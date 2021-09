Résumé des principales informations économiques du jeudi 30 septembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le marché de l'emploi en Suisse s'est nettement redressé au troisième trimestre, au point de renouer avec ses niveaux d'avant la pandémie de coronavirus. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration s'est rétabli, mais se trouve confronté à une large pénurie de main d'oeuvre. "Le nombre d'offres d'emploi retrouve actuellement pour la première fois son niveau d'avant la crise du coronavirus", ont indiqué les auteurs de l'étude compilée dans le cadre de l'Adecco Group Swiss Job Market Index.

IMMOBILIER: Les taux hypothécaires ont nettement accéléré en Suisse fin septembre, suivant la voie ascendante prise par les taux sur les marchés des capitaux. Les intervenants craignent un resserrement de la politique monétaire par la Réserve fédérale américaine (Fed), qui pourrait intervenir dès l'année prochaine. La plus forte accélération a été constatée sur les taux hypothécaires fixes sur dix ans, qui ont progressé en moyenne de 11 points de base sur un mois à 1,24%, a précisé le portail de services financiers Moneypark.

CONJONCTURE: Se contractant depuis mai dernier, le baromètre du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) a poursuivi son repli en septembre. L'indicateur a reculé de 2,9 points au regard du mois précédent pour s'établir à 110,6 points. En dépit de la baisse, il demeure supérieur à sa moyenne à long terme. Après avoir atteint un plus haut historique en mai dernier à 143,6 points, le baromètre s'est replié pour un 4e mois consécutif, selon l'institut de recherche rattaché à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Sondés par l'agence AWP, les économistes attendaient pour leur part une valeur moyenne entre 106 et 112 points pour la période sous revue.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) est de nouveau intervenue sur les marchés pour protéger le franc. Entre avril et fin juin, ses interventions sur le marché des devises se sont élevées à 5,44 milliards de francs suisses. C'est nettement plus que les 296 millions de francs suisses investis au premier trimestre. Mais le volume des interventions varie fortement. A la fin de l'année dernière, la banque centrale helvétique était ainsi intervenue à hauteur de 8,7 milliards pour protéger la devise nationale d'un renchérissement trop important dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

PRÉVOYANCE: Les incertitudes causées par la crise sanitaire ont contribué à renforcer le besoin de sécurité chez les Suisses en matière de retraite, à en croire Raiffeisen. Se basant sur un sondage, le numéro trois bancaire helvétique affirme que la confiance dans la prévoyance privée n'a jamais été aussi forte. Cette progression s'est faite au détriment de l'AVS, dont le taux de confiance auprès des personnes interrogées a atteint un plancher à 16%. Les défis démographiques et politiques auxquels est confronté le "premier pilier" du système de prévoyance helvétique expliquent cette évolution négative, la question du financement des rentes à long terme restant en suspens.

PHARMA: Une étude clinique a démontré que le Ronapreve de Roche s'avère efficace pour réduire la charge virale chez les patients hospitalisés en raison du Covid-19. Le médicament "réduit significativement la charge virale en sept jours de traitement chez les patients n'ayant pas produit une réponse d'anticorps naturelle" et qui ne nécessitent pas ou seulement une faible oxygénation, a précisé le groupe pharmaceutique bâlois dans un communiqué.

LOGISTIQUE: La Poste suisse a mis fin à ses préparatifs pour une introduction en Bourse (IPO) de sa filiale Swiss Post Solutions (SPS). Sollicité par AWP, le géant jaune a confirmé l'information éventée par Finanz und Wirtschaft. Citant des banquiers d'investissements, le bihebdomadaire alémanique avait affirmé que l'ancienne régie fédérale aurait été déçue de la valorisation boursière envisagée.

CONJONCTURE: L'économie américaine a crû un peu plus rapidement que précédemment estimé au 2e trimestre, à 6,7% en rythme annualisé, selon la troisième et dernière estimation du département du Commerce. Ce rythme plus fort de croissance reflète des dépenses de consommation plus solides (en hausse de 12%) et des exportations plus dynamiques (en progrès de 7,6%), souligne le communiqué.

EMPLOI: Le taux de chômage de la zone euro a poursuivi sa baisse en août, touchant 7,5% de la population active, après 7,8% en juin et 7,6% en juillet. Le rebond de l'économie européenne depuis le printemps, après le choc lié à la pandémie de Covid-19, a entraîné une embellie sur le marché du travail. Pour l'ensemble de l'Union européenne, le chômage a également reculé de 0,1 point sur un mois en août, à 6,8%, selon l'office européen des statistiques (Eurostat).

CONJONCTURE: L'activité manufacturière s'est contractée en septembre en Chine, une première depuis début 2020, en raison notamment de coupures d'électricité qui ont pesé sur une économie déjà au ralenti, selon des chiffres officiels. L'indice des directeurs d'achats (PMI), qui mesure l'activité des usines du pays, s'est établi à 49,6, contre 50,1 en août, a annoncé le Bureau national des statistiques (BNS)

CONJONCTURE: La production industrielle s'est repliée en août au Japon pour un deuxième mois d'affilée (-3,2% par rapport à juillet), selon des chiffres préliminaires reflétant les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales causées par la pandémie. La production industrielle de la troisième économie mondiale avait déjà reculé de 1,5% en juillet sur un mois, après un vif rebond en juin.

CONJONCTURE: L'inflation a de nouveau accéléré en septembre en Allemagne pour atteindre 4,1% sur un an, du jamais vu depuis 1993, en raison d'une vive tension sur les prix de l'énergie et d'un effet TVA, selon des données provisoires. L'indicateur accélère depuis janvier, à l'exception d'une pause en juin, tandis que sur un mois, les prix ont stagné (+0,0%), selon l'institut fédéral des statistiques Destatis.

CONJONCTURE: La fin du dispositif gouvernemental de chômage partiel, qui a soutenu l'emploi au Royaume-Uni pendant la pandémie, fait craindre à certains économistes une hausse du chômage qui pourrait frapper surtout les plus fragiles. Le programme d'aide à l'emploi gouvernemental "a permis d'éviter des hausses catastrophiques du chômage" au plus fort de la pandémie, mais le risque d'une augmentation du nombre de chômeurs "est toujours réel", d'autant qu'elle se produirait au même moment qu'une baisse des minimas sociaux, remarque Daniel Tomlinson, économiste du centre de réflexion Resolution Foundation.

PHARMA: Le laboratoire américain Merck & Co a annoncé le rachat de son compatriote Acceleron Pharma, qui développe des traitements pour des maladies pulmonaires et du sang, valorisé environ 11,5 milliards de dollars (10,7 milliards de francs suisses) par l'opération. Fondé en 2003, Acceleron a, pour l'instant, mis sur le marché le Reblozyl, un médicament destiné à traiter l'anémie pour certaines catégories de patients atteints de maladies rares.

AUTOMOBILE: Le géant automobile Stellantis a décidé de fermer "jusqu'à début 2022" l'usine de sa filiale Opel à Eisenach en Allemagne en raison de la pénurie internationale de composantes électroniques, a indiqué à l'AFP un porte-parole du constructeur allemand. "L'industrie automobile mondiale se trouve en raison de la pandémie et d'un manque de semi-conducteurs dans une situation exceptionnelle", a expliqué le porte-parole.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le géant japonais du commerce en ligne Rakuten a annoncé qu'il comptait introduire en Bourse son entité de banque en ligne afin de lui donner plus d'autonomie, ce qui devrait aussi contribuer à soulager financièrement le groupe, très endetté. Rakuten n'a pas donné de détails dans l'immédiat sur ce projet, ni sur le plan financier ni au niveau du calendrier.

HABILLEMENT: Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a publié des bénéfices trimestriels en nette progression sur un an, dépassant les niveaux pré-pandémie. Sur la période juin-août de son exercice décalé, le groupe scandinave a enregistré un bénéfice net de 4,69 milliards de couronnes (environ 499 millions de francs suisses), contre 1,8 milliard l'année dernière à la même période, et dépasse son niveau pré-pandémie (3,86 milliards au troisième trimestre 2019).

AUTOMOBILE: La production britannique de voitures a chuté de 27% sur un an en août à cause des problèmes d'approvisionnement en microprocesseurs qui touchent de nombreux secteurs dans le monde, et à des fermetures annuelles d'usines pendant l'été. En août, 37'246 unités sont sorties d'usine au Royaume-Uni, le deuxième mois consécutif de baisse, souligne dans un communiqué l'association britannique SMMT.

