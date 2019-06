Résumé des principales informations économiques du jeudi 6 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: La grande banque UBS ne sera pas sanctionnée malgré son implication dans des accords illicites sur le marché des changes. Après l'Union européenne, la Commission de la concurrence (Comco) a également exempté de toute pénalité financière le groupe zurichois, qui a dénoncé l'entente. Le sort de Credit Suisse doit encore être tranché. Au terme de l'enquête, cinq établissements étrangers ont écopé d'une amende totale de 90 millions de francs suisses pour entente illicite. Certains courtiers ont manipulé le cours du dollar, de l'euro, de la livre sterling ou encore du franc en coordonnant leurs actions via des messageries électroniques.

PRÉVOYANCE: Sans réforme du deuxième pilier, les futurs retraités risquent de voir leur retraite amputée de 28% en moyenne, a averti le spécialiste de la prévoyance professionnelle et privée Swisscanto. "La prévoyance professionnelle du 2e pilier est fragilisée et il faut agir d'urgence", a averti Swisscanto dans son étude annuelle sur les caisses de pension. Selon l'institut, les prestations du 2e pilier ont "fortement" baissé ces dernières années et vont continuer dans cette voie sans contremesure.

FAILLITES: Les faillites d'entreprises ont nettement diminué en Suisse alémanique au cours des cinq premiers mois de l'année mais ont fortement augmenté dans l'Arc lémanique (Genève, Vaud, Valais), selon le dernier relevé de Bisnode D&B. En moyenne suisse, les banqueroutes sont en recul de 3% par rapport aux cinq premiers mois de 2018.

BANQUES: UBS va créer une coentreprise avec la holding financière japonaise Sumitomo. "Nous allons signer un partenariat avec le japonais Bank Sumitomo Mitsui Trust dans la gestion de fortune", a déclaré le directeur général Sergio Ermotti dans une interview parue dans le Handelsblatt. Contactée par AWP, la banque aux trois clés a confirmé. Selon le quotidien allemand, UBS offrira à la clientèle de Sumitomo ses propres produits et services. Le projet doit encore être approuvé par les autorités, et son lancement devrait intervenir vers fin 2019. Le numéro un bancaire helvétique détiendra une majorité de la coentreprise.

ENERGIE: Le groupe d'ingénierie ABB a remporté une importante commande, non chiffrée, dans la transmission d'électricité en Chine. La société zurichoise va livrer des transformateurs et des équipements de haute tension pour les provinces de Shaanxi et Hubei. Les contrats ont été signés avec la société State Grid Corporation of China (SGCC) et comptabilisés aux premier et deuxième trimestre, a précisé ABB dans un communiqué.

AUTOMOBILES: Les immatriculations des voitures neuves Tesla en Suisse ont été multipliées par quatre et demi de janvier à mai en comparaison annuelle. La barre des 10'000 véhicules livrés depuis dix ans par cette marque 100% électrique devrait être atteinte en juin. Mais des retards de livraison ont jeté une ombre, sans compter une concurrence qui va se durcir. Avec les 195 nouvelles mises en circulation en mai, Tesla détient pour les cinq premiers mois une part de marché de 1,8% sur le marché suisse des véhicules neufs et frappe à la porte du "top 10", devant Subaru, à égalité avec Nissan et sur les talons de Citroën, selon les derniers chiffres détaillés fournis par Auto-Suisse.

CONJONCTURE: Le déficit commercial des Etats-Unis a diminué en avril, mais le déficit des biens avec la Chine, au coeur de difficiles négociations, a rebondi, a annoncé le département du Commerce. Le déficit des biens et services s'est établi à 50,8 milliards de dollars (presque le même montant en francs suisses), soit un recul de 2,1% par rapport au mois précédent dont le chiffre a été révisé en hausse (51,9 milliards contre 50 milliards initialement annoncé), selon les données du ministère, qui sont corrigées des variations saisonnières.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale européenne a maintenu ses taux directeurs au plus bas et n'y touchera pas avant "la fin du premier semestre 2020", une échéance repoussée de six mois par rapport à sa dernière réunion d'avril. Le principal taux de refinancement a été maintenu à zéro tandis que les banques vont continuer à payer auprès de la BCE un intérêt négatif de 0,40% pour les liquidités dont elles n'ont pas l'utilité immédiate.

CONJONCTURE: Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse les prévisions de croissance 2019 et 2020 pour les Etats-Unis, tout en avertissant des conséquences néfastes de la guerre commerciale sino-américaine. L'institution de Washington, qui avait abaissé en avril ses prévisions, estime désormais que le Produit intérieur brut (PIB) américain va s'accroître de 2,6% (+0,3 point) cette année et de 2% (+0,1 point) l'an prochain.

CONJONCTURE: La Banque centrale européenne a légèrement relevé ses prévisions d'inflation et de croissance en zone euro pour cette année mais les a abaissées pour l'an prochain, soulignant les risques croissants liés aux tensions protectionnistes. L'institut de Francfort attend désormais 1,2% de croissance et 1,3% d'inflation en 2019, contre respectivement 1,1% et 1,2% lors de ses prévisions de mars. Mais elle voit la croissance accélérer plus modestement que prévu en 2020, à 1,4% contre 1,6% auparavant, tandis que l'inflation devrait s'établir à 1,4% au lieu de 1,5%.

INFONUAGIQUE: Google, filiale d'Alphabet, a annoncé l'acquisition de la plateforme d'analyse de données à destination des entreprises Looker, une opération destinée à renforcer l'offre du géant américain dans l'informatique dématérialisée, le "cloud". Le géant américain va débourser pour cette opération 2,6 milliards de dollars (presque autant en francs suisses) entièrement en cash, son opération la plus importante depuis depuis 2014 et les 3,2 milliards dépensés pour le rachat de Nest Labs, d'après les données de l'agence Bloomberg.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile américain Ford va fermer son usine de moteurs de Bridgend au Pays de Galles en septembre 2020. La fermeture du site entraînera la suppression de 1700 emplois, ont annoncé les syndicats. Cette décision a été dévoilée lors d'une réunion entre les responsables du groupe et les syndicats, l'annonce officielle devant intervenir plus tard dans la journée. Ford a pris cette décision en raison d'une baisse d'activité ces dernières années dans cette usine ouverte il y a 40 ans.

ASSURANCES: L'assureur britannique Aviva a annoncé la suppression de 1800 emplois en trois ans, soit 6% de son effectif, afin de réduire à terme ses dépenses de 300 millions de livres par an (378,2 millions de francs suisses). L'annonce de ce géant de l'assurance dommages et de l'assurance vie a eu lieu à l'occasion d'une journée de présentation aux investisseurs. Elle a été détaillée par le nouveau directeur général d'Aviva, Maurice Tulloch, en poste depuis le début du mois de mars et qui avait averti dès son arrivée que l'année risquait d'être difficile pour l'assureur en partie du fait des incertitudes autour du Brexit.

SPIRITUEUX: Rémy Cointreau a réalisé un bénéfice net en hausse de 6% à 157,1 millions d'euros lors de son exercice décalé 2018/2019. Le groupe français de spiritueux a ainsi atteint son objectif de marge opérationnelle courante avec un an d'avance. Rémy Cointreau estime que le chiffre d'affaires de son exercice 2019/2020 se ressentira encore de la fin des contrats de marques partenaires mais il "reste ambitieux quant au potentiel de sa marge opérationnelle courante à moyen terme", a-t-il assuré. Le résultat opérationnel courant s'inscrit en croissance de 11,3%, à 263,6 millions d'euros.

BANQUES: Crédit Agricole a dévoilé un nouveau plan stratégique prudent, dans la continuité du précédent, où conquête et complémentarité commerciales ainsi que numérique seront les moteurs espérés de la croissance financière du groupe d'ici à 2022. Après un exercice 2018 et un premier trimestre solides, Crédit Agricole SA, entité cotée du groupe mutualiste dite Casa, a atteint la totalité de ses objectifs financiers antérieurs. Elle vise désormais une croissance du bénéfice net de plus de 3% par an afin de dépasser les 5 milliards d'euros (5,6 milliards de francs suisses) d'ici à 2022 contre 4,4 milliards en 2018.

