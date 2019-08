Résumé des principales informations économiques du jeudi 8 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ASSURANCES: Zurich Insurance a dépassé les 2 milliards de dollars de bénéfice net au premier semestre. Le groupe d'assurances a tiré profit de sa restructuration engagée il y a trois ans et a été nettement moins affecté par les catastrophes naturelles qu'il y a douze mois. Zurich Insurance Group annonce un bénéfice opérationnel (BOP) de 2,82 milliards de dollars (presque la même somme en francs suisses), en hausse de 16% sur douze mois. Le résultat net attribuable aux actionnaires s'est affiché à 2,04 milliards (+14%).

TRAVAIL INTÉRIMAIRE: Le géant du travail intérimaire Adecco a présenté des résultats du deuxième trimestre en baisse et contrastés selon les régions. Les analystes ont retenu le maintien d'une bonne rentabilité, au-delà des attentes du marché. Adecco a clôturé ces trois mois avec un bénéfice net en baisse de 6% à 159 millions d'euros (soit environ 173,8 millions de francs suisses), en comparaison annuelle, dans un environnement de marché dégradé, a indiqué jeudi le groupe dans un communiqué.

IMMOBILIER: Le bénéfice net de Swiss Prime Site (SPS) a véritablement bondi au premier semestre. Il s'est inscrit à 356,5 millions de francs suisses, soit plus du double en comparaison annuelle. La société immobilière soleuroise annonce la mise en vente du groupe Tertianum. L'envolée de la profitabilité s'explique principalement par la nette amélioration du résultat opérationnel (Ebit) et des effets fiscaux, indique SPS.

TÉLÉCOMS: L'opérateur UPC, en voie d'être racheté par son homologue Sunrise, a vu son chiffre d'affaires s'amenuiser au deuxième trimestre. La direction estime cependant que les tendances "sont bonnes" grâce à des ventes record dans le mobile et l'utilisation accrue de ses boîtiers télévisés. Les recettes de la société ont baissé de 3,6% sur un an à 315,6 millions de francs suisses. Ce chiffre "correspond aux attentes", a souligné UPC dans un communiqué.

PHARMA: Vifor Pharma a décoiffé les attentes lors des six premiers mois de l'année, augmentant nettement ses recettes et le résultat opérationnel. Fort de cette performance, le laboratoire saint-gallois a revu à la hausse ses ambitions pour l'exercice en cours. Entre janvier et juin, les ventes ont atteint 913,3 millions de francs suisses, ce qui représente une envolée de 22% sur un an, indique la société pharmaceutique, né de la scission de Galenica. Cet indicateur dépasse les prévisions les plus optimistes des analystes interrogés par AWP. Les principaux produits ont connu des croissances très flatteuses, entre 19% et 70%.

BANQUES: La Banque cantonale de Bâle (BKB) a subi au premier semestre une contraction de ses recettes, couplée à une forte hausse des charges. Le résultat opérationnel a été rogné de plus d'un quart. Les volumes d'affaires poursuivent leur progression. La maison-mère BKB a enregistré un bénéfice semestriel de 48,1 millions de francs suisses, en recul de 1,8% sur un an, indique la banque. L'établissement rhénan a pu limiter les dégâts grâce à une réduction des réserves pour risques bancaires généraux.

COMMERCE: Le commerce de détail en Suisse a tiré la langue au premier semestre, avec une baisse des affaires de 0,7% sur un an. Le recul concerne aussi bien l'alimentaire que le non alimentaire, selon le dernier relevé de l'institut d'études de marché GfK. Dans le détail, le deuxième trimestre s'est révélé meilleur que le premier grâce à l'effet des Fêtes de Pâques, mais cela n'a pas suffi à retrouver au moins l'équilibre.

FRÉQUENTATION TOURISTIQUE: La fréquentation touristique a rebondi au deuxième trimestre en France, tous types d'hébergement confondus, après un recul en début d'année lié au mouvement social des "gilets jaunes", qui avait particulièrement affecté l'Ile-de France, selon l'Insee. D'avril à juin la fréquentation des hébergements collectifs touristiques - exprimée en nuitées - a progressé de 3,5% sur le territoire, comparé à la même période de 2018, selon des chiffres provisoires.

TEXTILE: L'équipementier sportif allemand Adidas s'est inquiété du début de "guerre des monnaies" entre la Chine et les Etats-Unis, ses principaux marchés, en marge de l'annonce de bonnes performances au deuxième trimestre. Beaucoup plus que d'une avalanche de tarifs douaniers entre les Etats-Unis et la Chine, Adidas s'inquiète désormais du début de "guerre des monnaies" entre les deux super-puissances, menaçant de créer une "situation où tout le monde va perdre", a déclaré Kaspar Rorsted, président du directoire, lors d'une conférence téléphonique.

TÉLÉCOMS: L'opérateur Deutsche Telekom a confirmé ses objectifs après le quasi-doublement de son bénéfice net au deuxième trimestre, en l'absence de charge exceptionnelle, et grâce à la bonne performance de ses activités américaines. Entre avril et juin, le groupe allemand a vu son bénéfice net gonfler de 90,7% sur un an à 944 millions d'euros (1,03 milliard de francs suisses), alors que le même trimestre de l'an passé avait été lesté par le règlement pour près de 600 millions d'euros du différend avec l'Etat fédéral sur le dossier de péage Toll Collect.

ACIER: L'industriel allemand Thyssenkrupp a annoncé une baisse de ses prévisions annuelles et évoqué de nouvelles cessions, après un trimestre au ralenti, sur fond de fléchissement industriel et hausse des prix des matières premières. Le groupe rhénan a perdu 77 millions d'euros (84,2 millions de francs suisses) net entre avril et juin, comparé à 114 millions d'euros de perte nette à la même période l'an dernier. Côté ventes, le chiffre d'affaires s'est stabilisé sur un an à 10,7 milliards d'euros.

TÉLÉPHONIE: Samsung a présenté à New York le dernier modèle de son appareil haut de gamme, le Galaxy Note 10, espérant consolider sa place de leader mondial sur le marché des smartphones face à ses concurrents Huawei et Apple. Commercialisé à partir du 23 août, l'appareil se déclinera en deux versions: le Note 10 doté d'un écran de 16 cm, vendu à partir de 949 dollars, et le Note 10 + avec un écran de 17 cm et un prix d'entrée de 1099 dollars (quasiment autant en francs suisses).

CONJONCTURE: Les exportations totales de la Chine sont légèrement reparties à la hausse le mois dernier en dépit du conflit commercial avec les Etats-Unis, mais les prochaines sanctions annoncées par Washington devraient finir par pénaliser Pékin. Selon des chiffres publiés par l'Administration des douanes, les ventes totales de la Chine à l'étranger se sont accrues de 3,3% sur un an après un repli de 1,3% en juin. Les importations ont enregistré une nouvelle baisse de 5,6%, après une chute de 7,3% le mois précédent.

