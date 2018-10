Résumé des principales informations économiques du jeudi 4 octobre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

EMPLOI: Le marché suisse de l'emploi a poursuivi sa progression au 3e trimestre 2018. Selon le baromètre d'Adecco, le nombre d'offres d'emploi a augmenté de 6% en l'espace d'un an. La croissance est ainsi restée ininterrompue depuis fin 2015. La région lémanique affiche une évolution particulièrement dynamique.

ASSURANCES: L'assureur Allianz Suisse compte supprimer 150 postes sur trois ans, principalement par des fluctuations naturelles du personnel, a indiqué jeudi à AWP un porte-parole de la filiale helvétique du groupe allemand. Des licenciements sont cependant "inévitables dans la première phase du projet", a ajouté le porte-parole. Allianz Suisse va donc résilier en octobre les contrats de travail d'une vingtaine de salariés. Des départs en retraite anticipée sont envisageables "chez certains employés".

AUTOMOBILES: Le fabricant de machines agricoles et de véhicules de voirie Bucher Industries a renforcé son secteur agricole par diverses acquisitions. Les détails financiers n'ont cependant pas été communiqués. La filiale Kuhn Group est devenue l'unique actionnaire du français Artec Pulvérisation, spécialisé dans la production de pulvérisateurs automoteurs, destinés aux grandes exploitations agricoles en particulier. La division détenait jusqu'ici 38% des parts de l'entreprise familiale.

CHOCOLAT: Barry Callebaut étend sa présence en Russie. Le numéro un mondial des produits à base de cacao et de chocolat acquiert pour un montant non dévoilé le chocolatier industriel Inforum. L'opération permet au groupe zurichois de renforcer ses capacités de production sur le 2e marché mondial de confiserie de chocolat, lequel affiche une vigoureuse croissance.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Roche a confirmé l'efficacité de son traitement antigrippal baloxavir marboxil chez les patients à risques d'une complication, selon une étude clinique de phase III. L'administration du médicament réduit "significativement" la durée de rétablissement suite à des symptômes grippaux, comparé à un placebo.

COMMERCE EN LIGNE: Le portail Farmy.ch, spécialisé dans la livraison à domicile de produits régionaux et biologiques, a vu ses recettes bondir au premier semestre, avec une part non négligeable réalisée à Lausanne où la société s'est récemment installée. La start-up a également fait appel à Dominique Locher, l'ex-patron de Leshop.ch

AUTOMOBILES: Les immatriculations automobiles en Grande-Bretagne ont plongé de 20,5% en septembre sur un an, en raison de l'entrée en vigueur de normes d'émissions plus strictes. Sur les neuf premiers mois de l'année, le marché automobile britannique est en repli de 7,5% par rapport à la même période de 2017, selon les données publiées par SMMT (Society of Motor Manufacturers and Traders), la fédération du secteur.

AUTOMOBILES: Toyota Motor et SoftBank ont annoncé s'associer dans le développement de nouveaux services de mobilité, un partenariat s'ajoutant à la liste déjà fournie des alliances destinées à partager les coûts et l'expertise des technologies de voitures autonomes. Cette association entre deux groupes japonais, le premier constructeur automobile du pays et le géant technologique propriétaire du fonds Vision Fund, montre que même les plus grands craignent de se laisser distancer dans la course aux voitures autonomes et connectées.

