Résumé des principales informations économiques du jeudi 7 janvier 2021

CONJONCTURE: Le commerce de détail suisse a vu son chiffre d'affaires augmenter en novembre, poursuivant sur la lancée positive du mois précédent, grâce aux denrées alimentaires. Les ventes de ce secteur ont pris 1% sur un an. En termes réels, soit en tenant compte du renchérissement, le commerce de détail a pris 1,7% sur un an. Les revenus des détaillants, toujours en termes réels mais corrigés des variations saisonnières, ont baissé de 2% par rapport au mois précédent.

BANQUES: L'affaiblissement des petites et moyennes entreprises (PME) causé par la crise pandémique devrait laisser des traces sur la performance des banques suisses. Après une année 2020 marquée par la constitution de réserves, les provisions pour risque de crédit vont encore augmenter "fortement" à court terme, selon un sondage mené par EY. Parmi les établissements interrogés, 75% redoutent une hausse sensible des correctifs de valeur, en particulier dans les activités de crédit avec les PME. L'année dernière, la proportion était de 12%.

EMPLOI: Le temps nécessaire pour trouver un nouvel emploi après un licenciement s'est sensiblement allongé en raison de la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus, selon un relevé de l'Association suisse de l'Outplacement (reclassement). Cette dernière craint une vague de suppressions de postes en seconde partie d'année. Les quelque 5000 demandeurs d'emploi soutenus l'année dernière par l'association ont retrouvé un emploi dans un délai moyen de 8,2 mois. En 2019, la période s'établissait à seulement 7,3 mois en moyenne.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Lafargeholcim débourse 3,4 milliards de dollars (environ 3 milliards de francs suisses) pour acquérir Firestone Building Products, fabricant américain de toitures. Il compte profiter de synergies pour faire croître cette activité outre-Atlantique, mais aussi en Europe. En rachetant Firestone Building Products à Bridgestone Americas, le géant saint-gallois veut devenir un "leader mondial des toitures plates", a expliqué son directeur général Jan Jenisch lors d'une conférence téléphonique.

PHARMA: Le spécialiste des soins oculaires Alcon a annoncé le lancement d'AcrySof IQ Vivity, la première lentille intraoculaire à profondeur de champ étendue non diffractive aux États-Unis. Celle-ci vise les patients souffrant de la cataracte, une maladie de l'oeil qui trouble la vision, et qui devrait engendrer 5,4 millions d'opérations dans le pays d'ici à 2025.

CERTIFICATION: SGS poursuit ses emplettes. Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification, qui a finalisé lundi le rachat de Synlab Analytics & Services, a acquis le laboratoire britannique d'analyse alimentaire Analytical & Development Services (ADS). Le montant de la transaction n'est pas dévoilé. Basé à Cambridge, ADS propose des services d'analyse de pesticides, de nutrition, de microbiologie, de biologie moléculaire alimentaire et d'allergènes. Le laboratoire emploie actuellement environ 90 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 6 millions de livres sterling (7,1 millions de francs suisses) en 2019.

TRANSPORT: Kühne+Nagel et Moderna ont conclu un accord de distribution et de stockage pour le vaccin Covid-19 du groupe américain. Cette annonce fait suite à l'octroi par l'Union européenne d'une autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le vaccin Covid-19 Moderna. Kühne+Nagel assurera la distribution mondiale des doses de vaccin à partir des sites de production de Moderna, basés en Europe. Cela comprend la distribution sur les marchés d'Europe, d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique, ainsi que dans certaines régions des Amériques.

ASSURANCES: L'assureur Axa Suisse a octroyé à ses collaborateurs 10 jours de congé paternité supplémentaires à compter du 1er janvier. Les nouveaux pères pourront ainsi s'absenter six semaines, contre quatre jusqu'ici, "et ce avec paiement intégral du salaire", souligne la directrice des ressources humaines (DRH) Daniela Fischer, citée dans un communiqué. La décision s'inscrit dans le sillage de l'acceptation de la votation populaire portant sur l'introduction d'un congé paternité de deux semaines financé par le régime des allocations pour perte de gain (APG).

CONJONCTURE: L'inflation dans la zone euro est restée négative en décembre pour le cinquième mois consécutif, signe d'une conjoncture déprimée due à la pandémie. Le taux d'inflation annuel dans les 19 pays de la zone euro s'est maintenu à -0,3%, un niveau stable depuis septembre, selon une première estimation d'Eurostat. En août, cet indicateur avait plongé au-dessous de zéro pour la première fois depuis mai 2016, à -0,2%.

INDUSTRIE: Les commandes passées à l'industrie manufacturière allemande ont progressé en novembre de 2,3% sur un mois, malgré le retour des restrictions, dépassant de nouveau le niveau d'avant la crise sanitaire. Les prises de commandes en novembre ont été supérieures de 4% à celles de février 2020, le mois précédant la première vague de restrictions entraînées par la pandémie de coronavirus en Allemagne. La hausse par rapport à octobre 2019 atteint 6,3%.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Le déficit commercial des Etats-Unis a augmenté en novembre pour atteindre un plus haut depuis août 2006, alors que les importations ont gonflé avant les fêtes, attestant de la reprise des échanges pour le sixième mois d'affilée depuis la pandémie. Selon les données du département du Commerce, le solde des échanges des biens et services s'est établi à 68,1 milliards de dollars, en hausse de 5 milliards de dollars ou 8% sur celui d'octobre.

MÉDIAS: Le milliardaire Patrick Drahi, fondateur d'Altice Europe, a obtenu le feu vert de l'assemblée générale des actionnaires pour acter le rachat du solde du groupe de télécoms et de médias, puis le retirer de la Bourse d'Amsterdam. Toutes les résolutions ont été adoptées lors d'une assemblée générale extraordinaire ayant débuté à 11H00, selon une source proche du dossier.

BIENS DE CONSOMMATION: Le rachat de Tiffany par le géant du luxe français LVMH a été finalisé et le patron du joaillier Alessandro Bogliolo va être remplacé par Anthony Ledru, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué conjoint. Anthony Ledru était jusque-là directeur général adjoint chargé des activités commerciales mondiales de Louis Vuitton. Il prend ses fonctions à partir de ce jeudi, et M. Bogliolo quittera Tiffany le 22 janvier.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé devoir supprimer de nombreux vols dans les prochains mois en raison des confinements liés à l'essor de la pandémie de coronavirus, ce qui la contraint à tailler dans son objectif de trafic pour l'exercice en cours. Les nouveaux confinements en Irlande, en Angleterre et dans d'autres pays européens "vont significativement réduire les programmes de vols et les prévisions de trafic pour janvier, février et mars", selon un communiqué du transporteur à bas coût.

SANTÉ: Le géant de la chimie-pharmacie Bayer a annoncé un partenariat avec le laboratoire pharmaceutique allemand Curevac pour soutenir ce dernier dans le développement d'un vaccin contre le Covid-19, actuellement en dernière phase d'essai clinique. Les deux entreprises "concluent un accord de collaboration et de services (...) pour soutenir Curevac dans de nombreux domaines" dont la production et la commercialisation d'un vaccin à ARN messager "pour faciliter la fourniture de plusieurs centaines de millions de doses", indique Bayer dans un communiqué sans mentionner d'engagement financier chiffré.

INTERNET ET LOGICIELS: L'entreprise Too Good To Go, dont l'application permet de lutter contre le gaspillage alimentaire, a levé 25,7 millions d'euros (27,8 millions de francs suisses) pour accélérer son développement notamment aux Etats-Unis, auprès de plusieurs investisseurs dont le fonds Blisce qui apporte la moitié de ce montant. L'application permet aux consommateurs d'acheter à prix réduit des repas et paniers alimentaires invendus, notamment chez des commerçants à proximité de leur domicile ou de leur travail.

