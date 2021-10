Résumé des principales informations économiques du jeudi 7 octobre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

AUTOMOBILE: L'édition 2022 du Salon de l'auto de Genève, agendée du 19 au 27 février prochain, n'aura finalement pas lieu. Une semaine après avoir donné le feu vert à la manifestation, la direction du Geneva international Motor Show (GIMS) a décidé de la reporter à 2023 en raison de la situation difficile qu'affronte actuellement l'industrie automobile, a indiqué à AWP son directeur, Sandro Mesquita, confirmant une information de Radio Lac. Le report reflète une situation conjoncturelle difficile pour les constructeurs automobiles, ceux-ci ayant vu s'ajouter aux difficultés liées à la pandémie de coronavirus celles consécutives à la livraison de composants électronique, laquelle pénalise la production et donc les livraisons de véhicules, a expliqué M. Mesquita. Dans de telles conditions, il devient difficile de présenter de nouveaux modèles, alors que leur disponibilité ne peut pas être assurée.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le taux de chômage a diminué en septembre pour s'établir à 2,6%, contre 2,7% en août. Au cours du mois sous revue, 120'294 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), un chiffre en baisse de 19% sur un an, souligne jeudi le Secrétariat l'économie (Seco). En septembre 2020, le taux de chômage était monté à 3,2%. "Les chiffres sont très réjouissants, le chômage a, en prenant également en compte les effets saisonniers, continué de diminuer fortement, tout comme le chômage partiel. Cela correspond à nos attentes", a estimé Martin Eichler, économiste chez Bak Economics. L'évolution positive a été largement soutenue parmi les branches, et "presque toutes ont profité" d'une baisse du chômage.

CYBERCRIMINALITÉ: Les attaques informatiques contre des sociétés suisses se sont envolées ces 12 derniers mois. Face à la recrudescence des actes de cybercriminalité, de nombres entreprises se sont résolues à payer des rançons ou à s'assurer spécialement contre ce genre de risque. Entre août 2020 et le même mois de cette année, quelque 2694 fraudes informatiques ciblant des sociétés helvétiques ont été diagnostiquées par l'américain Recorded Future, a révélé le magazine alémanique Beobachter.

CHIMIE: La hausse des prix des matières premières créé du travail au chimiste du bâtiment Sika, qui doit relever ses propres prix de vente. Malgré l'adaptation, la marge brute devrait être inférieure cette année, a indiqué le directeur financier (CFO) Adrian Widmer lors de la journée des investisseurs. Les objectifs annuels sont toutefois maintenus. "Cette année, la marge brute devrait se situer aux alentours de 53%", a indiqué M. Widmer, alors qu'habituellement, elle se situe selon les cycles entre 54 et 55%.

SERVICES FINANCIERS: La Suisse conserve sa première place mondiale dans la gestion de fortune malgré le ralentissement de la croissance des actifs gérés, selon l'étude Deloitte International wealth management centre ranking (IWMCR). "Les plus grands centres de gestion de fortune mondiaux semblent avoir tiré leur épingle du jeu pendant la pandémie de Covid-19", constate le cabinet de conseil et d'audit.

ETUDE: La bonne santé des marchés boursiers mondiaux, en pleine crise pandémique, a soutenu la croissance des actifs financiers l'année dernière. En Suisse également, les ménages ont continué d'investir sur les marchés-actions en 2020. Cette classe d'actifs a profité de l'apport d'une nouvelle épargne, selon une étude de l'assureur Allianz. Réalisée dans soixante pays, elle analyse l'évolution des actifs financiers bruts, qui comprennent les espèces et les dépôts bancaires, les créances sur les sociétés d'assurance et les fonds de pension, les titres (actions, obligations et parts de fonds de placement) ainsi que les autres créances financières, précise le communiqué.

BANQUES: Credit Suisse (CS) pourrait conclure la liquidation des fonds de la société britannique d'affacturage en faillite Greensill au cours de ces prochains mois, du moins pour les deux plus petits sur un total de quatre. L'établissement des bords de la Limmat planche actuellement sur un "agenda détaillé" pour la fermeture des deux fonds, selon un communiqué destiné aux investisseurs. Avant la décision de suspendre leur activité, la masse sous gestion des quatre fonds avoisinait les 10 milliards de dollars, dont 0,93 milliard pour les deux fonds en question: 0,67 milliard pour l'"Investment Grade Liechtenstein" et 0,26 milliard pour l'"Investment Grade Luxemburg".

TECHNIQUE MÉDICALE: Skan Group (ex-BV Holding) prévoit une introduction en Bourse sur SIX encore ce trimestre. L'opération comportera aussi une augmentation de capital autour de 80 millions de francs suisses, pour financer l'expansion des capacités, des produits et des services. L'entreprise va avoir davantage "accès aux marchés des capitaux, ce qui accroîtra sa flexibilité financière", selon un communiqué. Lundi, les actionnaires ont validé la transformation de BV Holding, se concentrant sur son ultime engagement: l'équipementier de salles blanches Skan.

IMMOBILIER: Les appartements en copropriété continuent de s'écouler plus rapidement, surtout dans les plus grandes villes de Suisse, à Genève et à Zurich. Dans le contexte économique actuel, ils sont devenus particulièrement attrayants. Ce sont essentiellement les appartements de grande taille, ceux de 6 pièces ou plus, qui sont très recherchés et se vendent bien, constatent les experts de la dernière étude Online Home Market Analysis (OHMA) menée conjointement par Homegate et par Swiss Real Estate Institute (SwissREI).

INDUSTRIE PHARMA: Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza va renforcer son laboratoire de Singapour, créant 70 nouveaux postes dans les activités de recherche sur les mammifères. L'investissement va permettre d'accroître les capacités dans la culture cellulaire, la purification et les services analytiques. Le groupe bâlois va construire un nouveau laboratoire de 1800 m2 dans la Ville-Etat du sud-est asiatique. Les activités sur un autre site à Singapour, à Tuas, vont également être renforcées d'ici la fin de l'année, a précisé Lonza dans un communiqué. Le montant de l'investissement n'a pas été précisé.

CONSTRUCTION: Les livraisons de ciment réalisées au 3e trimestre par l'industrie suisse ont fléchi de 2,5% par rapport à l'année dernière, une période qui avait été marquée par la pandémie de coronavirus, rapporte mercredi Cemsuisse. Le repli reflète les mauvaises conditions météorologiques et les goulets d'étranglement dans l'approvisionnement d'autres matériaux de construction. Sur les neuf premiers mois de l'année 2021, les livraisons de ciment sont cependant demeurées stables au regard de l'an dernier, le repli se limitant à 0,3%, écrit l'Association suisse de l'industrie du ciment. Alors qu'à l'issue du mois juin les volumes livrés aux clients affichaient encore une légère hausse de 1%, Cemsuisse note avoir observé une évolution "réjouissante" au cours des dernières semaines.

CONJONCTURE: La production industrielle s'est nettement tassée en août en Allemagne, après le rebond observé en juillet, alors que la pénurie de composants freine les usines, notamment dans l'automobile. L'industrie allemande a produit 4% de moins sur un mois en août, a indiqué l'Office fédéral des statistiques Destatis.

ALIMENTATION: Les prix mondiaux des produits alimentaires ont à nouveau progressé en septembre, "sous l'effet d'un resserrement de l'offre et d'une forte demande" de produits de base comme le blé et l'huile de palme, a annoncé l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) L'indice FAO des prix alimentaires a augmenté de 1,2% par rapport à août, à 130 points, et de 32,8% sur un an.

EMPLOI: Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis sont reparties à la baisse fin septembre, reculant fortement et plus qu'attendu après trois semaines de hausse, selon les données publiées par le département du Travail. Entre le 26 septembre et le 2 octobre, 326.000 personnes se sont inscrites au chômage pour recevoir une allocation, soit 38'000 de moins que la semaine précédente, dont les chiffres ont par ailleurs été révisés en petite hausse, à 364'000 inscriptions. La baisse des inscriptions est même plus forte qu'attendu, puisqu'un consensus d'analystes tablait sur 340'000 nouvelles inscriptions.

BANQUES: La banque britannique NatWest a plaidé coupable devant la justice britannique dans une affaire de blanchiment d'argent portant sur 365 millions de livre. L'établissement pourrait se voir infliger une sanction de plusieurs centaines de millions de livres. L'affaire a été renvoyée devant la Southwark Crown Court, au sud de Londres, qui déterminera la sanction lors d'une prochaine audience prévue "dans quatre à huit semaines", a indiqué la banque dans un communiqué. L'amende est à la discrétion du juge et théoriquement illimitée, a précisé à l'AFP le régulateur financier britannique, la FCA, mais plusieurs médias britanniques avançaient une somme qui pourrait aller jusqu'à 340 millions de livres.

HYDROCARBURES: Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a annoncé que la tempête Ida, qui a frappé fin août la Louisiane, puis le Nord-Est des Etats-Unis, aura un impact de 400 millions de dollars (371 millions de francs suisses) sur ses bénéfices. L'ouragan a pesé sur ses opérations "et devrait avoir un impact négatif cumulé d'environ 400 millions de dollars sur le bénéfice ajusté et les flux de trésorerie opérationnels au troisième trimestre 2021", a précisé le groupe anglo-néerlandais.

awp