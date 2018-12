Résumé des principales informations économiques du jeudi 6 décembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

COMPOSANTS EN MÉTAUX: Georg Fischer recentre sa division GF Casting Solutions sur la production de composants en métaux légers. A cet effet, le groupe industriel schaffhousois a cédé avec effet au 1er décembre ses deux fonderies allemandes de métaux ferreux de Singen et Mettmann à leurs cadres. La transaction, dont le montant n'est pas dévoilé, n'a pas d'impact sur la rentabilité. Consécutive à la tendance à la production accrue de véhicules plus légers, la mesure s'inscrit aussi dans le cadre de la stratégie 2020, dont l'un des objectifs consiste à dégager une marge opérationnelle avant intérêts et impôts (Ebit) entre 9 et 10%. Jusqu'alors, l'entreprise active également dans les systèmes de tuyauterie et les machines-outils tablait sur une marge Ebit entre 8 et 9%.

BANQUES: UBS compte un nouvel actionnaire de poids. La société d'investissement américaine Dodge & Cox, sise à San Francisco, détient une participation de 3,03% dans le numéro un bancaire helvétique, selon une annonce de participation à la Bourse suisse SIX jeudi. Dodge & Cox détient au total près de 117 millions d'actions UBS, ce qui correspond à une valeur de 1,5 milliard de francs suisses, d'après le cours de clôture de mercredi.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le détaillant Valora va lancer au printemps 2019 le premier magasin entièrement automatisé. L'accès à la boutique, qui sera située à la gare de Wetzikon dans le canton de Zurich, ainsi que le paiement, seront effectués via une application. Ce nouveau format, baptisé "avec box", devrait être ouvert tous les jours de la semaine et 24 heures sur 24, a précisé Valora dans un communiqué. Le futur magasin de 53 mètres carrés doit encore obtenir le permis de construire.

INTERNET: L'opérateur Swisscom et La Poste se sont associés dans le secteur de la chaîne de bloc ("blockchain"), en raccordant leurs infrastructures privées existantes. L'infrastructure partagée sera utilisée par les deux groupes pour leurs applications internes et sera également mise à disposition de sociétés externes. La commercialisation des premières applications pilotes est prévue au deuxième trimestre 2019, a précisé Swisscom dans un communiqué, se disant "ouvert" à de nouveaux partenariats dans ce domaine.

TOURISME: L'organisation des marchés de Noël diverge grandement d'un canton à l'autre. Parfois soutenus par des fonds publics de la commune ou du canton ou entièrement gérés et financés par le secteur privé, il n'y a pas de règle commune en Suisse. "Les modalités d'organisation sont très différentes selon les localités", confirme Véronique Kanel, porte-parole de Suisse Tourisme. L'organisme de promotion du tourisme helvétique ne coordonne pas les différents évènements mais leur offre une plateforme, via son site internet, pour faire leur communication en Suisse et à l'international.

TRADITIONS: Vin chaud, raclette, objets d'artisanat, les marchés de Noël de Suisse romande ont les arguments pour attirer les visiteurs. Chaque année, ils sont toujours plus nombreux à s'y rendre pendant la période des fêtes. Mais avec la multiplication de ces manifestations un risque de cannibalisation plane. A Montreux, où se tient le plus grand marché de Suisse romande, l'évènement a attiré 530'000 visiteurs en 2017, un chiffre qui a doublé en l'espace de dix ans. L'engouement est similaire à Lausanne, où 350'000 personnes ont profité de la manifestation en 2017, soit une hausse de 75% sur trois ans.

TOURISME: L'hôtellerie suisse a enregistré une saison estivale en hausse, marquée par une plus forte demande des touristes étrangers, en particulier américains, mais aussi locaux. La région zurichoise a affiché la plus grande augmentation absolue, quand le Tessin a été boudé. De mai à octobre, les établissements ont enregistré 22 millions de nuitées, soit une augmentation de 3,1% par rapport à la même période de l'année précédente. Avec un total de 12,5 millions de nuitées, la demande étrangère progresse de 3,6%. Ce sont avant tout les voyageurs américains qui ont été les plus nombreux à se rendre dans le pays (+11,3%).

BALANCE COMMERCIALE: Le déficit commercial des Etats-Unis s'est une nouvelle fois creusé en octobre pour atteindre un niveau inédit en 10 ans, sous l'effet d'importations record et d'une baisse des exportations. Le déficit des biens et services s'est établi à 55,5 milliards de dollars avec des exportations en baisse de 0,1% à 211 milliards et des importations en hausse de 0,2% à 266,5 milliards.

HYDROCARBURES: L'ampleur de la baisse attendue de la production de pétrole de l'Opep dépendra de la contribution de la Russie, ont déclaré jeudi plusieurs délégués de l'organisation, qui se réunit à Vienne pour tenter de freiner la baisse des cours. Cinq représentants du cartel ont dit que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole attendait des nouvelles de Moscou, alors que le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak, a quitté la capitale autrichienne pour une possible rencontre avec le président Vladimir Poutine.

AUTOMOBILES: Le géant automobile allemand Volkswagen a présenté jeudi un nouveau programme d'austérité de 3 milliards d'euros (3,4 milliards de francs suisses) pour sa marque historique VW afin de "financer les énormes investissements du futur", plan qui n'exclut pas des suppressions d'emplois. La réduction des coûts passera notamment par une baisse du nombre de configurations disponibles pour chaque voiture, l'augmentation de la productivité dans les usines et une "optimisation des coûts des matières premières".

TÉLÉCOMS: Le mastodonte chinois Huawei, déjà ostracisé par nombre de gouvernements, subit un nouveau coup dur avec l'arrestation au Canada de sa directrice financière, fille du fondateur de l'équipementier en télécoms. L'arrestation, à la demande des États-Unis, intervient dans un climat très tendu entre Pékin et Washington. Elle apparaît comme un nouveau round du bras de fer entre Américains et entreprises de technologie chinoises, dont un autre géant, ZTE, a pâti cette année.

awp