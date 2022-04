Résumé des principales informations économiques du jeudi 7 avril

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

EMPLOI: Le nombre de chômeurs en Suisse a encore reculé en mars. A la fin du mois dernier, 109'500 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 8470 de moins qu'à fin février. Le taux de chômage a diminué à 2,4%, après 2,5% en février et 2,6% en janvier. Le taux désaisonnalisé a lui aussi reculé de 0,1 point de pourcentage, s'établissant à 2,2%. Sur un an, le chômage a diminué de 48'468 personnes (-30,7%), selon le dernier relevé du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

ALIMENTATION: Le président du conseil d'administration de Nestlé, Paul Bulcke et le directeur général (CEO) du groupe, Mark Schneider, se sont épanchés à l'occasion de l'assemblée générale - qui s'est tenue sans la présence physique des actionnaires - sur les difficultés rencontrées ces dernières années. Alors que 2020 n'a pas été une année facile, et que 2021 s'est avérée pas moins compliquée, "2022 s'annonce tout aussi difficile", a averti M. Bulcke, avant de revenir sur le mantra de la multinationale veveysanne, qui s'est fixé pour objectif "d'apporter une contribution positive à la garantie d'un système alimentaire sain et durable tout au long de notre chaîne de création de valeur".

RÉASSURANCE: Le réassureur Swiss Re a confirmé ses objectifs en matière de fonds propres, grâce à une plus forte participation aux résultats des activités santé et vie, des marges plus "attrayantes" dans l'assurance dommage et responsabilité civile, ainsi qu'une gestion rigoureuse des coûts. Le groupe a également fourni de premières estimations sur les coûts de la guerre en Ukraine. A l'occasion de la journée dédiée aux investisseurs, la direction a abordé le conflit en Ukraine et les sanctions internationales. Le directeur général Christian Mumenthaler a toutefois admis que les répercussions de cette guerre sur le secteur de l'assurance et de la réassurance étaient actuellement difficiles à estimer.

MATÉRIEL ROULANT: Stadler indique que les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB) ont passé commande de 41 trains à double étage, s'inscrivant dans l'énorme commande de 186 trains confirmée en février dernier. Le volume de ce premier volet est évalué à 600 millions d'euros (609 millions de francs suisses), sur le total de l'accord-cadre évalué à 3 milliards d'euros. Les ÖBB ont commandé 20 trains à six voitures et 21 à quatre de type KISS pour l'est du pays, à Vienne, en Basse-Autriche et dans le Burgenland. Les premiers devraient circuler début 2026.

REMONTÉES MÉCANIQUES: L'exploitant de remontées mécaniques Jungfraubahn fait état d'un exercice 2021 en progression, grâce à un retour graduel à la normale après les restrictions liées à la pandémie de Covid-19. L'année a cependant bouclé dans le rouge, le résultat net étant négatif à hauteur 0,2 million de francs suisses, contre une perte de 9,7 millions en 2020.

ALIMENTATION: Dans l'affaire des pizzas Buitoni (Nestlé) contaminées par des bactéries Escherichia coli en France, l'avocat de certaines familles accuse le groupe alimentaire de "mensonges" et de "négligences". Nestlé France assure coopérer avec les autorités dans le cadre de l'enquête en cours. "Les dirigeants de Nestlé ont la mort d'enfants sur la conscience", a accusé Me Pierre Debuisson, interviewé par AWP. L'avocat représente une douzaine de plaintes de familles de victimes dans l'affaire des pizzas surgelées "Fraîch'Up" de la marque Buitoni, aux mains du groupe alimentaire Nestlé, contaminées par des bactéries Escherichia coli.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne était divisé lors de sa réunion de mars sur le rythme de la fin des rachats de dette, certains responsables souhaitant fermement ouvrir la porte à une hausse des taux au troisième trimestre, selon un compte rendu. "Un grand nombre" de responsables "pensaient que le niveau élevé actuel de l'inflation et son caractère durable appelait des mesures immédiates", explique le document rapportant les échanges entre banquiers centraux de la zone euro tenus début mars.

ALIMENTATION: Le groupe italien Ferrero, qui a rappelé cette semaine des chocolats Kinder en raison d'un potentiel lien avec des cas de salmonellose, avait déjà détecté le 15 décembre une contamination aux salmonelles de ses produits. "Dans le cadre de nos dispositifs de contrôle, la présence de salmonelles a été détectée le 15 décembre 2021 sur le site d'Arlon en Belgique", le même d'où proviennent les chocolats rappelés mardi et mercredi, indique le groupe dans un communiqué.

AÉRONAUTIQUE: Airbus compte recruter 1500 personnes en France d'ici fin juin 2022, dont 800 à Toulouse, sur les 6000 embauches annoncées en janvier dernier, a indiqué l'avionneur européen. Le constructeur aéronautique entend également recruter 1500 personnes en Allemagne, 750 au Royaume-Uni, 750 en Espagne et 1500 dans le reste du monde, a précisé le groupe à l'AFP.

HYDROCARBURES: Le géant pétrolier britannique Shell a prévenu que son retrait d'activités en Russie dans la foulée de l'invasion de l'Ukraine allait entraîner 4 à 5 milliards de dollars (jusqu'à 4,7 milliards de francs suisses) de dépréciations et charges dans ses résultats du premier trimestre, qui seront publiés le 5 mai. "Shell n'a pas renouvelé ses contrats de plus long terme pour le pétrole russe" mais le groupe est en revanche "légalement obligé de prendre livraison du brut acheté dans le cadre de contrats qui ont été signés avant l'invasion" russe en Ukraine, a précisé l'entreprise dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Entre les milliers d'invitations et le culte voué à Elon Musk par ses fans, l'inauguration de la nouvelle usine Tesla à Austin a des allures de concert de star, dans la tradition désormais rodée du fantasque milliardaire qui célèbre la croissance hors norme de son entreprise et son implantation au Texas, loin de la culture californienne. Depuis plusieurs jours, des fans de la marque de véhicules électriques haut de gamme tweetent à l'intention du patron pour réclamer des billets d'entrée à l'événement.

ELECTRONIQUE: Le groupe sud-coréen Samsung Electronics prévoit un résultat d'exploitation en hausse de 50,3% au premier trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente, malgré les difficultés dans les chaînes d'approvisionnement. Samsung, plus grand fabricant de puces mémoire au monde, table sur un bénéfice d'exploitation d'environ 14'100 milliards de wons (10,79 milliards de francs suisses) sur les trois premiers mois de l'année, contre 9400 milliards de wons un an plus tôt.

