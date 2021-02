Résumé des principales informations économiques du jeudi 4 février 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TÉLÉCOMS: Relativement épargné par les effets de la pandémie de Covid-19, Swisscom présente une performance certes en repli en 2020, mais toujours solide. Soumis à une érosion de ses revenus, le numéro un suisse des télécoms, qui a fait légèrement mieux que prévu, en particulier en matière de rentabilité, a vu son bénéfice net chuter en un an de 8,4% à 1,53 milliard de francs suisses. Le tassement du bénéfice net reflète cependant un effet exceptionnel, Swisscom ayant bénéficié en 2019 d'un crédit d'impôts de 269 millions de francs suisses, explique l'opérateur de télécommunications établi à Berne et dont la Confédération détient 51%.

RÉMUNÉRATION: Le directeur général de Swisscom, Urs Schaeppi, a vu sa rétribution totale augmenter l'année dernière de 5,3% à 1,85 million de francs suisses, notamment grâce à un relèvement de la part variable du salaire. Comparé au patron du concurrent Sunrise, celui de l'opérateur historique gagne nettement moins. Olaf Swantee avait empoché en 2019 un salaire total de 2,54 millions de francs suisses.

CONJONCTURE: Les consommateurs suisses demeurent toujours très déprimés face à la pandémie de coronavirus et aux incertitudes économiques qu'elle génère. La situation ne devrait guère s'améliorer, avec des attentes moroses tant pour la conjoncture, les finances des ménages que sur le front de l'emploi. L'indice du climat de consommation, compilé et publié par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), s'affichait en négatif de 14,6 points en janvier, en net repli de 1,6 point comparé à octobre. Ce baromètre avait enregistré un creux historique en avril à -39,3 points, au plus fort de la première vague de Covid-19.

ASSURANCES: Les assureurs suisses ont versé l'année dernière au total 1 milliard de francs suisses de dédommagements aux entreprises et aux particuliers pour des sinistres occasionnés par la pandémie de coronavirus. Ces indemnisations ont pesé sur la rentabilité des groupes en première partie de 2020. Les prestations d'assurances pour pertes d'exploitation ont été le plus sollicitées, suivies par l'assurance voyage, ainsi que la protection juridique et de crédit, a précisé l'Association suisse d'assurances (Asa) dans une étude.

CONJONCTURE: Les économistes de l'institut KOF ont nettement revu en baisse leurs prévisions conjoncturelles en 2021 pour la Suisse, qui devrait se rétablir moins vite que prévu après la pandémie de Covid-19. Le secteur de la restauration fait tout particulièrement les frais des mesures de restrictions sanitaires. Pour cette année, les spécialistes zurichois s'attendent à ce que le produit intérieur brut (PIB) progresse seulement de 2,1%, contre +3,2% dans leurs précédentes estimations. Le niveau d'avant-crise ne devrait être atteint qu'en fin d'année.

PHARMA: Le laboratoire rhénan Roche a accusé l'an dernier une contraction de son chiffre d'affaires, malgré une contribution améliorée de sa modeste unité Diagnostics. Le chiffre d'affaires total s'est affaissé de 5% à 58,32 milliards de francs suisses, indique le rapport annuel. Hors effets de changes, le groupe rhénan revendique une croissance de 1%. Les ventes de médicaments comptabilisées par l'unité Pharma ont chuté de 8% à 44,53 milliards, quand les dispositifs de diagnostics ont profité de l'explosion de la demande liée à la pandémie et d'une palette d'offres pléthorique dans cette franchise pour progresser de 6% à 13,79 milliards.

ELECTROTECHNIQUE: Le conglomérat ABB a bouclé le quatrième trimestre de 2020 sur une perte nette de 79 millions de dollars, contre un bénéfice de 325 millions un an plus tôt. Si à court terme, la marche des affaires risque de rester tendue, la direction de l'entreprise se veut optimiste pour l'ensemble de l'exercice en cours. Sur l'ensemble de l'année, ABB a dégagé un bénéfice de 5,15 (1,44) milliards, dopé par la vente de l'unité de réseaux électriques, et entend rétribuer ses actionnaires avec un dividende inchangé de 80 centimes par action, peu ou prou conforme aux attentes des analystes du consensus AWP (0,81 franc).

SERVICES FINANCIERS: La plateforme Valuu, spécialisée dans le courtage hypothécaire, a vu ses volumes proposés tripler pour sa deuxième année d'existence. Forte de son succès, la filiale de Postfinance veut continuer à développer son offre. La plateforme, qui revendique quelque 12'000 utilisateurs actifs et 29 bailleurs de fond qui représentent plus de 100 banques, assurances et caisses de pensions, a financé depuis son lancement en janvier 2019 "plusieurs centaines de millions de francs suisses", sans plus de précisions.

CONJONCTURE: Les entreprises tessinoises orientées vers les marchés extérieurs sont toujours à la peine au premier trimestre 2021. Près d'une sur deux juge toujours la marche de ses affaires mauvaise, selon le dernier pointage du bureau cantonal de la statistique. La situation a néanmoins connu une évolution positive par rapport au baromètre d'octobre, qui avait vu le pessimisme atteindre son paroxysme pour les exportateurs du canton italophone, avec un solde négatif avoisinant les 75%.

BIENS DE CONSOMMATION: Unilever a enregistré un bénéfice net part du groupe 2020 de 5,6 milliards d'euros (6,06 milliards de francs suisses), en repli de 0,8% sur un an, la pandémie ayant pesé sur la consommation de certains produits mais en ayant dopé d'autres. Le chiffre d'affaires du géant des cosmétiques et de l'agroalimentaire est ressorti en recul de 2,4% à 50,7 milliards d'euros, les achats de cosmétiques en particulier pâtissant des confinements à travers le monde, malgré une bonne demande pour l'alimentaire consommé dans les foyers, à l'instar des glaces.

HYDROCARBURES: Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a dévoilé une énorme perte nette de 21,7 milliards de dollars (19,5 milliards de francs suisses) en 2020 du fait de la baisse des cours et de dépréciations massives engendrées par la pandémie. Le groupe rappelle dans un communiqué qu'il avait réalisé un bénéfice net de 15,8 milliards de dollars en 2019 avant l'apparition de la crise sanitaire qui a durablement plombé la consommation de pétrole et de gaz.

AUTOMOBILES: Les ventes de véhicules électriques ont doublé en Europe en 2020 et celles d'hybrides rechargeables triplé, dépassant au total le million de véhicules vendus, selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens (ACEA). Quelque 538'772 voitures électriques ont été vendues l'an passé et 507'059 hybrides rechargeables, avec une nette accélération au quatrième trimestre.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie American Airlines, affectée par la chute du trafic aérien, a prévenu qu'elle pourrait licencier jusqu'à 13'000 salariés si la situation ne s'améliorait pas et si les aides gouvernementales en place jusqu'au 1er avril n'étaient pas prolongées. "Nous travaillerons avec les dirigeants syndicaux pour faire tout ce que nous pouvons pour atténuer autant que possible l'impact sur l'emploi", ont affirmé les dirigeants de l'entreprise dans une lettre aux salariés consultée par l'AFP.

