Résumé des principales informations économiques du jeudi 6 octobre 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TOURISME: La statistique des nuitées hôtelières en Suisse semble retrouver une certaine normalité grâce à la levée de l'intégralité des restrictions anti-Covid en avril. Après avoir atteint une croissance annuelle de plus de 70% en janvier et de 50% en juin, la fréquentation s'est stabilisée à 4,5 millions de nuitées en août, soit une hausse de 7,6%. Cela représente une augmentation de 317'000 unités par rapport au mois d'août 2021, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son rapport mensuel provisoire.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Le géant des matériaux de construction Holcim s'est emparé de la société britannique Wiltshire Heavy Building Materials, dont les ventes dépassent les 20 millions de francs suisses. Le groupe est présenté comme un acteur important du traitement de déchets de construction et de démolition ainsi que de leur recyclage. Fondé il y a plus de trente ans, Wiltshire emploie 80 personnes et traite annuellement 150'000 tonnes de matériaux, les transformant en granulats et en béton.

BANQUES: Credit Suisse, qui s'apprête à annoncer un plan de restructuration, s'est lancé dans la vente de l'hôtel Savoy Baur en Ville, un établissement de luxe situé juste à côté de son siège social à la Paradeplatz. "Credit Suisse évalue régulièrement son portefeuille immobilier dans le cadre de sa stratégie globale" et la banque s'est engagée dans ce cadre "à lancer le processus de vente de l'hôtel Savoy", a indiqué à AWP une porte-parole du groupe.

TRANSPORT AÉRIEN: La grève des pilotes de la compagnie aérienne Eurowings, filiale de Lufthansa, a entraîné l'annulation d'un vol sur deux. Les aéroports de Genève et Zurich sont également touchés. A Genève, une rotation avec Düsseldorf a été annulée jeudi matin, selon un porte-parole de l'aéroport Cointrin. A Kloten, ce sont sept rotations qui n'ont pas pu être assurées: trois avec Düsseldorf, deux avec Cologne et deux avec Hambourg.

CONJONCTURE: Les commandes passées à l'industrie allemande sont reparties à la baisse au moins d'août. Le repli signale un essoufflement du secteur face aux prix élevés de l'énergie dus à la guerre en Ukraine. L'indicateur, qui donne un avant-goût de la production industrielle, baisse de 2,4% sur un mois en données corrigées des variations saisonnières, indique l'Office fédéral des statistiques (Destatis).

CONJONCTURE: Les prix à la consommation ont progressé de 14,5% en glissement annuel en septembre aux Pays-Bas, un nouveau record en raison de la flambée des prix de l'énergie à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. Les Pays-Bas, cinquième économie de l'UE, ont désormais l'un des taux d'inflation les plus élevés d'Europe alors qu'ils tentent de mettre fin à leur dépendance au gaz russe.

AUTOMOBILE: Les ventes de voitures neuves en Russie ont poursuivi leur chute en septembre, en baissant de 59,6% par rapport à la même période l'année dernière, le pays faisant face à une inflation toujours forte et à une pluie de sanctions. Au mois de septembre, 46'698 véhicules légers neufs ont été vendus, selon les chiffres publiés par l'Association of European Businesses (AEB), qui regroupe les industriels du secteur.

AUTOMOBILE: Le géant automobile japonais Toyota a annoncé qu'il allait reprendre rapidement la production de son premier modèle 100% électrique visant le marché de masse, dont le lancement commercial cette année a été perturbé par une embarrassante campagne de rappel. Toyota avait dû rappeler en juin 2700 unités de son SUV électrique bZ4X écoulées jusqu'à présent dans le monde à cause d'un problème de fixation de ses roues.

AUTOMOBILE: Alors que le prix du gaz flambe, Michelin passe au four électrique pour sculpter les pneus dans son usine géante de Coni, dans le nord de l'Italie. Le Bibendum a commencé à se convertir à l'électrique en 2020 pour cette étape essentielle qui unit les gommes, métaux et tissus du pneu et lui donne sa forme.

HYDROCARBURES: Le géant pétrolier britannique Shell a prévenu jeudi que ses résultats dans sa division gazière seraient en "nette baisse" au troisième trimestre par rapport aux trois mois précédents, invoquant la "saisonnalité" mais aussi un marché "volatil et disloqué". Shell relève aussi, dans une note diffusée en amont de son résultat du troisième trimestre, dont la publication est prévue le 27 octobre, des "dépréciations avant impôts" pour ce segment de production qui "devraient se situer entre 1,3 et 1,7 milliard de dollars".

awp