. La Chine, où la pandémie a débuté, a cependant freiné la marche des affaires au premier trimestre.

CHIMIE: Le chimiste de spécialités Clariant a vu ses recettes reculer sur les trois premiers mois de l'année. Le groupe a été confronté à une plus faible demande en raison de l'hiver doux et de la pandémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires entre janvier et mars a atteint 1,019 milliard de francs suisses, en recul sur un an de 12% en francs suisses et de 6% en monnaies locales, détaille le compte-rendu du chimiste de Muttenz.

TECHNIQUES MÉDICALES: Le chiffre d'affaires de Straumann a chuté de 4% au premier trimestre 2020 pour s'inscrire à 357,3 millions de francs suisses, soit nettement moins que le consensus AWP des analystes qui tablait sur 367,5 millions. La direction est consciente que les objectifs initiaux pour l'exercice en cours ne seront pas atteints mais s'estime bien armée pour l'avenir, grâce à des fondamentaux solides sur le moyen et le long terme.

ASSURANCES: Les turbulences sur les marchés financiers, provoquées par les répercussions économiques du coronavirus, ont fait reculer les fonds propres de l'assureur Helvetia, qui dit néanmoins disposer d'une capitalisation "solide". Alors que le taux de solvabilité réglementaire, mesuré à l'aune du test suisse de solvabilité (SST), affichait encore 235% au 1er janvier, ce taux a chuté à environ 200% mi-mars "du fait de l'évolution des marchés" qui s'étaient effondrés en raison de la pandémie de Covid-19, a indiqué le groupe st-gallois.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le spécialiste de boutiques dans les gares et points de passage Valora a nommé Beat Fellmann au poste de directeur des finances (CFO) à partir du 1er juillet. Par ailleurs, l'entreprise a réussi à négocier un crédit syndiqué et à l'augmenter à 150 millions de francs suisses. Le coronavirus entraîne des pertes très importantes pour la société même si les chiffres d'affaires se sont stabilisés à un bas niveau.

INDUSTRIE MINIÈRE: Glencore est confronté aux conséquences de la pandémie de Covid-19. La société minière a adapté ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Qualifiée de "défi sans précédent" par le directeur général Ivan Glasenberg, les implications ont jusqu'à présent été "gérables", la majorité des installations continuant de fonctionner relativement normalement. Les prévisions pour l'ensemble de l'année ont toutefois été adaptées pour prendre en compte les ajustements dans certains pays.

TRANSPORT AÉRIEN: L'ensemble du capital-actions de Swiss servira de garantie au prêt de 1,5 milliard de francs suisses accordé par la Confédération à la compagnie aérienne et sa filiale Edelweiss, a indiqué le Département fédéral des Finances au journal Tages-Anzeiger. Cette garantie est prévue dans les accords conclus entre Swiss et la Confédération, a précisé le quotidien alémanique.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu ses taux directeurs à l'identique. L'institut d'émission s'est dit "prêt" à renforcer les rachats massifs de dette décidés en mars pour atténuer l'impact économique de la pandémie de coronavirus. La BCE, après une salve de décisions prises en quelques semaines face à cette double crise sanitaire et économique, a par ailleurs encore assoupli ses opérations de financement destinées aux banques, à des conditions exceptionnellement favorables pour stimuler la distribution de crédits.

CONJONCTURE: Le Produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a reculé de 3,8% au premier trimestre, son repli le plus important depuis la création de la monnaie unique en 1999, selon une première estimation de l'Office européen des statistiques Eurostat. Ce recul s'explique par les mesures de confinement liées au Covid-19, qui ont commencé à être largement mises en place par les Etats membres au mois de mars.

CONTRE-MESURES: Le Parlement japonais a adopté un budget extraordinaire de 25'700 milliards de yens (près de 234 milliards de francs suisses) pour financer diverses mesures visant à limiter l'impact économique de la pandémie de coronavirus, dont une allocation d'urgence pour chaque résident. Ce budget avait dû être révisé en dernière minute en raison de la volte-face du gouvernement, qui a décidé d'offrir une aide de 100'000 yens (environ 910 francs suisses) à chaque résident au Japon.

CONJONCTURE: Le nombre de chômeurs a bondi de 13,2% en Allemagne en avril, sa plus forte hausse en un mois depuis 1991, en raison de l'impact du coronavirus, a annoncé le ministère du Travail. L'Agence pour l'emploi a enregistré 308'000 nouveaux chômeurs en données brutes par rapport au mois précédent, pour un nombre total s'établissant à 2'644'000 personnes, et un taux de chômage grimpant à 5,8%.

EMPLOI: Le chômage en Italie a diminué sensiblement en mars. La baisse reste cependant toute relative au vu de la nette augmentation du nombre d'inactifs ayant renoncé à chercher un emploi face à l'impact du coronavirus sur l'économie de la péninsule, quasiment à l'arrêt, a indiqué l'Istat. Le taux de chômage, soit les personnes sans emploi à la recherche d'un travail, a diminué de 0,9 point à 8,4%, selon l'Institut national des statistiques. Dans le même temps, le nombre d'inactifs a progressé de 2,3%, davantage de personnes ne cherchant plus d'emploi en raison des mesures de confinement ayant entraîné la fermeture de nombre d'entreprises.

MESSAGERIE INSTANTANÉE: Twitter a fait part jeudi de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre 2020 mais a vu ses revenus publicitaires stagner et a enregistré une perte nette avec la crise liée au coronavirus. Avec un chiffre d'affaires de 808 millions de dollars (presque autant en francs suisses) entre janvier et mars, en hausse de 2,7% sur un an, l'entreprise a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 783,5 millions de dollars.

TRANSPORT: American Airlines s'est employé à rassurer sur sa trésorerie, alors que la compagnie aérienne a affiché une perte nette de 2,2 milliards de dollars sur les trois premiers mois de l'année à cause de la pandémie, à l'instar de ses concurrentes. Le chiffre d'affaires a chuté de plus de 20,5% à 7,7 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses) sur la même période.

RESTAURATION RAPIDE: Le géant mondial de la restauration rapide McDonald's affichait une excellente santé avant la pandémie de Covid-19, qui l'a forcé à fermer une partie de ses restaurants ou à opérer au ralenti. L'action du groupe était en très léger recul avant l'ouverture du marché après avoir annoncé un bénéfice par action de 1,47 dollar, 10 cents en dessous des attentes de Wall Street mais un chiffre d'affaires meilleur que prévu à 4,17 milliards de dollars.

HYDROCARBURES: Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a annoncé être tombé dans le rouge au premier trimestre avec une perte nette de 24 millions de dollars (presque autant en francs suisses) consécutive à l'effondrement des cours du brut. Le groupe anglo-néerlandais, qui avait réalisé un bénéfice net de 6 milliards de dollars un an plus tôt, dit s'attendre à un deuxième trimestre difficile, face au plongeon historique du marché pétrolier en pleine pandémie de coronavirus.

TÉLÉCOMS: L'équipementier finlandais en télécoms Nokia a fait état d'une réduction de sa perte nette au premier trimestre sur un an, portée par la demande d'équipements pour les nouveaux réseaux de téléphonie mobile en 5G et une meilleure gestion des coûts mais ajuste ses prévisions 2020 en raison du nouveau coronavirus. La perte nette est ressortie à 117 millions d'euros (124 millions de francs suisses) contre 446 millions à la même période l'an passé.

INTERNET ET LOGICIELS: "Nous venons d'assister à deux ans de transformation numérique en deux mois", a déclaré Satya Nadella, le patron de Microsoft, dont les activités de cloud (informatique à distance) sont bien placées pour profiter de la distanciation sociale. Le géant de l'informatique a réalisé un bénéfice net de 10,8 milliards de dollars (pratiquement autant en francs suisses) de janvier à mars, en hausse de 22% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 35 milliards (+15%).

