Résumé des principales informations économiques du jeudi 31 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Le commerce de détail suisse a bénéficié au deuxième mois de l'année d'une forte accélération du chiffre d'affaires. La progression des recettes en février s'explique notamment par la faible valeur enregistrée un an plus tôt, dans le contexte de la pandémie de coronavirus. En février, le chiffre d'affaires du commerce de détail a progressé de 13,3% en termes nominaux sur un an, ou de 12,8% en termes réels ajustés des effets calendaires, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cette hausse fait suite à une croissance de 5,1% en janvier dernier et de 1,8% en décembre.

EMPLOI: D'après le cabinet de recrutement Michael Page, c'est dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration que les offres d'emploi sont les plus nombreuses à l'heure actuelle. Le secteur semble prendre sa revanche postpandémie. De mars 2021 à mars 2022, le nombre d'offres d'emploi publiées sur le territoire helvétique a gonflé de +40,1%.

BANQUES: La banque Julius Bär a été condamnée mi-mars à Paris à une amende de 5 millions d'euros (à peine plus en francs suisses) pour blanchiment aggravé en 2008, dans le cadre d'une affaire de fraude à la taxe carbone baptisée "Crépuscule", a-t-on appris de source judiciaire. Dans ce volet à 146 millions d'euros de l'"escroquerie du siècle" à la TVA sur le marché des droits à polluer, douze personnes avaient été condamnés à des peines allant jusqu'à 10 ans de prison en 2017 et 2019.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Stadler a décroché une nouvelle commande pour son train léger Citylink. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire livrera à la société de transports publics Zweckverband Mittelsachsen de la ville allemande de Chemnitz 19 compositions de trois voitures. L'ordre, dont le montant n'est pas dévoilé, s'accompagne d'une option jusqu'à 27 rames supplémentaires. Les trains bidirectionnels seront mis en service à partir de l'été 2026, précise jeudi Stadler Rail. La nouvelle commande porte la flotte de matériel Stadler de Chemnitz à 61 véhicules. Les tram-trains entièrement électriques relient le centre-ville à la périphérie de l'ex-Karl-Marx-Stadt, 3e ville du Land de Saxe, après Leipzig et Dresde, qui compte près de 245'000 habitants.

ORTHODONTIE: L'exploitant d'échoppes de correction d'implantation dentaire Bestsmile rejoint la galaxie des entreprises Migros. La publication conjointe fait l'impasse sur le prix de vente. Les trois fondateurs abandonnent conséquemment les rênes de l'entreprise cinq ans après sa création à Sparrow Venture, organe de développement du géant orange. Les anciens directeur général (CEO) Ertan Wittwer, directeur financier (CFO) Philip Magoulas et responsable des opérations (COO) Marcel Kubli conserveront une fonction de conseil. M. Wittwer restera en outre au conseil d'administration, où il côtoie depuis 2019 le patron de Sparrow Venture, Lorenz Lüchinger.

ASSURANCES: Allianz Suisse a enregistré un solide bénéfice net en 2021, propulsé grâce au produit de la vente d'une propriété immobilière. Il a en effet bondi de plus d'un tiers, à 406 millions de francs suisses, a indiqué la filiale helvétique du géant allemand de l'assurance Allianz. Le bénéfice opérationnel s'est inscrit à 359,2 millions, un chiffre inférieur de 2,0% à la valeur de l'année précédente. Cela s'explique par l'abandon d'activités dans le segment vie.

LUXE: La marque horlogère Officine Panerai, une filiale du groupe de luxe Richemont, se montre optimiste pour la suite de l'exercice en cours, nonobstant la guerre en Ukraine et la propagation du variant Omicron en Chine. La manufacture connue pour ses modèles chics-sportifs compte poursuivre le développement de son réseau de boutiques aux quatre coins du monde cette année. "En dépit de tous les défis, les montres Panerai se portent bien", indique à AWP, le directeur général Jean-Marc Pontroué, en marge du salon horloger Watches and Wonders qui se déroule jusqu'au 5 avril, la première édition physique depuis 2019.

TECHNIQUE DU BÂTIMENT: Les industriels zurichois Burkhalter et Poenina ont annoncé, dans le sillage de la publication de leurs résultats annuels, la concrétisation de leur projet de fusion évoqué en janvier. L'opération doit encore recevoir l'aval des actionnaires des deux entreprises lors de leurs assemblées générales respectives, et donnera naissance le cas échéant à un groupe dont les recettes annuelles avoisineront le milliard de francs suisses. Sur une base pro forma, le groupe fusionné affiche un chiffre d'affaires annuel de 930 millions de francs suisses, un résultat opérationnel (Ebit) avoisinant les 50 millions et un bénéfice net de 40 millions. Les nouvelles actions Burkhalter seront cotées sur SIX Swiss Exchange et donneront droit au dividende pour l'exercice 2022.

AUTOMOBILE: Le groupe Stellantis va bientôt suspendre la fabrication d'utilitaires dans son unique usine russe, à Kaluga (sud-ouest de Moscou), faute de pièces, a annoncé le directeur général du groupe automobile, Carlos Tavares. "L'usine Stellantis de Kaluga, en Russie, devra cesser ses activités en raison d'une pénurie de composants, ce qui ne rendra pas le monde meilleur", a déclaré Carlos Tavares lors d'un déplacement à l'usine Mirafiori de Turin, selon le groupe.

TRANSPORT AÉRIEN: Les principales compagnies européennes ont estimé jeudi que les prix de l'énergie resteraient élevés "au moins jusqu'en 2023", plombant leurs perspectives de reprise après la crise historique du Covid-19. "Le secteur aérien européen reste l'un des plus touchés par la pandémie", a constaté l'association "Airlines for Europe" (A4E) dans un communiqué, à l'occasion d'une réunion à Bruxelles.

PRÊT-À-PORTER: Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes & Mauritz (H&M) a annoncé des résultats en amélioration mais nettement inférieurs aux attentes pour son premier trimestre décalé (décembre-février), grevés par la crise mondiale de l'approvisionnement et la nouvelle vague hivernale de Covid. Le numéro 2 mondial de l'habillement a aussi indiqué que la fermeture de ses 185 magasins en Russie, conséquence de l'invasion de l'Ukraine, avait réduit de cinq points la croissance de ses ventes en mars, hors de la période de publication.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation en Italie ont augmenté de 6,7% en mars sur un an, tirés de nouveau par la flambée des coûts de l'énergie, atteignant leur plus haut niveau depuis 1991, selon des chiffres provisoires publiés par l'Institut national des statistiques (Istat). L'inflation a été alimentée essentiellement par l'envolée des prix de l'énergie, en hausse de 52,9% sur un an, et dans une moindre mesure par les prix des produits alimentaires, transformés (+4%) et non transformés (+8%), a expliqué l'Istat.

awp