Résumé des principales informations économiques du jeudi 9 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TOURISME: L'hôtellerie et la restauration sont les secteurs les plus touchés par la crise liée au coronavirus en Suisse. Plus d'un cinquième de la valeur ajoutée va s'effondrer en 2020, contre 2,5% pour l'ensemble de l'économie, prédit l'institut BAK Economics. L'hébergement est encore plus touché (-25,6%) que la restauration (-18,6%) par les conséquences économiques et sanitaires du Covid-19. Les clients ne vont probablement pas décaler leurs dates de séjour ultérieurement. De plus, même si les mesures s'assouplissent, les voyages internationaux se feront sans doute plus courts à l'avenir.

CORONAVIRUS: Les entreprises surendettées ne seront plus protégées par la suspension générale des poursuites et les vacances des tribunaux civils et administratifs dès le 20 avril. Le Conseil fédéral préfère miser sur de nouvelles mesures pour éviter une vague de faillites. Les acteurs du système judiciaire ont utilisé l'actuel délai de répit pour s'adapter à la situation du coronavirus. Les fonctions essentielles de la justice sont garanties, s'est à nouveau félicitée devant la presse la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.

CORONAVIRUS: Les principales banques valaisannes ont déjà accordé près de 500 millions de francs suisses de crédits-corona à des entreprises. Et la demande demeure soutenue. En Valais comme partout en Suisse, les banques soutiennent les entreprises qui doivent faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Selon Le Nouvelliste de jeudi, les principaux établissements valaisans (BCVs, Raiffeisen, UBS et Crédit Suisse) avaient le 1er avril accordé déjà près de 400 millions de francs suisses.

CORONAVIRUS: Les vols de rapatriement affrétés par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prendront fin le 14 avril. Deux doivent atterrir à Zurich ce jeudi. Quatre autres vols sont encore prévus pour ramener les touristes bloqués dans le monde en raison de la pandémie de coronavirus. Les voyageurs bloqués à Ténérife et Lanzarote ainsi qu'en ville du Cap prennent leur envol jeudi. Deux vols sont prévus vendredi au départ de Mumbai/Dehli et de Guatemala City/San José.

ASSURANCES: Vaudoise Assurances a décidé d'accorder au cas par cas des reports, des réductions voire même des exonérations de loyer à ses locataires commerciaux "se trouvant dans les situations les plus délicates". Ces "nouvelles mesures de solidarité" sont destinées à des petites entreprises et des indépendants dont l'activité est interrompue ou perturbée par la lutte contre la propagation du coronavirus, a précisé le communiqué.

CORONAVIRUS: Les apprentis pourront obtenir leur CFC ou leur attestation de formation professionnelle cette année. La Confédération, les cantons et les partenaires sociaux se sont mis d'accord jeudi sur une solution nationale. La question reste en suspens pour la maturité. Près de 75'000 jeunes terminent leur formation professionnelle cet été. Pour autant qu'ils maîtrisent les compétences requises, ils pourront obtenir un diplôme reconnu sur le marché du travail, indique le Département fédéral de la formation (DEFR). Ils pourront ainsi poursuivre leur parcours professionnel.

CORONAVIRUS: Le personnel de la Poste, en contact direct avec la clientèle, même durant la crise du coronavirus, recevra une prime de 250 à 500 francs suisses avec le salaire d'avril. Le syndicat transfair salue un "geste de reconnaissance". Les collaborateurs qui travaillent au contact direct des clients s'exposent en effet à un risque de contamination plus important, relève jeudi le syndicat du service public transfair dans un communiqué. Ce dernier avait demandé à la Poste d'apporter une reconnaissance financière à cette situation.

BANQUES: Plutôt que de renoncer ou de raboter le dividende, UBS et Credit Suisse ont adopté une solution alternative. Mises sous pression par le gendarme financier dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, les deux grandes banques suisses vont scinder le montant destiné aux actionnaires en deux tranches. UBS va toujours verser 0,73 dollar par action au titre de 2019, une moitié comme dividende ordinaire le 7 mai et l'autre moitié comme rémunération extraordinaire le 19 novembre. L'assemblée générale du 29 avril devra encore trancher la question.

PHARMA: Galenica maintient pour l'heure à la fois sa proposition de dividende au titre de 2019 et sa feuille de route pour l'année en cours, publiée début mars. L'exploitant de chaînes de pharmacies et grossiste en médicaments conditionne néanmoins ses ambitions à la durée de la situation extraordinaire imposée par la pandémie de coronavirus, qui handicape ses points de vente physiques. Les actionnaires devraient ainsi compter sur une rémunération pour 2019 de 1,80 franc par action et s'en voir offrir une au moins équivalente au titre de 2020.

ETATS-UNIS: La Banque centrale des Etats-Unis a frappé un grand coup en annonçant 2300 milliards de dollars de nouveaux prêts pour "soutenir l'économie". Cette manne est destinée tout particulièrement aux entreprises et aux collectivités locales qui souffrent de la pandémie de Covid-19. "Ces fonds vont apporter de l'aide aux ménages et aux employeurs de toute taille et donner aux autorités locales et régionales les moyens de fournir une aide cruciale en ces temps de pandémie", écrit la Fed dans un communiqué. La Banque centrale va notamment apporter de l'argent frais à des entreprises qui ont vu leur activité économique totalement arrêtée par la pandémie, pour "s'assurer que la reprise sera aussi vigoureuse que possible quand elle viendra", a souligné le président de la Fed, Jerome Powell, cité dans le communiqué.

CORONAVIRUS: "Les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression" de 1929. C'est le sombre pronostic posé par la directrice générale du FMI sur l'impact de la pandémie du coronavirus sur l'économie mondiale. "La croissance mondiale va devenir fortement négative en 2020", a déclaré Kristalina Georgieva. Mais elle n'a pas avancé de chiffres.

awp