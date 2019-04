Résumé des principales informations économiques du jeudi 4 avril 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TOURISME: Les nuitées enregistrées dans les hôtels suisses ont reculé en février de 2,7% sur un an à 3,1 millions, après une contraction de 1,5% en janvier, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS). Autant les hébergements de touristes locaux qu'étrangers ont baissé pendant le mois sous revue. Les nuitées de touristes suisses ont baissé de 3,1% à 1,58 million en février, tandis que les hébergements de visiteurs étrangers se sont contractés de 2,1% à 1,52 million, a détaillé l'OFS dans ses statistiques mensuelles.

IMMOBILIER: Les maisons restent un bien immobilier très prisé en Suisse, en dépit des tarifs élevés et des obstacles régulatoires pour l'accession à la propriété. Alors que le nombre d'objets annoncés sur internet n'a cessé de croître, la durée de publication a reculé l'année dernière. Selon l'étude de Homegate.ch, "la demande pour les maisons individuelles se trouve actuellement à un niveau inédit". L'année dernière, plus de 34'300 maisons ont fait l'objet d'une annonce sur internet, près de 6000 de plus qu'en 2015.

RÉGULATION: La Finma prévient qu'il existe des risques de surchauffe sur le marché de l'immobilier locatif. Son directeur Mark Branson estime que des mesures s'imposent de la part des banques, sans quoi la Confédération devra donner un tour de vis. Le problème concerne l'immobilier de rendement, à savoir les immeubles locatifs détenus par des investisseurs. Le marché hypothécaire suisse, qui pèse plus de 1000 milliards de francs suisses, est "too big to fail" (c'est-à-dire représentant un risque systémique), a déclaré M. Branson à Berne lors de la conférence de presse annuelle de la Finma. Non seulement le volume des prêts est énorme, mais il a crû fortement ces dernières années.

BANQUES: Raiffeisen publie les contours d'un remaniement de sa structure, confirmant la suppression de jusqu'à 200 places de travail qui avait filtré dans la presse du jour. La coopérative bancaire assure dans un communiqué qu'une partie "substantielle" des coupes se fera par le biais de fluctuations naturelles au sein de ses effectifs, ainsi que de départs à la retraite plus ou moins anticipée. Dans le cadre d'un plus vaste programme d'optimisation, censé s'achever d'ici l'année prochaine, Raiffeisen escompte réaliser des économies d'au maximum 100 millions de francs suisses. L'établissement souligne que les remaniements s'inscrivent dans le sillage du rafraichissement de son conseil d'administration comme de la direction.

CHIMIE: Sika étend les capacités de production de son site de fabrication de mortier d'Alexandrie, en Egypte. L'investissement, dont le montant n'est pas dévoilé, doit répondre à la vive demande sur le marché égyptien de la construction, elle-même alimentée par une forte croissance démographique. Alors que l'Egypte, dont la population se chiffre à quelque 100 millions d'habitants, représente un des pays les plus peuplés de la région, le secteur local de la construction présente un rythme de croissance soutenu, explique le groupe établi à Baar. La demande en matériaux se concentre principalement sur les grandes agglomérations, avec notamment l'édification d'une nouvelle ville à l'est du Caire appelée à devenir la capitale égyptienne, ou encore la cité d'Alamein à l'ouest d'Alexandrie.

INSPECTION: Le géant genevois de l'inspection et de la certification SGS poursuit ses emplettes avec l'acquisition du laboratoire américain Testing, Engineering and Consulting Services (TEC Services), basé en Géorgie. Le montant de ce rachat n'a pas été divulgué, mais SGS précise que la firme a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de l'ordre de 4,0 millions de dollars. Fondé en 2004, TEC Services emploie une trentaine de collaborateurs.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: LafargeHolcim a octroyé l'an dernier à son patron Jan Jenisch une rémunération totale de 7,41 millions de francs suisses. Occupé successivement par Eric Olsen jusqu'à mi-juillet, puis par l'ancien directeur général de Sika, le poste avait coûté au mastodonte helvético-hexagonal des matériaux de construction 8,77 millions en 2017. Les rétributions cumulées de l'ensemble de la direction générale n'en ont pas moins pris l'ascenseur, pour totaliser 30,41 millions, contre 28,14 millions un an plus tôt.

ASSURANCES: La caisse maladie CSS a dégagé un bénéfice net de 163,1 millions de francs suisses en 2018, en hausse de 6,2% sur un an. Elle se réjouit d'avoir consolidé sa place de numéro un en attirant 17'400 nouveaux assurés pour le catalogue de base, soit un total de 1,39 million. Si l'on ajoute l'assurance complémentaire, CSS comptait en fin d'année 1,76 million de clients, un record, indique la caisse basée à Lucerne.

ASSURANCES: Visana a nommé Angelo Eggli au poste de directeur général. Le nouveau patron dirige actuellement l'assureur Allianz Partners Suisse. Le futur dirigeant prendra les commandes de Visana le 1er novembre "au plus tard" en remplacement de Valeria Trachsel, qui avait elle-même pris les rênes en novembre 2018, a détaillé la société bernoise. Mme Trachsel avait dirigé Visana par intérim depuis le décès de son prédécesseur Urs Roth.

AUTOMOBILES: Le constructeur de véhicules électriques Tesla a livré au premier trimestre bien moins de voitures que prévu, imputant cette lenteur à la forte augmentation de la demande à l'étranger, selon des chiffres dévoilés mercredi soir. Le groupe dirigé par Elon Musk a au total apporté 63'000 véhicules à ses clients au cours des trois premiers mois. Soit 31% de moins qu'au trimestre précédent et moins que les 76'000 unités attendues en moyenne par les analystes interrogés par le cabinet FactSet.

INTERNET ET LOGICIELS: Le mastodonte chinois de l'internet Tencent a levé 6 milliards de dollars lors de la plus importante émission obligataire en Asie cette année. L'opérateur de la messagerie WeChat s'était déjà financé à hauteur de 5 milliards en janvier 2018 via une émission de dette. Le réseau social a confirmé la valorisation de sa levée de fonds jeudi dans un document remis à la Bourse de Hong Kong, où il est coté, la plus grosse tranche, celle des titre à 10 ans, s'adjugeant à un taux de 3,975% pour un total de 3 milliards de dollars. Ont également été vendues une tranche à 5 ans de 2 milliards de dollars à taux fixe et variable, une autre à 500 millions de dollars sur 7 ans, et une autre pour 500 millions sur 30 ans.

AUTOMOBILES: Le constructeur automobile Renault a chargé mercredi son ancien patron Carlos Ghosn, inculpé au Japon pour abus de confiance, révélant de nouvelles transactions suspectes pour plusieurs millions d'euros et poursuivant des efforts de transparence pour rétablir la confiance. L'audit de la filiale commune de Renault et de son partenaire japonais Nissan, RNBV, basée aux Pays-Bas, soulève de "sérieux questionnements" quant à la conformité de plusieurs millions d'euros de dépenses, a annoncé Renault dans un communiqué, à l'issue d'un conseil d'administration.

HYDROCARBURES: La filiale de forage du géant danois du transport maritime AP Moeller Maersk a fait son entrée à la Bourse de Copenhague, permettant au groupe de s'approcher d'un désengagement total du secteur de l'énergie. Listée sous le nom "The Drilling Company of 1972", ses actions s'échangeaient à quelque 580 couronnes (87,10 francs suisses) lors de la première demi-heure.

awp