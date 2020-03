Résumé des principales informations économiques du jeudi 5 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONSTRUCTION DE MACHINES: Face à la pression que subissent les entreprises de l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) à cause de la propagation du coronavirus, Swissmechanic demande à la Confédération, à la Banque nationale suisse (BNS) et au "monde politique" une série de mesures immédiates. Dans un communiqué, la faîtière des employeurs de la branche rappelle que les petites et moyennes entreprises (PME) sont déjà confrontées à "des conditions-cadres pénibles et une conjoncture difficile", auxquelles s'ajoutent les effets indésirables de la force du franc.

TÉLÉCOMS: L'association des entreprises suisses de télécommunication Suissedigital compte en 2019 davantage d'abonnés dans le secteur de la téléphonie mobile, tandis que le nombre total de clients s'est replié. Quelque 1,05 million de personnes ont souscrit un abonnement pour la téléphonie, une hausse de 7%, relève la faîtière regroupant environ 200 opérateurs de réseaux en concurrence avec Swisscom. Dans le détail, l'attrait pour le mobile s'est accru (+40% à 275'000 abonnés), tandis que les réseaux fixes ont perdu des clients (-1,2% à 774'000).

IMMOBILIER: Credit Suisse se félicite d'avoir réduit ou maintenu le taux de perte sur loyer de ses fonds immobiliers sur l'exercice écoulé. Les détenteurs de parts se verront proposer une distribution inchangée dans le cas de Real Estate Fund Green Property et en hausse pour Real Estate Fund Hospitality comme pour Real Estate Fund Livingplus. Real Estate Fund Green Property a dégagé une performance de 24,8%, contre -3,2% en 2018. Les revenus locatifs se sont enrobés de 1% à 110,9 millions, tandis que le taux de perte sur loyer a été ramené à 3,99%, contre 4,69%.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: A la faveur d'une croissance à deux chiffres des ventes, tout comme de ses commandes, Stadler Rail a accru sa rentabilité. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire a dégagé un bénéfice net de 128,5 millions de francs suisses, 8% de plus qu'en 2018. La performance devrait être du même ordre cette année. Le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s'est pour sa part inscrit à 193,7 millions de francs suisses, un bond de 28% au regard de l'exercice précédent.

CONSTRUCTION: L'investisseur Norbert Ketterer s'est taillé en quelques mois une position d'actionnaire important au sein du géant de la construction Implenia. Le Zurichois détient désormais une participation de quelque 10%, selon une annonce de l'opérateur de la Bourse suisse SIX. La première apparition de Norbert Ketterer parmi les actionnaires d'Implenia remonte à octobre dernier, au moment où il détenait plus de 3% du capital-actions du groupe basé à Dietlikon. Fin novembre, la participation était renforcée à quelque 5%. Actuellement, l'investisseur zurichois possède exactement une tranche de 10,004%.

EGALITÉ: Les hommes continuent d'être nettement surreprésentés dans les postes à responsabilité chez UBS. Parmi les hauts cadres, on comptait fin décembre 2019 une femme pour trois hommes, selon les indications du rapport de durabilité de la grande banque. Le déséquilibre est encore plus flagrant à la direction générale du groupe, qui compte 13 membres pour seulement deux femmes, à savoir Suni Harford (en charge de la gestion d'actifs) et Sabine Keller-Busse (directrice opérationnelle). Exprimée en pourcentage, la proportion est de 15% au comité exécutif. A titre de comparaison, la direction générale de Credit Suisse, l'autre grande banque suisse, compte trois femmes (25%) sur 12 membres.

TRANSPORT: Swiss suspend ses vols à destination de Tel-Aviv, en Israël, à partir de dimanche et jusqu'au 28 mars. La filiale helvétique de Lufthansa réagit à l'arrêté du ministère israélien de la santé qui interdit l'entrée sur son territoire à tous les passagers en provenance de Suisse en raison du coronavirus. Le dernier vol Swiss aller-retour entre Zurich et Tel-Aviv sera effectué samedi. Tout le groupe Lufthansa a pris la même disposition. Seuls les passagers venant de Suisse qui peuvent prouver qu'ils disposent d'un site de quarantaine privé pour une quarantaine obligatoire de 14 jours en Israël sont acceptés dans le pays.

INDUSTRIE MINIÈRE: Le directeur général de Glencore, Ivan Glasenberg, a perçu en 2019 une rémunération stable de 1,5 million de dollars (pratiquement autant en francs suisses). A la tête de la multinationale zougoise depuis 2002 et propriétaire de près de 10% du capital-actions, le Sud-africain a renoncé à percevoir près de 5,8 millions de bonus, précise le rapport annuel. Ses 9,09% du capital lui permettront néanmoins de toucher 242,4 millions de dollars sous la forme de dividende. Seul le fonds émirati Qatar Holding dispose avec 9,16% de plus de poids dans l'actionnariat que M. Glasenberg.

TRANSPORT AÉRIEN: Les réservations aériennes à destination de l'Europe, en provenance des continents américain, asiatique et africain, se sont effondrées de 79% lors de la dernière semaine de février en raison de l'épidémie de coronavirus, indique la société spécialisée Forwardkeys. "L'accélération" de la propagation "du Covid-19 en Italie au cours de la dernière semaine de février a déclenché une vague d'annulations pour l'Italie et un effondrement au niveau des nouvelles réservations vers l'Europe en provenance" des Amériques, de l'Asie Pacifique et de la zone Afrique/Moyen-Orient, résume dans un communiqué la société.

AUTOMOBILE: Même si son impact est encore impossible à évaluer, la crise liée au nouveau coronavirus commence à s'étendre à l'activité automobile en Europe, après la Chine, laissant présager un choc de grande amplitude pour le secteur. Les immatriculations de voitures neuves ont reculé de 11% en février en Allemagne, et les commandes de 19%, selon les chiffres des constructeurs. Le premier marché européen subit les premiers effets de l'épidémie de Covid-19 et "il est très probable que nous assistions encore à une baisse à deux chiffres (...) au cours des prochains mois", a commenté Peter Fuss, analyste du cabinet d'audit et de conseil EY.

EPIDÉMIE: Les industriels allemands craignent la "plus longue récession" du secteur manufacturier "depuis la Réunification", alors que l'épidémie du coronavirus plombe un secteur fortement dépendant du commerce international, a indiqué le lobby du secteur. Déjà fragilisée par plusieurs mois de conflits commerciaux entre les Etats-Unis et la Chine, l'industrie allemande "risque de vivre sa plus longue récession" depuis 1990, à cause du nouveau coronavirus, a déploré l'organisation des industriels allemand (BDI) dans son rapport trimestriel.

HABILLEMENT: Le groupe de prêt à porter allemand Hugo Boss s'attend à ce que l'épidémie de coronavirus ait un "impact significatif" sur ses résultats 2020, alors que la "moitié" de ses points de vente sont fermés en Chine. "Les conséquences économiques de la propagation du virus" auront "un impact significatif" sur "les ventes et les résultats" en 2020, "particulièrement au premier trimestre", a indiqué l'entreprise à l'occasion de la publication de ses résultats 2019.

PUBLICITÉ: Le géant français de l'affichage publicitaire JCDecaux a publié un bénéfice net de 265,5 millions d'euros (283,7 millions de francs suisses) en 2019 et un chiffre d'affaires de 3,5 milliards, les "meilleurs résultats depuis sa cotation", selon un communiqué. Le chiffre d'affaires ajusté et à données constantes est en revanche attendu en baisse de 10% sur le 1er trimestre 2020, en raison de la forte baisse d'activité en Chine liée à l'épidémie de coronavirus, qui s'ajoute à des difficultés persistantes en Asie-Pacifique.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne régionale britannique Flybe a annoncé avoir été placée en redressement judiciaire et cesser ses activités "avec effet immédiat", affectée par l'épidémie de nouveau coronavirus qui a fait brutalement chuter le trafic aérien dans le monde. "Tous les vols sont cloués au sol et l'activité au Royaume-Uni a cessé avec effet immédiat", a indiqué dans un communiqué la compagnie, qui avait échappé au dépôt de bilan en janvier grâce à un coup de pouce fiscal du gouvernement de Boris Johnson.

awp